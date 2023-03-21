https://ria.ru/20230321/skulptura-1859580355.html

Французский абстракционист подарил посольству России скульптуру

Французский абстракционист подарил посольству России скульптуру - РИА Новости, 21.03.2023

Французский абстракционист подарил посольству России скульптуру

Французский скульптор-абстракционист Фредерик Марозелли передал в дар посольству России в Париже скульптуру под названием "Марафон", символизирующую, по его... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T19:16

2023-03-21T19:16

2023-03-21T19:16

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ПАРИЖ, 21 мар — РИА Новости. Французский скульптор-абстракционист Фредерик Марозелли передал в дар посольству России в Париже скульптуру под названием "Марафон", символизирующую, по его мнению, нынешнюю Россию. Церемония состоялась в здании дипломатического представительства в 16 округе Парижа при участии посла России во Франции Алексея Мешкова. Он отметил, что во Франции "люди страдают" из-за отмены русской культуры, декларируемой на Западе после начала конфликта на Украине. Мешков отметил, что несмотря на то, что "тех масштабов во французско-русских культурных отношениях, к которому мы привыкли, сейчас нет", на рабочем уровне контакты между двумя странами остаются. Он отметил, что Русский дом и Российский духовно-культурный православный центр в Париже продолжают активно работать, есть планы организовать фестиваль русского кино в Париже. Мастер стальной скульптуры, абстракционист Фредерик Марозелли — выпускник парижской Национальной школы изящных искусств. Его работы украшают ряд правительственных зданий и учебных заведений Франции. Работы Марозелли выставлялись в Монтрё (Швейцария), Риме, а также на экспозициях в Канаде, Германии, Бельгии и Испании.Ранее сообщалось, что посол в Нидерландах заявил об отсутствии подвижек по скифскому золоту.

https://ria.ru/20230228/netrebko-1854850564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, россия, париж, франция