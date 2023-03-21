https://ria.ru/20230321/zoloto-1859511829.html

Посол в Нидерландах заявил об отсутствии подвижек по скифскому золоту

Посол в Нидерландах заявил об отсутствии подвижек по скифскому золоту - РИА Новости, 21.03.2023

Посол в Нидерландах заявил об отсутствии подвижек по скифскому золоту

Россия пока не видит подвижек в деле по скифскому золоту, но надежда на объективность "еще теплится", заявил во вторник российский посол в Нидерландах Александр РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T15:48

2023-03-21T15:48

2023-03-21T16:33

нидерланды

россия

александр шульгин

в мире

ситуация вокруг коллекции скифского золота

республика крым

культура

новости культуры

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Россия пока не видит подвижек в деле по скифскому золоту, но надежда на объективность "еще теплится", заявил во вторник российский посол в Нидерландах Александр Шульгин."К сожалению, пока подвижек мы не видим. Мнение генерального прокурора всё-таки носит консультативный характер — это просто рекомендация для Верховного суда. Поэтому еще теплится надежда на справедливое решение Верховного суда Голландии", — сказал Шульгин в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня"."Пока мы констатируем, что голландские суды на предыдущих этапах рассмотрения этого дела ориентировались на политические факторы, решения выносились сугубо политические, которые игнорировали интересы крымчан", — добавил он.В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-Крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

https://ria.ru/20230210/zoloto-1851014540.html

нидерланды

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нидерланды, россия, александр шульгин, в мире, ситуация вокруг коллекции скифского золота, республика крым, новости культуры