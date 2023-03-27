https://ria.ru/20230327/iskusstvo-1860882679.html

Шемякин: интеллигенции Украины стыдно за отношение Киева к русской культуре

Шемякин: интеллигенции Украины стыдно за отношение Киева к русской культуре - РИА Новости, 27.03.2023

Шемякин: интеллигенции Украины стыдно за отношение Киева к русской культуре

Художник и скульптор Михаил Шемякин высказался об отношении к русской культуре на Украине. Мнением он поделился в интервью Ксении Собчак. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T13:51

2023-03-27T13:51

2023-03-27T22:35

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новости культуры

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франция

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киев

александр пушкин

владимир зеленский

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Художник и скульптор Михаил Шемякин высказался об отношении к русской культуре на Украине. Мнением он поделился в интервью Ксении Собчак. Он вспомнил о документальных кадрах, на которых запечатлено, как на тросе вырывают из постамента бюст Пушкина, а также о запрете русской музыки и литературы. Президента Украины Владимира Зеленского Шемякин назвал марионеткой. По его мнению, такое отношение к культуре вызывает раздражение и обиду у русских. И, вероятно, по мнению художника, "кому-то из кукловодов это и нужно". Михаил Шемякин — советский, российский и американский художник, живет во Франции, автор памятников Петру Великому, жертвам политических репрессий, первостроителям Петербурга, расположенным в Северной Столице, и многих других работ, а также постановок спектаклей в России, Европе и США. В начале 70-х годов эмигрировал из СССР под угрозой уголовного преследования за антисоветские взгляды. До этого художник прошел через принудительное лечение в психиатрических больницах, арестов его выставок и конфискаций работ и был выслан во Францию. Имеет множество российских и зарубежных наград, почетный доктор нескольких учебных заведений. Ранее сообщалось, что мэр латвийского города Даугавпилс Андрей Элксниньш заявил о готовности забрать оскверненный в Риге памятник Александру Пушкину.

https://ria.ru/20230324/teatr-1860447957.html

франция

украина

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Елена Громова

новости культуры, михаил шемякин, франция, украина, киев, александр пушкин, владимир зеленский