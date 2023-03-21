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Французский абстракционист подарил посольству России скульптуру - РИА Новости, 21.03.2023
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Культура
 
19:16 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/skulptura-1859580355.html
Французский абстракционист подарил посольству России скульптуру
Французский абстракционист подарил посольству России скульптуру - РИА Новости, 21.03.2023
Французский абстракционист подарил посольству России скульптуру
Французский скульптор-абстракционист Фредерик Марозелли передал в дар посольству России в Париже скульптуру под названием "Марафон", символизирующую, по его... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:16
2023-03-21T19:16
культура
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ПАРИЖ, 21 мар — РИА Новости. Французский скульптор-абстракционист Фредерик Марозелли передал в дар посольству России в Париже скульптуру под названием "Марафон", символизирующую, по его мнению, нынешнюю Россию. Церемония состоялась в здании дипломатического представительства в 16 округе Парижа при участии посла России во Франции Алексея Мешкова. Он отметил, что во Франции "люди страдают" из-за отмены русской культуры, декларируемой на Западе после начала конфликта на Украине. Мешков отметил, что несмотря на то, что "тех масштабов во французско-русских культурных отношениях, к которому мы привыкли, сейчас нет", на рабочем уровне контакты между двумя странами остаются. Он отметил, что Русский дом и Российский духовно-культурный православный центр в Париже продолжают активно работать, есть планы организовать фестиваль русского кино в Париже. Мастер стальной скульптуры, абстракционист Фредерик Марозелли — выпускник парижской Национальной школы изящных искусств. Его работы украшают ряд правительственных зданий и учебных заведений Франции. Работы Марозелли выставлялись в Монтрё (Швейцария), Риме, а также на экспозициях в Канаде, Германии, Бельгии и Испании.Ранее сообщалось, что посол в Нидерландах заявил об отсутствии подвижек по скифскому золоту.
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Культура, Новости культуры, Россия, Париж, Франция
Французский абстракционист подарил посольству России скульптуру

Французский абстракционист подарил посольству России в Париже скульптуру "Марафон"

© Фото : Посольство России во ФранцииФранцузский скульптор-абстракционист Фредерик Марозелли передал в дар посольству России в Париже скульптуру под названием "Марафон"
Французский скульптор-абстракционист Фредерик Марозелли передал в дар посольству России в Париже скульптуру под названием Марафон - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© Фото : Посольство России во Франции
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ПАРИЖ, 21 мар — РИА Новости. Французский скульптор-абстракционист Фредерик Марозелли передал в дар посольству России в Париже скульптуру под названием "Марафон", символизирующую, по его мнению, нынешнюю Россию.
«
"Все что происходит сейчас огорчает и раздражает меня – все что, я слышу во французских и американских СМИ. Я получаю другую информацию. Мне кажется, ваш президент был очень терпелив. Я уже давно недоволен, еще с 1999, когда начались бомбардировки Югославии и никто не сказал ни слова. Поэтому я решил подарить эту скульптуру. У этого марафонца получится финишировать, он победит в этом марафоне", — рассказал автор.
Церемония состоялась в здании дипломатического представительства в 16 округе Парижа при участии посла России во Франции Алексея Мешкова.
«
"Это уникальная вещь: французский скульптор сам по зову сердца подарил нам, России, эту скульптуру с таким символическим названием "Марафон" и сказал теплые слова с тем, чтобы мы этот марафон успешно пробежали. А я уверен, что пробежим – так было всегда", — сказал посол.
Он отметил, что во Франции "люди страдают" из-за отмены русской культуры, декларируемой на Западе после начала конфликта на Украине.
«
"Россия была всегда очень ярко представлена здесь. Это были кино- и музыкальные фестивали, приезжал Мариинский и Большой театр, были гастроли драматических театров. Совершенно очевидно, что в ближайшее время выставок такого масштаба, как показ коллекции Морозовых или Щусевых, мы не сможем провести. Сегодня есть большой риск при вывозе художественных ценностей на Запад — мы знаем, что было сделано со "скифским золотом". Мы не можем рисковать", — сказал он.
Мешков отметил, что несмотря на то, что "тех масштабов во французско-русских культурных отношениях, к которому мы привыкли, сейчас нет", на рабочем уровне контакты между двумя странами остаются.
«
"Я уверен, что искусство пробьет брешь в этой стене отчуждения, которая возведена во Франции", — сказал дипломат.
Он отметил, что Русский дом и Российский духовно-культурный православный центр в Париже продолжают активно работать, есть планы организовать фестиваль русского кино в Париже.
Мастер стальной скульптуры, абстракционист Фредерик Марозелли — выпускник парижской Национальной школы изящных искусств. Его работы украшают ряд правительственных зданий и учебных заведений Франции. Работы Марозелли выставлялись в Монтрё (Швейцария), Риме, а также на экспозициях в Канаде, Германии, Бельгии и Испании.
Ранее сообщалось, что посол в Нидерландах заявил об отсутствии подвижек по скифскому золоту.
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