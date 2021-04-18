Уберите это: самые неоднозначные памятники в России
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Говорят, что монументы — это восклицательные знаки истории. Так что перед тем, как их установить, лучше хорошо подумать. В День памятника вспоминаем, какие скульптуры в разных российских городах вызывали бурные дискуссии.
"Аленка" в Нововоронеже, 2020
Демонтаж памятника Аленке в Нововоронеже
"Какой 2020-й, такая и Аленка" — шутили в интернете. Скульптуру в честь 250-летия села Новая Аленовка установили 18 декабря, но демонтировали уже через три дня: вняли настойчивым требованиям местных жителей убрать "этот шедевр".
Жутковатый вид памятника, который обошелся в миллион рублей, автор эскиза Владимир Шилин объяснил небрежностью исполнителей. По его словам, у него в оригинале было "нежнее" лицо храброй девушки, которая, по легенде, основала село и погибла от рук разбойников.
Однако поклонник "Аленки" вскоре нашелся: ее купили за 2,6 миллиона рублей на торгах, которые растянулись почти на два часа: за арт-объект боролись сразу четверо претендентов.
Феликс Дзержинский в Москве, 2021
© РИА Новости / Александр ПоляковУ памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. 22 августа 1991 года
У памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. 22 августа 1991 года
В феврале москвичи обсуждали, стоит ли вернуть на Лубянскую площадь памятник Дзержинскому, который демонтировали в 1991-м (сейчас он находится в "Музеоне") или же установить там новый монумент Александру Невскому.
В итоге голосование ни к чему не привело. Против "железного Феликса" Евгения Вучетича выступали очень многие. И Невский, 800-летие которого отмечают в этом году, тоже особого энтузиазма не вызвал. Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что подобные памятники должны объединять общество, а не раскалывать.
Так что пока площадь пустует. Однако есть еще вариант — сделать там фонтан. Это планировали еще к чемпионату мира по футболу 2018 года, но отказались из-за сложности реализации.
Есенин в Москве, 2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСкульптор Григорий Потоцкий (справа) на церемонии открытия памятника Сергею Есенину к 125-летию поэта на территории Московского государственного музея Сергея Есенина в Москве.
Скульптор Григорий Потоцкий (справа) на церемонии открытия памятника Сергею Есенину к 125-летию поэта на территории Московского государственного музея Сергея Есенина в Москве.
К 125-летию поэта во дворике Московского государственного музея Есенина появился новый монумент. По словам автора, скульптора Григория Потоцкого, главного хулигана российской поэзии он изобразил в образе ангела со сломанными крыльями. Однако в соцсетях выразили другое мнение: Есенина сравнивали с Нео из "Матрицы", крабом и кентавром.
Через месяц полемики директор музея Светлана Шетракова назвала работу Потоцкого "музейным экспонатом временного характера", уточнив, что ее подарили для арт-проекта под названием "Рисуем Есенина". Пока скульптура на месте.
Памятник Михаилу Калашникову в Москве, 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДочь М. Калашникова Нелли с внучкой на церемонии открытия памятника оружейнику Михаилу Калашникову на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве
Дочь М. Калашникова Нелли с внучкой на церемонии открытия памятника оружейнику Михаилу Калашникову на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве
На пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц высится фигура легендарного конструктора стрелкового оружия с автоматом в руках.
Это работа Салавата Щербакова. На постаменте высечены слова Михаила Калашникова: "Я создавал орудие для защиты своего Отечества".
Сотрудник Центрального музея Великой Отечественной войны Юрий Пашолок обнаружил в композиции винтовку Sturmgewehr 44 немца Хуго Шмайссера, у которой, согласно одной из гипотез, много позаимствовал АК-47. "Ошибку" выпилили болгаркой на следующий же день, но инцидент запомнился.
Выпускники в Сергиевом Посаде, 2017
Монумент торжественно открыли на церемонии вручения медалей выпускникам школ к 75-летию контрнаступления советских войск под Москвой. Танцующая пара сразу вызвала негативную реакцию из-за одной пикантной детали: очень натуралистичного изображения женской груди.
Хотя автор, священник Евгений Антонов, утверждал, что выпускница вовсе не обнажена, а просто в очень тонкой летней блузке, его попросили доработать фигуру. Активисты призывали на место художественной композиции вернуть клумбу. В итоге скульптор просто "одел" девушку.
Конь Ярыж в Воронеже, 2007
Жеребец, жующий кусок металлического железнодорожного рельса, — творение скульптора Максима Дикунова. Высота монумента — 3,5 метра.
Конь обосновался в Воронеже на московской трассе, 491-м километре, рядом с отелем "Яр", за что местные ласково прозвали его Ярыжем. Хвост у богатыря-жеребца почему–то обрезан, а "выдающиеся" органы, говорят специалисты, анатомически изображены неверно.
Почему он лакомится куском железа вместо привычной для лошадей пищи — тоже непонятно. По задумке этот мускулистый конь символизирует благородство, силу и мощь. Воронежские шутники, напротив, считают: намек на алчность местных бизнесменов.
Сталин в Ялте, 2015
Памятник Сталину, Рузвельту и Черчиллю в Ялте
Этот памятник лидерам большой тройки работы Зураба Церетели вызвал негодование крымских татар, хотя их притеснитель, Иосиф Сталин, восседает не один, а в компании Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта. Фактически десятитонная композиция воспроизводит известную фотографию, сделанную на Ялтинской конференции.
Церетели подарил эту работу Крыму еще в 2005-м, но своего часа она ждала десять лет. Причем скульптор собирался сделать еще одну копию, чтобы установить в Волгограде.
Иван Грозный в Орле, 2016
© РИА Новости / Сергей Мокроусов / Перейти в фотобанкОткрытие первого в России памятника Ивану Грозному в Орле
Открытие первого в России памятника Ивану Грозному в Орле
Реакция на первый в России памятник Ивану Грозному была такой же неоднозначной, как и все правление этого царя. Место тоже нашли не сразу: сначала местные власти хотели установить скульптуру у ТЮЗа, к 450-летию города. Но из-за протестов устроили голосование, спросив совета у горожан. В итоге идею поддержали 72 процента орловчан.
Новую площадку для монумента подготовили на набережной, рядом с Богоявленским собором. Однако из-за этой заминки скульптуру открыли на полгода позже.
Шарль де Голль в Москве, 2005
Памятник Шарлю де Голлю в Москве
Сейчас этот монумент можно увидеть перед гостиницей "Космос" в Москве, хотя планировали подарить его Франции. В Париже от презента дипломатично уклонились.
Особой любви у москвичей это творение Зураба Церетели тоже не вызвало. В народе его называют Луи — многие думают, что это де Фюнес в роли комиссара Жюва. Кстати, это тот случай, когда постамент выше статуи: десять метров против восьми.
Петр I в Москве, 1997
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПамятник "В ознаменование 300-летия российского флота" (Петру I) работы Зураба Церетели в Москве
Памятник "В ознаменование 300-летия российского флота" (Петру I) работы Зураба Церетели в Москве
Вокруг этого монумента, сейчас спокойно стоящего на стрелке Москвы-реки, когда-то бушевали страсти. Еще до установки он оказался в центре скандала. Газеты писали, что на лодке раньше стоял Колумб, потому что Церетели собирался продать скульптуру США или Испании к 500-летию открытия Америки. Этот 98-метровый памятник, кстати, выше статуи Свободы в Нью-Йорке. Потом композицию хотели отправить в Санкт-Петербург, но культурная столица ее отклонила.
Памятник даже пыталась взорвать группа левых радикалов. Когда власти сообщили, что на демонтаж, транспортировку и установку монумента в другом месте нужно около миллиарда рублей, общественность успокоилась.
Петр I в Санкт-Петербурге, 1991
Памятник Петру I в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге
В городе на Неве тоже есть Петр I, в свое время вызвавший громкие споры, — в Петропавловской крепости. Михаил Шемякин рассказывал, что идею этого монумента ему подсказал Владимир Высоцкий.
Открытие памятника, кстати, совпало с возвращением городу его исторического названия — официальным переименованием Ленинграда в Санкт-Петербург.
Экспериментируя, скульптор сильно увеличил пропорции тела, а голова императора при этом осталась маленькой — это принцип изображения святых на русских иконах. Однако, если в живописи такой прием привычен, в скульптуре он близок не всем. Так что критиковали автора немало.
Тем не менее со временем памятник приняли и у него даже нашлись поклонники. Впрочем, такова судьба почти всех спорных произведений искусства.