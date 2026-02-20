Валуев призвал поддержать Петросян и ждать ее триумфа

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Экс-чемпион мира по боксу депутат Госдумы Николай Валуев в разговоре с РИА Новости призвал поддержать российскую фигуристку Аделию Петросян после выступления на Олимпиаде в Италии.