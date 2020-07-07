В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19

Ранее сообщалось о возгорании на крыше здания по адресу: Миклухо-Маклая, д. 16/10, к. 1. По данным открытых источников, по этому адресу находятся корпуса Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова.
В НИИ биохимии на улице Миклухо-Маклая пожар. Горит крыша, идет густой черный дым.— Телеканал 360° (@360tv) July 7, 2020
На место прибыли пожарные расчеты. По данным нашего источника, их туда направлено около двадцати. pic.twitter.com/Nxj0GwTlLg
"Ликвидация открытого горения в 23.29", - сказал собеседник. Кроме того, согласно сообщению пресс-службы МЧС РФ возгорание происходило на площади 10 квадратных метров.
Собеседник агентства сообщил, что в настоящее время идёт повторная проверка.
Институт биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова Российской академии наук (ИБХ РАН) - один из ведущих российских научных центров в области биохимии и молекулярной биологии. В ИБХ создана тест-система для анализа на коронавирусную инфекцию и разрабатывается перспективная вакцина против COVID-19.
2 июля, 17:40Появилось новое видео пожара в доме в центре Москвы