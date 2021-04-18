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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210418/monument-1728332181.html
Уберите это: самые неоднозначные памятники в России
Уберите это: самые неоднозначные памятники в России
Говорят, что монументы — это восклицательные знаки истории. Так что перед тем, как их установить, лучше хорошо подумать. В День памятника вспоминаем, какие... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T08:00
2021-04-18T07:58
культура
санкт-петербург
культура
архитектура
михаил шемякин
музеон
ленинград
ак-47
зураб церетели
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Говорят, что монументы — это восклицательные знаки истории. Так что перед тем, как их установить, лучше хорошо подумать. В День памятника вспоминаем, какие скульптуры в разных российских городах вызывали бурные дискуссии. "Аленка" в Нововоронеже, 2020"Какой 2020-й, такая и Аленка" — шутили в интернете. Скульптуру в честь 250-летия села Новая Аленовка установили 18 декабря, но демонтировали уже через три дня: вняли настойчивым требованиям местных жителей убрать "этот шедевр". Жутковатый вид памятника, который обошелся в миллион рублей, автор эскиза Владимир Шилин объяснил небрежностью исполнителей. По его словам, у него в оригинале было "нежнее" лицо храброй девушки, которая, по легенде, основала село и погибла от рук разбойников. Однако поклонник "Аленки" вскоре нашелся: ее купили за 2,6 миллиона рублей на торгах, которые растянулись почти на два часа: за арт-объект боролись сразу четверо претендентов. Феликс Дзержинский в Москве, 2021В феврале москвичи обсуждали, стоит ли вернуть на Лубянскую площадь памятник Дзержинскому, который демонтировали в 1991-м (сейчас он находится в "Музеоне") или же установить там новый монумент Александру Невскому. В итоге голосование ни к чему не привело. Против "железного Феликса" Евгения Вучетича выступали очень многие. И Невский, 800-летие которого отмечают в этом году, тоже особого энтузиазма не вызвал. Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что подобные памятники должны объединять общество, а не раскалывать.Так что пока площадь пустует. Однако есть еще вариант — сделать там фонтан. Это планировали еще к чемпионату мира по футболу 2018 года, но отказались из-за сложности реализации. Есенин в Москве, 2020К 125-летию поэта во дворике Московского государственного музея Есенина появился новый монумент. По словам автора, скульптора Григория Потоцкого, главного хулигана российской поэзии он изобразил в образе ангела со сломанными крыльями. Однако в соцсетях выразили другое мнение: Есенина сравнивали с Нео из "Матрицы", крабом и кентавром. Через месяц полемики директор музея Светлана Шетракова назвала работу Потоцкого "музейным экспонатом временного характера", уточнив, что ее подарили для арт-проекта под названием "Рисуем Есенина". Пока скульптура на месте. Памятник Михаилу Калашникову в Москве, 2017 На пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц высится фигура легендарного конструктора стрелкового оружия с автоматом в руках. Это работа Салавата Щербакова. На постаменте высечены слова Михаила Калашникова: "Я создавал орудие для защиты своего Отечества". Сотрудник Центрального музея Великой Отечественной войны Юрий Пашолок обнаружил в композиции винтовку Sturmgewehr 44 немца Хуго Шмайссера, у которой, согласно одной из гипотез, много позаимствовал АК-47. "Ошибку" выпилили болгаркой на следующий же день, но инцидент запомнился. Выпускники в Сергиевом Посаде, 2017Монумент торжественно открыли на церемонии вручения медалей выпускникам школ к 75-летию контрнаступления советских войск под Москвой. Танцующая пара сразу вызвала негативную реакцию из-за одной пикантной детали: очень натуралистичного изображения женской груди. Хотя автор, священник Евгений Антонов, утверждал, что выпускница вовсе не обнажена, а просто в очень тонкой летней блузке, его попросили доработать фигуру. Активисты призывали на место художественной композиции вернуть клумбу. В итоге скульптор просто "одел" девушку. Конь Ярыж в Воронеже, 2007Жеребец, жующий кусок металлического железнодорожного рельса, — творение скульптора Максима Дикунова. Высота монумента — 3,5 метра.Конь обосновался в Воронеже на московской трассе, 491-м километре, рядом с отелем "Яр", за что местные ласково прозвали его Ярыжем. Хвост у богатыря-жеребца почему–то обрезан, а "выдающиеся" органы, говорят специалисты, анатомически изображены неверно. Почему он лакомится куском железа вместо привычной для лошадей пищи — тоже непонятно. По задумке этот мускулистый конь символизирует благородство, силу и мощь. Воронежские шутники, напротив, считают: намек на алчность местных бизнесменов. Сталин в Ялте, 2015Этот памятник лидерам большой тройки работы Зураба Церетели вызвал негодование крымских татар, хотя их притеснитель, Иосиф Сталин, восседает не один, а в компании Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта. Фактически десятитонная композиция воспроизводит известную фотографию, сделанную на Ялтинской конференции. Церетели подарил эту работу Крыму еще в 2005-м, но своего часа она ждала десять лет. Причем скульптор собирался сделать еще одну копию, чтобы установить в Волгограде. Иван Грозный в Орле, 2016Реакция на первый в России памятник Ивану Грозному была такой же неоднозначной, как и все правление этого царя. Место тоже нашли не сразу: сначала местные власти хотели установить скульптуру у ТЮЗа, к 450-летию города. Но из-за протестов устроили голосование, спросив совета у горожан. В итоге идею поддержали 72 процента орловчан. Новую площадку для монумента подготовили на набережной, рядом с Богоявленским собором. Однако из-за этой заминки скульптуру открыли на полгода позже. Шарль де Голль в Москве, 2005Сейчас этот монумент можно увидеть перед гостиницей "Космос" в Москве, хотя планировали подарить его Франции. В Париже от презента дипломатично уклонились. Особой любви у москвичей это творение Зураба Церетели тоже не вызвало. В народе его называют Луи — многие думают, что это де Фюнес в роли комиссара Жюва. Кстати, это тот случай, когда постамент выше статуи: десять метров против восьми. Петр I в Москве, 1997 Вокруг этого монумента, сейчас спокойно стоящего на стрелке Москвы-реки, когда-то бушевали страсти. Еще до установки он оказался в центре скандала. Газеты писали, что на лодке раньше стоял Колумб, потому что Церетели собирался продать скульптуру США или Испании к 500-летию открытия Америки. Этот 98-метровый памятник, кстати, выше статуи Свободы в Нью-Йорке. Потом композицию хотели отправить в Санкт-Петербург, но культурная столица ее отклонила. Памятник даже пыталась взорвать группа левых радикалов. Когда власти сообщили, что на демонтаж, транспортировку и установку монумента в другом месте нужно около миллиарда рублей, общественность успокоилась. Петр I в Санкт-Петербурге, 1991В городе на Неве тоже есть Петр I, в свое время вызвавший громкие споры, — в Петропавловской крепости. Михаил Шемякин рассказывал, что идею этого монумента ему подсказал Владимир Высоцкий.Открытие памятника, кстати, совпало с возвращением городу его исторического названия — официальным переименованием Ленинграда в Санкт-Петербург. Экспериментируя, скульптор сильно увеличил пропорции тела, а голова императора при этом осталась маленькой — это принцип изображения святых на русских иконах. Однако, если в живописи такой прием привычен, в скульптуре он близок не всем. Так что критиковали автора немало. Тем не менее со временем памятник приняли и у него даже нашлись поклонники. Впрочем, такова судьба почти всех спорных произведений искусства.
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культура, санкт-петербург, архитектура, михаил шемякин, музеон, ленинград, ак-47, зураб церетели, михаил калашников, москва

Уберите это: самые неоднозначные памятники в России

08:00 18.04.2021
 
© Фото : "Нововоронеж Online"/ВКонтактеПамятник Аленке в Нововоронеже
Памятник Аленке в Нововоронеже - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© Фото : "Нововоронеж Online"/ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Говорят, что монументы — это восклицательные знаки истории. Так что перед тем, как их установить, лучше хорошо подумать. В День памятника вспоминаем, какие скульптуры в разных российских городах вызывали бурные дискуссии.

"Аленка" в Нововоронеже, 2020

© РИА Новости / Михаил Бормотов / Перейти в фотобанкДемонтаж памятника Аленке в Нововоронеже
Демонтаж памятника Аленке в Нововоронеже - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Михаил Бормотов
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Демонтаж памятника Аленке в Нововоронеже
"Какой 2020-й, такая и Аленка" — шутили в интернете. Скульптуру в честь 250-летия села Новая Аленовка установили 18 декабря, но демонтировали уже через три дня: вняли настойчивым требованиям местных жителей убрать "этот шедевр".
Жутковатый вид памятника, который обошелся в миллион рублей, автор эскиза Владимир Шилин объяснил небрежностью исполнителей. По его словам, у него в оригинале было "нежнее" лицо храброй девушки, которая, по легенде, основала село и погибла от рук разбойников.
Однако поклонник "Аленки" вскоре нашелся: ее купили за 2,6 миллиона рублей на торгах, которые растянулись почти на два часа: за арт-объект боролись сразу четверо претендентов.

Феликс Дзержинский в Москве, 2021

© РИА Новости / Александр ПоляковУ памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. 22 августа 1991 года
У памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. 22 августа 1991 года - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Александр Поляков
У памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. 22 августа 1991 года
В феврале москвичи обсуждали, стоит ли вернуть на Лубянскую площадь памятник Дзержинскому, который демонтировали в 1991-м (сейчас он находится в "Музеоне") или же установить там новый монумент Александру Невскому.
В итоге голосование ни к чему не привело. Против "железного Феликса" Евгения Вучетича выступали очень многие. И Невский, 800-летие которого отмечают в этом году, тоже особого энтузиазма не вызвал. Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что подобные памятники должны объединять общество, а не раскалывать.
Так что пока площадь пустует. Однако есть еще вариант — сделать там фонтан. Это планировали еще к чемпионату мира по футболу 2018 года, но отказались из-за сложности реализации.

Есенин в Москве, 2020

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСкульптор Григорий Потоцкий (справа) на церемонии открытия памятника Сергею Есенину к 125-летию поэта на территории Московского государственного музея Сергея Есенина в Москве.
Скульптор Григорий Потоцкий (справа) на церемонии открытия памятника Сергею Есенину к 125-летию поэта на территории Московского государственного музея Сергея Есенина в Москве. - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Скульптор Григорий Потоцкий (справа) на церемонии открытия памятника Сергею Есенину к 125-летию поэта на территории Московского государственного музея Сергея Есенина в Москве.
К 125-летию поэта во дворике Московского государственного музея Есенина появился новый монумент. По словам автора, скульптора Григория Потоцкого, главного хулигана российской поэзии он изобразил в образе ангела со сломанными крыльями. Однако в соцсетях выразили другое мнение: Есенина сравнивали с Нео из "Матрицы", крабом и кентавром.
Через месяц полемики директор музея Светлана Шетракова назвала работу Потоцкого "музейным экспонатом временного характера", уточнив, что ее подарили для арт-проекта под названием "Рисуем Есенина". Пока скульптура на месте.

Памятник Михаилу Калашникову в Москве, 2017

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДочь М. Калашникова Нелли с внучкой на церемонии открытия памятника оружейнику Михаилу Калашникову на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве
Дочь М.Калашникова Нелли с внучкой на церемонии открытия памятника оружейнику Михаилу Калашникову на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дочь М. Калашникова Нелли с внучкой на церемонии открытия памятника оружейнику Михаилу Калашникову на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве
На пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц высится фигура легендарного конструктора стрелкового оружия с автоматом в руках.
Это работа Салавата Щербакова. На постаменте высечены слова Михаила Калашникова: "Я создавал орудие для защиты своего Отечества".
Сотрудник Центрального музея Великой Отечественной войны Юрий Пашолок обнаружил в композиции винтовку Sturmgewehr 44 немца Хуго Шмайссера, у которой, согласно одной из гипотез, много позаимствовал АК-47. "Ошибку" выпилили болгаркой на следующий же день, но инцидент запомнился.

Выпускники в Сергиевом Посаде, 2017

Монумент торжественно открыли на церемонии вручения медалей выпускникам школ к 75-летию контрнаступления советских войск под Москвой. Танцующая пара сразу вызвала негативную реакцию из-за одной пикантной детали: очень натуралистичного изображения женской груди.
Хотя автор, священник Евгений Антонов, утверждал, что выпускница вовсе не обнажена, а просто в очень тонкой летней блузке, его попросили доработать фигуру. Активисты призывали на место художественной композиции вернуть клумбу. В итоге скульптор просто "одел" девушку.

Конь Ярыж в Воронеже, 2007

Жеребец, жующий кусок металлического железнодорожного рельса, — творение скульптора Максима Дикунова. Высота монумента — 3,5 метра.
Конь обосновался в Воронеже на московской трассе, 491-м километре, рядом с отелем "Яр", за что местные ласково прозвали его Ярыжем. Хвост у богатыря-жеребца почему–то обрезан, а "выдающиеся" органы, говорят специалисты, анатомически изображены неверно.
Почему он лакомится куском железа вместо привычной для лошадей пищи — тоже непонятно. По задумке этот мускулистый конь символизирует благородство, силу и мощь. Воронежские шутники, напротив, считают: намек на алчность местных бизнесменов.

Сталин в Ялте, 2015

CC BY-SA 4.0 / Vitalyazub / Памятник Сталину, Рузвельту и Черчиллю в Ялте
Памятник Сталину, Рузвельту и Черчиллю в Ялте - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Vitalyazub /
Памятник Сталину, Рузвельту и Черчиллю в Ялте
Этот памятник лидерам большой тройки работы Зураба Церетели вызвал негодование крымских татар, хотя их притеснитель, Иосиф Сталин, восседает не один, а в компании Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта. Фактически десятитонная композиция воспроизводит известную фотографию, сделанную на Ялтинской конференции.
Церетели подарил эту работу Крыму еще в 2005-м, но своего часа она ждала десять лет. Причем скульптор собирался сделать еще одну копию, чтобы установить в Волгограде.

Иван Грозный в Орле, 2016

© РИА Новости / Сергей Мокроусов / Перейти в фотобанкОткрытие первого в России памятника Ивану Грозному в Орле
Открытие первого в России памятника Ивану Грозному в Орле - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Сергей Мокроусов
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Открытие первого в России памятника Ивану Грозному в Орле
Реакция на первый в России памятник Ивану Грозному была такой же неоднозначной, как и все правление этого царя. Место тоже нашли не сразу: сначала местные власти хотели установить скульптуру у ТЮЗа, к 450-летию города. Но из-за протестов устроили голосование, спросив совета у горожан. В итоге идею поддержали 72 процента орловчан.
Новую площадку для монумента подготовили на набережной, рядом с Богоявленским собором. Однако из-за этой заминки скульптуру открыли на полгода позже.

Шарль де Голль в Москве, 2005

CC0 / Тара-Амингу / Памятник Шарлю де Голлю в Москве
Памятник Шарлю Де Голлю в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
CC0 / Тара-Амингу /
Памятник Шарлю де Голлю в Москве
Сейчас этот монумент можно увидеть перед гостиницей "Космос" в Москве, хотя планировали подарить его Франции. В Париже от презента дипломатично уклонились.
Особой любви у москвичей это творение Зураба Церетели тоже не вызвало. В народе его называют Луи — многие думают, что это де Фюнес в роли комиссара Жюва. Кстати, это тот случай, когда постамент выше статуи: десять метров против восьми.

Петр I в Москве, 1997

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПамятник "В ознаменование 300-летия российского флота" (Петру I) работы Зураба Церетели в Москве
Памятник В ознаменование 300-летия российского флота (Петру I) работы Зураба Церетели в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Памятник "В ознаменование 300-летия российского флота" (Петру I) работы Зураба Церетели в Москве
Вокруг этого монумента, сейчас спокойно стоящего на стрелке Москвы-реки, когда-то бушевали страсти. Еще до установки он оказался в центре скандала. Газеты писали, что на лодке раньше стоял Колумб, потому что Церетели собирался продать скульптуру США или Испании к 500-летию открытия Америки. Этот 98-метровый памятник, кстати, выше статуи Свободы в Нью-Йорке. Потом композицию хотели отправить в Санкт-Петербург, но культурная столица ее отклонила.
Памятник даже пыталась взорвать группа левых радикалов. Когда власти сообщили, что на демонтаж, транспортировку и установку монумента в другом месте нужно около миллиарда рублей, общественность успокоилась.

Петр I в Санкт-Петербурге, 1991

CC0 / Тара-Амингу / Памятник Петру I в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге
Памятник Петру I в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
CC0 / Тара-Амингу /
Памятник Петру I в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге
В городе на Неве тоже есть Петр I, в свое время вызвавший громкие споры, — в Петропавловской крепости. Михаил Шемякин рассказывал, что идею этого монумента ему подсказал Владимир Высоцкий.
Открытие памятника, кстати, совпало с возвращением городу его исторического названия — официальным переименованием Ленинграда в Санкт-Петербург.
Экспериментируя, скульптор сильно увеличил пропорции тела, а голова императора при этом осталась маленькой — это принцип изображения святых на русских иконах. Однако, если в живописи такой прием привычен, в скульптуре он близок не всем. Так что критиковали автора немало.
Тем не менее со временем памятник приняли и у него даже нашлись поклонники. Впрочем, такова судьба почти всех спорных произведений искусства.
Кадр из сериала Невероятные - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 08:00Культура
Русский Ведьмак, токсичная любовь, супергерои. Зарубежные сериалы апреля
 
КультураКультураСанкт-ПетербургАрхитектураМихаил ШемякинМузеонЛенинградАК-47Зураб ЦеретелиМихаил КалашниковМосква
 
 
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