https://ria.ru/20230323/pamyatnik-1860101019.html

Мэр латвийского города заявил о желании забрать памятник Пушкину из Риги

Мэр латвийского города заявил о желании забрать памятник Пушкину из Риги - РИА Новости, 23.03.2023

Мэр латвийского города заявил о желании забрать памятник Пушкину из Риги

Мэр латвийского города Даугавпилс Андрей Элксниньш заявил, что готов забрать оскверненный в Риге памятник Александру Пушкину. Об этом он рассказал на своей... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T15:54

2023-03-23T15:54

2023-03-23T15:59

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Мэр латвийского города Даугавпилс Андрей Элксниньш заявил, что готов забрать оскверненный в Риге памятник Александру Пушкину. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети. В беседе с пользователями Сети он уточнил, что "это предложение". Мэр также напомнил: "Немного экскурса — у нас есть улица Пушкина, а в Крепости, кстати, сидел его друг "декабрист" Кюхельбекер и писал письма Пушкину из заточенья". В середине марта в Риге проходил пикет против сноса памятника поэту. Еще раньше вандалы облили монумент краской. На днях французский абстракционист подарил посольству России в Париже скульптуру "Марафон".

https://ria.ru/20230302/rusalochka-1855334372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, александр пушкин, рига, латвия