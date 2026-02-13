Валуев призвал не надеяться на скорое возвращение россиян в мировой футбол

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Экс-чемпион мира по боксу депутат Госдумы Николай Валуев сказал РИА Новости, что не стоит надеяться на скорое возвращение сборных и клубов России на международные турниры после заявления главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина.