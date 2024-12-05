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Алексей Варламов стал победителем премии "Большая книга" 2024 года - РИА Новости, 05.12.2024
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Культура
 
21:01 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/varlamov-1987609641.html
Алексей Варламов стал победителем премии "Большая книга" 2024 года
Алексей Варламов стал победителем премии "Большая книга" 2024 года - РИА Новости, 05.12.2024
Алексей Варламов стал победителем премии "Большая книга" 2024 года
Писатель Алексей Варламов с романом "Одсун" стал победителем премии "Большая книга" 2024 года, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T21:01
2024-12-05T21:01
культура
россия
алексей варламов
захар прилепин
дмитрий бак
мосфильм
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Писатель Алексей Варламов с романом "Одсун" стал победителем премии "Большая книга" 2024 года, передает корреспондент РИА Новости. "Главный приз национальной литературной премии "Большая книга" - роман Алексея Варламова "Одсун", - объявил председатель Литературной академии "Большой книги" Дмитрий Бак на церемонии. Варламов, получая премию, процитировал письмо Пушкина к Чаадаеву и поблагодарил своих издателей. "Эта премия – мнение тех людей, которые прочитали мою книгу, профессионалов, которые ее оценили. И этот профессиональный взгляд, профессиональный подход мне дорог", - сказал Варламов журналистам. Второе место занял Михаил Шемякин с автобиографией "Моя жизнь: до изгнания". Приза за третье место удостоился Захар Прилепин со сборником рассказов "Собаки и другие люди". "Книга посвящена Саше Шубину, Саше с позывным "Злой", и завтра один год семь месяцев, как он погиб рядом со мной, и, Саша, спасибо тебе за жизнь", - сказал Прилепин, получая премию. Приз читательских симпатий получила Наталья Илишкина с романом "Улан Далай". Специальной награды за вклад в литературу удостоился киноконцерн "Мосфильм". "Все равно в кино литература первична. Без литературного материала невозможно сделать кино, поэтому в этом смысле для меня это, конечно, и для коллектива "Мосфильма" это огромная честь. Спасибо вам большое, я очень тронут, и желаю вам всем успехов, и, конечно, всем писателям, которые участвуют в этом конкурсе. И надеюсь, что он стимулирует появление новых литературных произведений, которые, в свою очередь, стимулируют нас, кинематографистов, на создание интересных и важных фильмов", - сказал в видеообращении гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров. Церемония награждения лауреатов национальной литературной премии "Большая книга" проходит в четверг в Доме Пашкова. Финалистами 19-го сезона также стали Василий Аксенов со сборником "Флегонт, Февруса и другие", Надя Алексеева с романом "Полунощница", Владимир Березин с романом "Уранотипия", Дарья Бобылева с романом "Магазин работает до наступления тьмы", Яна Вагнер с романом "Тоннель", Андрей Волос с романом "Облака перемен", Денис Драгунский с романом "Подлинная жизнь Дениса Кораблева", Михаил Тарковский с художественными воспоминаниями "42-й до востребования", Мршавко Штапич с романом "Устойчивое развитие" и Глеб Шульпяков с биографией "Батюшков не болен". Всего на соискание премии были поданы 346 произведений авторов из 73 городов России и 12 стран мира. В совет экспертов премии, который формировал список, вошли писатели и литературные критики Дмитрий Данилов (председатель совета), Евгений Абдуллаев, Евгения Декина, Алексей Андреев, Афанасий Мамедов и Валерия Пустовая. Российская литературная премия "Большая книга" была учреждена в 2005 году. Награда вручается за лучшее прозаическое произведение на русском языке. Ежегодно присуждаются три премии и специальный приз "За вклад в литературу". Денежное содержание первого места – 3 миллиона рублей, второго – 1,5 миллиона рублей, третьего – 1 миллион рублей.
https://ria.ru/20241204/mishustin-1987274143.html
https://ria.ru/20241128/premiya-1986175839.html
https://ria.ru/20241202/premiya-1986974778.html
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россия, алексей варламов, захар прилепин, дмитрий бак, мосфильм
Культура, Россия, Алексей Варламов, Захар Прилепин, Дмитрий Бак, Мосфильм
Алексей Варламов стал победителем премии "Большая книга" 2024 года

Алексей Варламов с романом "Одсун" победил на премии "Большая книга" 2024 года

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкПисатель Алексей Варламов
Писатель Алексей Варламов - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Писатель Алексей Варламов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Писатель Алексей Варламов с романом "Одсун" стал победителем премии "Большая книга" 2024 года, передает корреспондент РИА Новости.
"Главный приз национальной литературной премии "Большая книга" - роман Алексея Варламова "Одсун", - объявил председатель Литературной академии "Большой книги" Дмитрий Бак на церемонии.
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Варламов, получая премию, процитировал письмо Пушкина к Чаадаеву и поблагодарил своих издателей.
"Эта премия – мнение тех людей, которые прочитали мою книгу, профессионалов, которые ее оценили. И этот профессиональный взгляд, профессиональный подход мне дорог", - сказал Варламов журналистам.
Второе место занял Михаил Шемякин с автобиографией "Моя жизнь: до изгнания". Приза за третье место удостоился Захар Прилепин со сборником рассказов "Собаки и другие люди".
"Книга посвящена Саше Шубину, Саше с позывным "Злой", и завтра один год семь месяцев, как он погиб рядом со мной, и, Саша, спасибо тебе за жизнь", - сказал Прилепин, получая премию.
Приз читательских симпатий получила Наталья Илишкина с романом "Улан Далай". Специальной награды за вклад в литературу удостоился киноконцерн "Мосфильм".
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"Все равно в кино литература первична. Без литературного материала невозможно сделать кино, поэтому в этом смысле для меня это, конечно, и для коллектива "Мосфильма" это огромная честь. Спасибо вам большое, я очень тронут, и желаю вам всем успехов, и, конечно, всем писателям, которые участвуют в этом конкурсе. И надеюсь, что он стимулирует появление новых литературных произведений, которые, в свою очередь, стимулируют нас, кинематографистов, на создание интересных и важных фильмов", - сказал в видеообращении гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров.
Церемония награждения лауреатов национальной литературной премии "Большая книга" проходит в четверг в Доме Пашкова.
Финалистами 19-го сезона также стали Василий Аксенов со сборником "Флегонт, Февруса и другие", Надя Алексеева с романом "Полунощница", Владимир Березин с романом "Уранотипия", Дарья Бобылева с романом "Магазин работает до наступления тьмы", Яна Вагнер с романом "Тоннель", Андрей Волос с романом "Облака перемен", Денис Драгунский с романом "Подлинная жизнь Дениса Кораблева", Михаил Тарковский с художественными воспоминаниями "42-й до востребования", Мршавко Штапич с романом "Устойчивое развитие" и Глеб Шульпяков с биографией "Батюшков не болен".
Всего на соискание премии были поданы 346 произведений авторов из 73 городов России и 12 стран мира. В совет экспертов премии, который формировал список, вошли писатели и литературные критики Дмитрий Данилов (председатель совета), Евгений Абдуллаев, Евгения Декина, Алексей Андреев, Афанасий Мамедов и Валерия Пустовая.
Российская литературная премия "Большая книга" была учреждена в 2005 году. Награда вручается за лучшее прозаическое произведение на русском языке. Ежегодно присуждаются три премии и специальный приз "За вклад в литературу". Денежное содержание первого места – 3 миллиона рублей, второго – 1,5 миллиона рублей, третьего – 1 миллион рублей.
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