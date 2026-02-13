Рейтинг@Mail.ru
14:22 13.02.2026 (обновлено: 14:29 13.02.2026)
Валуев призвал не надеяться на скорое возвращение россиян в мировой футбол
Валуев призвал не надеяться на скорое возвращение россиян в мировой футбол
2026-02-13T14:22:00+03:00
2026-02-13T14:29:00+03:00
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Экс-чемпион мира по боксу депутат Госдумы Николай Валуев сказал РИА Новости, что не стоит надеяться на скорое возвращение сборных и клубов России на международные турниры после заявления главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина.
Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация должна рассмотреть вопрос снятия запрета на участие российских сборных и клубов в международных соревнованиях, а также указал на бесполезность санкций. 12 февраля в Брюсселе прошел конгресс УЕФА, после завершения которого Чеферин отметил, что не готов комментировать высказывания Инфантино, а позиция возглавляемой им организации по вопросу отстранения российских сборных и клубов от соревнований не изменилась. Также он заявил, что история со словами Инфантино стала слишком громкой без повода.
"Надеяться на скорые действия после этих высказываний не стоит", - сказал Валуев.
ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Запрет распространяется также на футзал и пляжный футбол.
Опустились до оскорблений: Украина "отменяет" главу ФИФА за слова о России
4 февраля, 00:40
 
