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Шемякин: интеллигенции Украины стыдно за отношение Киева к русской культуре - РИА Новости, 27.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:51 27.03.2023 (обновлено: 22:35 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/iskusstvo-1860882679.html
Шемякин: интеллигенции Украины стыдно за отношение Киева к русской культуре
Шемякин: интеллигенции Украины стыдно за отношение Киева к русской культуре - РИА Новости, 27.03.2023
Шемякин: интеллигенции Украины стыдно за отношение Киева к русской культуре
Художник и скульптор Михаил Шемякин высказался об отношении к русской культуре на Украине. Мнением он поделился в интервью Ксении Собчак. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T13:51
2023-03-27T22:35
культура
новости культуры
михаил шемякин
франция
украина
киев
александр пушкин
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Художник и скульптор Михаил Шемякин высказался об отношении к русской культуре на Украине. Мнением он поделился в интервью Ксении Собчак. Он вспомнил о документальных кадрах, на которых запечатлено, как на тросе вырывают из постамента бюст Пушкина, а также о запрете русской музыки и литературы. Президента Украины Владимира Зеленского Шемякин назвал марионеткой. По его мнению, такое отношение к культуре вызывает раздражение и обиду у русских. И, вероятно, по мнению художника, "кому-то из кукловодов это и нужно". Михаил Шемякин — советский, российский и американский художник, живет во Франции, автор памятников Петру Великому, жертвам политических репрессий, первостроителям Петербурга, расположенным в Северной Столице, и многих других работ, а также постановок спектаклей в России, Европе и США. В начале 70-х годов эмигрировал из СССР под угрозой уголовного преследования за антисоветские взгляды. До этого художник прошел через принудительное лечение в психиатрических больницах, арестов его выставок и конфискаций работ и был выслан во Францию. Имеет множество российских и зарубежных наград, почетный доктор нескольких учебных заведений. Ранее сообщалось, что мэр латвийского города Даугавпилс Андрей Элксниньш заявил о готовности забрать оскверненный в Риге памятник Александру Пушкину.
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новости культуры, михаил шемякин, франция, украина, киев, александр пушкин, владимир зеленский
Культура, Новости культуры, Михаил Шемякин, Франция, Украина, Киев, Александр Пушкин, Владимир Зеленский
Шемякин: интеллигенции Украины стыдно за отношение Киева к русской культуре

Художник Шемякин: интеллигенции Украины стыдно за отношение Зеленского к русской культуре

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкХудожник Михаил Шемякин
Художник Михаил Шемякин - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Художник и скульптор Михаил Шемякин высказался об отношении к русской культуре на Украине. Мнением он поделился в интервью Ксении Собчак.
«

"То, что сейчас происходит в отношении русской культуры, настолько безобразно, что у меня нет слов", — заявил скульптор.

Он вспомнил о документальных кадрах, на которых запечатлено, как на тросе вырывают из постамента бюст Пушкина, а также о запрете русской музыки и литературы.
«

"Ну как можно вообще дойти до такого? И никто не одернет", — возмутился художник.

Президента Украины Владимира Зеленского Шемякин назвал марионеткой. По его мнению, такое отношение к культуре вызывает раздражение и обиду у русских. И, вероятно, по мнению художника, "кому-то из кукловодов это и нужно".
«
"Я уверен, что настоящая серьезная украинская интеллигенция внутри возмущена всем, что происходит. И ей, я больше чем уверен, стыдно за то, что творит господин Зеленский со своей конторой, потому что это вызывает и ненависть", — говорит скульптор.
Михаил Шемякин — советский, российский и американский художник, живет во Франции, автор памятников Петру Великому, жертвам политических репрессий, первостроителям Петербурга, расположенным в Северной Столице, и многих других работ, а также постановок спектаклей в России, Европе и США. В начале 70-х годов эмигрировал из СССР под угрозой уголовного преследования за антисоветские взгляды. До этого художник прошел через принудительное лечение в психиатрических больницах, арестов его выставок и конфискаций работ и был выслан во Францию.
Имеет множество российских и зарубежных наград, почетный доктор нескольких учебных заведений.
Ранее сообщалось, что мэр латвийского города Даугавпилс Андрей Элксниньш заявил о готовности забрать оскверненный в Риге памятник Александру Пушкину.
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КультураНовости культурыМихаил ШемякинФранцияУкраинаКиевАлександр ПушкинВладимир Зеленский
 
 
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