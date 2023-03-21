https://ria.ru/20230321/zoloto-1859511829.html
Посол в Нидерландах заявил об отсутствии подвижек по скифскому золоту
Посол в Нидерландах заявил об отсутствии подвижек по скифскому золоту - РИА Новости, 21.03.2023
Посол в Нидерландах заявил об отсутствии подвижек по скифскому золоту
Россия пока не видит подвижек в деле по скифскому золоту, но надежда на объективность "еще теплится", заявил во вторник российский посол в Нидерландах Александр РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T15:48
2023-03-21T15:48
2023-03-21T16:33
нидерланды
россия
александр шульгин
в мире
ситуация вокруг коллекции скифского золота
республика крым
культура
новости культуры
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Россия пока не видит подвижек в деле по скифскому золоту, но надежда на объективность "еще теплится", заявил во вторник российский посол в Нидерландах Александр Шульгин."К сожалению, пока подвижек мы не видим. Мнение генерального прокурора всё-таки носит консультативный характер — это просто рекомендация для Верховного суда. Поэтому еще теплится надежда на справедливое решение Верховного суда Голландии", — сказал Шульгин в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня"."Пока мы констатируем, что голландские суды на предыдущих этапах рассмотрения этого дела ориентировались на политические факторы, решения выносились сугубо политические, которые игнорировали интересы крымчан", — добавил он.В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-Крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
https://ria.ru/20230210/zoloto-1851014540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нидерланды, россия, александр шульгин, в мире, ситуация вокруг коллекции скифского золота, республика крым, новости культуры
Нидерланды, Россия, Александр Шульгин, В мире, Ситуация вокруг коллекции скифского золота, Республика Крым, Культура, Новости культуры
Посол в Нидерландах заявил об отсутствии подвижек по скифскому золоту
Посол в Нидерландах Шульгин: Россия пока не видит подвижек в деле по скифскому золоту
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Россия пока не видит подвижек в деле по скифскому золоту, но надежда на объективность "еще теплится", заявил во вторник российский посол в Нидерландах Александр Шульгин.
"К сожалению, пока подвижек мы не видим. Мнение генерального прокурора всё-таки носит консультативный характер — это просто рекомендация для Верховного суда. Поэтому еще теплится надежда на справедливое решение Верховного суда Голландии", — сказал Шульгин в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
"Пока мы констатируем, что голландские суды на предыдущих этапах рассмотрения этого дела ориентировались на политические факторы, решения выносились сугубо политические, которые игнорировали интересы крымчан", — добавил он.
В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-Крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды
, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме
в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине
, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
Голландцы боятся работать с Крымом по скифскому золоту, заявил посол