В Госдуме рассказали о вреде употребления алкоголя при беременности
16:15 23.12.2025 (обновлено: 18:52 23.12.2025)
В Госдуме рассказали о вреде употребления алкоголя при беременности
В Госдуме рассказали о вреде употребления алкоголя при беременности - РИА Новости, 23.12.2025
В Госдуме рассказали о вреде употребления алкоголя при беременности
Употребление алкоголя во время беременности наносит вред ребенку еще до его рождения, государство обязано защищать своих граждан от любых опасностей, заявила... РИА Новости, 23.12.2025
общество, россия, татьяна буцкая, николай валуев, олег качанов, госдума рф
Общество, Россия, Татьяна Буцкая, Николай Валуев, Олег Качанов, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о вреде употребления алкоголя при беременности

Депутат ГД Буцкая: употребление алкоголя при беременности наносит вред ребенку

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Употребление алкоголя во время беременности наносит вред ребенку еще до его рождения, государство обязано защищать своих граждан от любых опасностей, заявила РИА Новости первый зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
"Если беременная употребляет алкоголь, то это наносит вред ребенку еще до его рождения. Есть даже такой медицинский термин "фетальный алкогольный синдром". Также вреден алкоголь детям, он влияет, как на физическое, так и на психическое их развитие. Государство обязано защищать своих граждан от любых опасностей. Нельзя говорить о традиционных ценностях, поддержке семьи и демографии - и одновременно расширять рынок зависимостей. Здоровье нации важнее онлайн-экспериментов", - сказала Буцкая.
Депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с РИА Новости отметил, что Россия за последние 15 лет добилась беспрецедентного снижения потребления алкоголя - с 15,7 до 8,63 литра этанола на душу населения, по его словам, общество движется к трезвости.
Минцифры РФ планирует начать эксперимент по продаже российского вина на маркетплейсах во втором и третьем кварталах 2026 года, и, в случае его успешного проведения, полноценно запустить механизм, заявлял в ноябре замглавы министерства Олег Качанов на форуме "Цифровые решения".
По его словам, технически это будет возможно с помощью одного из двух механизмов, которые уже действуют. Речь идет о прямой биометрии в Единой биометрической системе (ЕБС), а также о фотографии в цифровом документе, подтвержденной в ЕБС. В сентябре гендиректор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий рассказывал о разработке сервиса дистанционной продажи напитков-энергетиков и российского вина в формате онлайн.
ОбществоРоссияТатьяна БуцкаяНиколай ВалуевОлег КачановГосдума РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала