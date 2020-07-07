В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19

Ранее сообщалось о возгорании на крыше здания по адресу: Миклухо-Маклая, д. 16/10, к. 1. По данным открытых источников, по этому адресу находятся корпуса Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова.