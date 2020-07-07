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В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
Спасатели ликвидировали открытое горение на крыше здания научного института на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T23:58
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19

23:54 07.07.2020 (обновлено: 23:58 07.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПожар в промышленном здании в центре Москвы. 3 августа 2019
Пожар в промышленном здании в центре Москвы. 3 августа 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на крыше здания научного института на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее сообщалось о возгорании на крыше здания по адресу: Миклухо-Маклая, д. 16/10, к. 1. По данным открытых источников, по этому адресу находятся корпуса Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова.
"Ликвидация открытого горения в 23.29", - сказал собеседник. Кроме того, согласно сообщению пресс-службы МЧС РФ возгорание происходило на площади 10 квадратных метров.
Собеседник агентства сообщил, что в настоящее время идёт повторная проверка.
Институт биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова Российской академии наук (ИБХ РАН) - один из ведущих российских научных центров в области биохимии и молекулярной биологии. В ИБХ создана тест-система для анализа на коронавирусную инфекцию и разрабатывается перспективная вакцина против COVID-19.
Появилось новое видео пожара в доме в центре Москвы
2 июля, 17:40
Появилось новое видео пожара в доме в центре Москвы
2017298
Обсудить 1
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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