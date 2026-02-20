Рейтинг@Mail.ru
Валуев призвал поддержать Петросян и ждать ее триумфа - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
10:59 20.02.2026
Валуев призвал поддержать Петросян и ждать ее триумфа
Валуев призвал поддержать Петросян и ждать ее триумфа
Валуев призвал поддержать Петросян и ждать ее триумфа

Валуев призвал поддержать Петросян и ждать ее триумфа в будущем

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАделия Петросян
Аделия Петросян. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Экс-чемпион мира по боксу депутат Госдумы Николай Валуев в разговоре с РИА Новости призвал поддержать российскую фигуристку Аделию Петросян после выступления на Олимпиаде в Италии.
Петросян в пятницу заняла шестое место на Олимпийских играх. Спортсменка в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении.
"В спорте свойственно быть перфекционистом. Необходимо поддержать нашу девушку и ждать ее триумфа в будущем. Все будет хорошо", - сказал Валуев.
После проката Петросян сказала журналистам, что испытывает чувство стыда за свое выступление.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Петросян пригласили на показательные выступления на Играх, сообщил источник
Фигурное катание
 
