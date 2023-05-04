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Биография Михаила Шемякина

Биография Михаила Шемякина - РИА Новости, 04.05.2023

Биография Михаила Шемякина

Российский и американский художник и скульптор Михаил Михайлович Шемякин родился 4 мая 1943 года в Москве в семье офицера, с 1945 года служившего в советских... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T00:40

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справки

михаил шемякин

москва

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Российский и американский художник и скульптор Михаил Михайлович Шемякин родился 4 мая 1943 года в Москве в семье офицера, с 1945 года служившего в советских войсках в Восточной Германии. Его мать – поэтесса и актриса Юлия Предтеченская (1916-1999). В 1956 году семья Шемякиных вернулась в СССР.В 1957-1961 годах Шемякин учился в средней художественной школе при Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина (ныне Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репин). Был исключен из школы за несоответствие нормам соцреализма.В 1959-1971 годах трудился разнорабочим.Подвергался принудительному психиатрическому лечению.В течение пяти лет работал такелажником в Государственном Эрмитаже в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).В течении двух лет был послушником в Псково-Печерском монастыре.В 1962 году в Ленинграде в редакции журнала "Звезда" состоялась его первая выставка, в 1967 году – персональная выставка в Академии наук в Новосибирске.В 1967 году Шемякин основал группу художников "Санкт-Петербург".Совместно с философом и искусствоведом Владимиром Ивановым создал теорию "метафизического синтетизма" (соединение противоположностей). Сквозной темой всего творчества Шемякина, соединившего черты символизма и сюрреализма, стал карнавал, космически-всеохватный маскарад.В 1969 году состоялась первая выставка Шемякина в США – в Elaine Benson Gallery на Лонг-Айленде в Нью-Йорке.В 1970 году прошла выставка "Современный русский авангард в Москве" в GalerieGmurzynska в Кельне (ФРГ).В 1971 году Шемякин был выдворен из СССР. Поселился в Париже (Франция), в 1981 году переехал в Нью-Йорк.В 1974 году впервые был показан его акварельный цикл "Петербургский карнавал", принесший Шемякину мировую славу. Шемякин не раз устраивал коллективные экспозиции русского "неофициального искусства" за рубежом, в частности, в 1976 году организовал выставку русского нонконформистского искусства "Современная русская живопись" в Парижском Дворце конгрессов. В 1977 году издал альманах авангардистского искусства и литературы "Аполлон-77", объединивший многих писателей и художников-нонконформистов.Как график-иллюстратор, оформлял сборник "Классическая испанская эпиграмма" (1971), книги прозаика Юрия Мамлеева и поэта Михаила Юппа. В 1980-х годах особую популярность завоевали его графические листы по мотивам стихов и песен Владимира Высоцкого (1938-1980), с которым Шемякина связывала дружба. В 1988 году он первым выпустил полное собрание произведений Высоцкого в трех томах с комплектом из семи пластинок. В 1989 году художник принял американское гражданство, жил в окрестностях Нью-Йорка. В 2007 году вернулся во Францию. Работы Шемякина выставлялись в Европе, США, Бразилии, Японии, Гонконге. В 1989 году началось возвращение его искусства в Россию.Шемякин – автор множества памятников и скульптур. Он создал два памятника российскому императору Петру Первому: в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге и в Лондоне. Вариант памятника Петру Великому также демонстрируется также в Нормандии (Франция).В 1995 году в Санкт-Петербурге были открыты еще две скульптурные композиции Шемякина – "Жертвам политических репрессий" и "Архитекторам-первостроителям Санкт-Петербурга".Среди наиболее известных скульптурных работ художника – памятники актеру Савелию Крамарову (1997, Сан-Франциско), Джакомо Казанове (1998, Венеция), скульптурные композиции "Диалог Платона с Сократом" (1999, Нью-Йорк), "Дети – жертвы пороков взрослых" (2001, Москва), "Царская прогулка" (2003, Стрельна, Ленинградская область), надгробный памятник первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку (Санкт-Петербург, 2003), монумент Владимиру Высоцкому (2008, Самара), памятник "Жертвам террора" во Владикавказе (2010), скульптура "Человек-часы" в Щелково Московской области (2014), композиция "Памяти забытой войны, изменившей ход истории" в Гусеве в Калининградской области (2014).В 2000 году Шемякин учредил "Воображаемый музей" в городе Хадсон (штат Нью-Йорк), где организуются выставки по темам исследований. В 2002 году в Санкт-Петербурге был создан Фонд художника Михаила Шемякина, позднее переименованный в Центр художника Михаила Шемякина. В Центре регулярно проходят художественные и научно-исследовательские выставки, лекции, конференции, кинопоказы, конкурсы работ российских и зарубежных художников. В фонде также располагается созданный Шемякиным "Институт философии и психологии творчества".Центр Шемякина организует выездные выставки художника. Начиная с 2009 года дважды в год Шемякин организует в Петербурге выставки из цикла "Воображаемый музей Михаила Шемякина. АНТОЛОГИЯ ФОРМ", с 2011 года – в Северо-Кавказском филиале музея искусств народов Востока.В марте 2018 года в Санкт-Петербурге открылась выставка ранних работ художника "ДОИЗГНАНЬЕ. Шемякин. Ленинград. Шестидесятые". В 2018-2019 годах Московский музей современного искусства представил первую за долгие годы масштабную ретроспективу художника Михаила Шемякина, приуроченную к его 75-летию. В экспозицию вошли более 250 произведений в разных техниках – живопись, скульптура, графика. Работы Шемякина приобрели многие музеи мира, включая Метрополитен музей (Нью-Йорк), Третьяковскую галерею (Москва), Государственный Русский музей (Санкт-Петербург), Музей современного искусства (Париж). Произведения художника выставлялись более чем в 75 городах мира. Театральная деятельность Шемякина началась в 1967 году с постановки оперы Дмитрия Шостаковича "Нос" в студии Ленинградской консерватории. В 1990-х годах вместе с клоуном Вячеславом Полуниным устраивал шествия и зрелища в Санкт-Петербурге, Москве и Венеции.Шемякин оформил несколько балетов. Он создал костюмы, маски, декорации балета "Щелкунчик" в Мариинском театре (2001), за который был удостоен премии "Золотая маска". В 2003 году он был автором либретто, декораций и костюмов балета "Принцесса Пирлипат, или Наказанное благородство" в Мариинском театре. В 2005 году в Мариинском театре художник поставил новый балет по мотивам сказки Эрнста Гофмана "Волшебный орех". В 2010 году Михаил Шемякин с хореографом Кириллом Симоновым создал новую версию балета Лео Делиба "Коппелия" для Литовского национального театра оперы и балета в Вильнюсе. В 2016 году по воспоминаниям Михаила Шемякина Театр Стаса Намина в Москве выпустил спектакль "Нью-Йорк. 80-е. Мы" о советских изгнанниках на Западе. В 2004 году Шемякин начал сотрудничать с Императорским Ломоносовским фарфоровым заводом, где работают по его балетным эскизам. В 2007 году в рамках программы Венецианского карнавала организовал "Посольство Петра Великого" на площади Сан-Марко. В 2012 году Михаил Шемякин был главным художником Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве на Красной площади.В ноябре 2016 года в рамках сотрудничества с ювелирным домом SASONKO вышла коллекции ювелирных миниатюр "Михаил Шемякин". В 2014 году Михаил Шемякин вел курс по специальности "станковая живопись" в Воронежской государственной Академии искусств. Шемякин – автор книг "Две судьбы" (2011), "БУКВА, СЛОВО,ТЕКСТ в искусстве" (2015), "Шесть лет преподавания" (2019), двухтомник "Лестница в искусстве" (2020) и др. Михаил Шемякин – лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства (1993). Удостоен ордена Дружбы (2009). Народный художник Кабардино-Балкарии и Республики Адыгея.Обладатель почетной докторской степени Университета Сан-Франциско (1984), Академии искусств Европы (1987), Российского государственного гуманитарного университета (1996) и Университета Кабардино-Балкарской республики (1996), член Нью-Йоркской академии наук.Удостоен ордена Рыцаря искусств и литературы министерства культуры Франции (1994). Награжден золотой медалью Российской академии художеств "Достойному" (1998). Лауреат премий "Петрополь" (2001), "Золотой софит" (2001) и "Золотая маска" (2002). Всероссийская премия Людвига Нобеля (2009). Первой супругой Шемякина была художница Ребекка Модлина (1934-2014). Вторая жена – переводчица Сара де Кэй. Единственная дочь Шемякина – Доротея (1964-2018) – была художницей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, михаил шемякин, москва