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Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2023 году - РИА Новости, 08.06.2023
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17:01 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/vysylka-1877028252.html
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2023 году
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2023 году - РИА Новости, 08.06.2023
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2023 году
Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года дает принимающему государству в любое время и без обоснования причин право объявить кого-либо из... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T17:01
2023-06-08T17:01
справки
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года дает принимающему государству в любое время и без обоснования причин право объявить кого-либо из дипперсонала персоной нон грата. Аккредитующее государство должно отозвать такое лицо или прекратить его функции в представительстве, иначе государство пребывания может отказаться признавать данное лицо дипломатом. Дипломатические сотрудники защищены от уголовной, а также гражданской и административной ответственности (кроме специально оговоренных в Конвенции случаев) дипломатической неприкосновенностью. Хотя они обязаны подчиняться законам принимающей страны, совершение правонарушений не дает оснований для их ареста. Статус персоны нон грата, который автоматически ведет к высылке из страны, является единственным механизмом, позволяющим обезопасить принимающее государство от иностранных дипломатов. Высылка дипломатов является крайней мерой и обычно связана со шпионажем ("деятельностью, несовместимой со статусом дипломата"). Высылка дипломатов может также служить символическим признаком неудовольствия. 8 июня МИД Румынии потребовал, чтобы страну в течение 30 дней покинули более 50 сотрудников посольства РФ.6 июня стало известно, что кабинет министров Финляндии заявил о намерении выдворить из страны девять человек, работавших в российском посольстве и якобы выполнявших разведывательные функции. В МИД РФ сообщили, что Россия даст соответствующий ответ.25 апреля МИД Швеции объявил о высылке пятерых российских дипломатов, объяснив это решение тем, что "их деятельность несовместима с дипломатическим статусом".22 апреля стало известно, что Берлин принял решение об очередной массовой высылке сотрудников дипломатических представительств РФ в Германии. Число высланных из Берлина российских дипломатов – более 20 человек. Министерство иностранных дел Германии заявило немецкому телеканалу n-tv, что целью высылки российских дипломатов является сокращение "присутствия разведки" на территории страны.19 апреля стал известно, что Молдавия выдворяет сотрудника посольства РФ после инцидента в аэропорту Кишинева, где приземлился самолет главы Татарстана Рустама Минниханова. Ранее кабмин Молдавии заявил, что сотрудники посольства России якобы проявили "неподобающее поведение" в аэропорту Кишинева, когда Минниханову отказали во въезде.13 апреля Норвегия объявила персона нон-грата 15 сотрудников посольства РФ. Они должны покинуть страну в ближайшее время.24 марта МИД Эстонии объявил одного российского дипломата персоной нон грата. Он обязан покинуть страну до 29 марта. Как утверждается в сообщении министерства, деятельность данного лица в Эстонии противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях. Российского дипломата обвиняют в якобы в участии в "подрыве безопасности" и "конституционного порядка" в Эстонии, якобы путем распространения "пропаганды".18 февраля глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил о решении сократить число российских дипломатов в стране. Покинуть страну в течение двух недель должны около десяти сотрудников посольства.2 февраля Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата. По данным СМИ, двое из них являются членами постоянной миссии при ООН в Вене, двое – сотрудниками посольства.23 января эстонский МИД заявил, что посол России в Эстонии должен покинуть страну 7 февраля, одновременно с выездом из России посла Эстонии. Ранее МИД России сообщил, что понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией, ее послу было предписано покинуть Россию до 7 февраля. Позднее в этот же день понизить уровень дипломатических отношений Россией решила Латвия. В латвийском МИД заявили, что российский посол должен покинуть республику до 24 февраля.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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справки, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Справки, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)

Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2023 году

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве
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Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года дает принимающему государству в любое время и без обоснования причин право объявить кого-либо из дипперсонала персоной нон грата. Аккредитующее государство должно отозвать такое лицо или прекратить его функции в представительстве, иначе государство пребывания может отказаться признавать данное лицо дипломатом. Дипломатические сотрудники защищены от уголовной, а также гражданской и административной ответственности (кроме специально оговоренных в Конвенции случаев) дипломатической неприкосновенностью. Хотя они обязаны подчиняться законам принимающей страны, совершение правонарушений не дает оснований для их ареста. Статус персоны нон грата, который автоматически ведет к высылке из страны, является единственным механизмом, позволяющим обезопасить принимающее государство от иностранных дипломатов. Высылка дипломатов является крайней мерой и обычно связана со шпионажем ("деятельностью, несовместимой со статусом дипломата"). Высылка дипломатов может также служить символическим признаком неудовольствия.
8 июня МИД Румынии потребовал, чтобы страну в течение 30 дней покинули более 50 сотрудников посольства РФ.
6 июня стало известно, что кабинет министров Финляндии заявил о намерении выдворить из страны девять человек, работавших в российском посольстве и якобы выполнявших разведывательные функции. В МИД РФ сообщили, что Россия даст соответствующий ответ.
25 апреля МИД Швеции объявил о высылке пятерых российских дипломатов, объяснив это решение тем, что "их деятельность несовместима с дипломатическим статусом".
22 апреля стало известно, что Берлин принял решение об очередной массовой высылке сотрудников дипломатических представительств РФ в Германии. Число высланных из Берлина российских дипломатов – более 20 человек. Министерство иностранных дел Германии заявило немецкому телеканалу n-tv, что целью высылки российских дипломатов является сокращение "присутствия разведки" на территории страны.
19 апреля стал известно, что Молдавия выдворяет сотрудника посольства РФ после инцидента в аэропорту Кишинева, где приземлился самолет главы Татарстана Рустама Минниханова. Ранее кабмин Молдавии заявил, что сотрудники посольства России якобы проявили "неподобающее поведение" в аэропорту Кишинева, когда Минниханову отказали во въезде.
13 апреля Норвегия объявила персона нон-грата 15 сотрудников посольства РФ. Они должны покинуть страну в ближайшее время.
24 марта МИД Эстонии объявил одного российского дипломата персоной нон грата. Он обязан покинуть страну до 29 марта. Как утверждается в сообщении министерства, деятельность данного лица в Эстонии противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях. Российского дипломата обвиняют в якобы в участии в "подрыве безопасности" и "конституционного порядка" в Эстонии, якобы путем распространения "пропаганды".
18 февраля глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил о решении сократить число российских дипломатов в стране. Покинуть страну в течение двух недель должны около десяти сотрудников посольства.
2 февраля Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата. По данным СМИ, двое из них являются членами постоянной миссии при ООН в Вене, двое – сотрудниками посольства.
23 января эстонский МИД заявил, что посол России в Эстонии должен покинуть страну 7 февраля, одновременно с выездом из России посла Эстонии. Ранее МИД России сообщил, что понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией, ее послу было предписано покинуть Россию до 7 февраля. Позднее в этот же день понизить уровень дипломатических отношений Россией решила Латвия. В латвийском МИД заявили, что российский посол должен покинуть республику до 24 февраля.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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