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Мэр латвийского города заявил о желании забрать памятник Пушкину из Риги
Мэр латвийского города заявил о желании забрать памятник Пушкину из Риги - РИА Новости, 23.03.2023
Мэр латвийского города заявил о желании забрать памятник Пушкину из Риги
Мэр латвийского города Даугавпилс Андрей Элксниньш заявил, что готов забрать оскверненный в Риге памятник Александру Пушкину. Об этом он рассказал на своей... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:54
2023-03-23T15:54
2023-03-23T15:59
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Мэр латвийского города Даугавпилс Андрей Элксниньш заявил, что готов забрать оскверненный в Риге памятник Александру Пушкину. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети. В беседе с пользователями Сети он уточнил, что "это предложение". Мэр также напомнил: "Немного экскурса — у нас есть улица Пушкина, а в Крепости, кстати, сидел его друг "декабрист" Кюхельбекер и писал письма Пушкину из заточенья". В середине марта в Риге проходил пикет против сноса памятника поэту. Еще раньше вандалы облили монумент краской. На днях французский абстракционист подарил посольству России в Париже скульптуру "Марафон".
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новости культуры, александр пушкин, рига, латвия
Культура, Новости культуры, Александр Пушкин, Рига, Латвия
Мэр латвийского города заявил о желании забрать памятник Пушкину из Риги
Мэр латвийского города заявил о желании забрать оскверненный в Риге памятник Пушкину
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Мэр латвийского города Даугавпилс Андрей Элксниньш заявил, что готов забрать оскверненный в Риге памятник Александру Пушкину. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.
«
"Готовы забрать в Даугавпилс!" — написал Андрей Элксниньш.
В беседе с пользователями Сети он уточнил, что "это предложение".
«
"Собственник памятника — Рижская дума и жители города. Будет не нужен — готовы забрать!" — написал Элксниньш.
Мэр также напомнил: "Немного экскурса — у нас есть улица Пушкина, а в Крепости, кстати, сидел его друг "декабрист" Кюхельбекер и писал письма Пушкину из заточенья".
В середине марта в Риге проходил пикет против сноса памятника поэту. Еще раньше вандалы облили монумент краской.
На днях французский абстракционист подарил
посольству России в Париже скульптуру "Марафон".
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