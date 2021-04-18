https://ria.ru/20210418/monument-1728332181.html

Уберите это: самые неоднозначные памятники в России

Уберите это: самые неоднозначные памятники в России

Говорят, что монументы — это восклицательные знаки истории. Так что перед тем, как их установить, лучше хорошо подумать. В День памятника вспоминаем, какие... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T08:00

2021-04-18T08:00

2021-04-18T07:58

культура

санкт-петербург

культура

архитектура

михаил шемякин

музеон

ленинград

ак-47

зураб церетели

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Говорят, что монументы — это восклицательные знаки истории. Так что перед тем, как их установить, лучше хорошо подумать. В День памятника вспоминаем, какие скульптуры в разных российских городах вызывали бурные дискуссии. "Аленка" в Нововоронеже, 2020"Какой 2020-й, такая и Аленка" — шутили в интернете. Скульптуру в честь 250-летия села Новая Аленовка установили 18 декабря, но демонтировали уже через три дня: вняли настойчивым требованиям местных жителей убрать "этот шедевр". Жутковатый вид памятника, который обошелся в миллион рублей, автор эскиза Владимир Шилин объяснил небрежностью исполнителей. По его словам, у него в оригинале было "нежнее" лицо храброй девушки, которая, по легенде, основала село и погибла от рук разбойников. Однако поклонник "Аленки" вскоре нашелся: ее купили за 2,6 миллиона рублей на торгах, которые растянулись почти на два часа: за арт-объект боролись сразу четверо претендентов. Феликс Дзержинский в Москве, 2021В феврале москвичи обсуждали, стоит ли вернуть на Лубянскую площадь памятник Дзержинскому, который демонтировали в 1991-м (сейчас он находится в "Музеоне") или же установить там новый монумент Александру Невскому. В итоге голосование ни к чему не привело. Против "железного Феликса" Евгения Вучетича выступали очень многие. И Невский, 800-летие которого отмечают в этом году, тоже особого энтузиазма не вызвал. Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что подобные памятники должны объединять общество, а не раскалывать.Так что пока площадь пустует. Однако есть еще вариант — сделать там фонтан. Это планировали еще к чемпионату мира по футболу 2018 года, но отказались из-за сложности реализации. Есенин в Москве, 2020К 125-летию поэта во дворике Московского государственного музея Есенина появился новый монумент. По словам автора, скульптора Григория Потоцкого, главного хулигана российской поэзии он изобразил в образе ангела со сломанными крыльями. Однако в соцсетях выразили другое мнение: Есенина сравнивали с Нео из "Матрицы", крабом и кентавром. Через месяц полемики директор музея Светлана Шетракова назвала работу Потоцкого "музейным экспонатом временного характера", уточнив, что ее подарили для арт-проекта под названием "Рисуем Есенина". Пока скульптура на месте. Памятник Михаилу Калашникову в Москве, 2017 На пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц высится фигура легендарного конструктора стрелкового оружия с автоматом в руках. Это работа Салавата Щербакова. На постаменте высечены слова Михаила Калашникова: "Я создавал орудие для защиты своего Отечества". Сотрудник Центрального музея Великой Отечественной войны Юрий Пашолок обнаружил в композиции винтовку Sturmgewehr 44 немца Хуго Шмайссера, у которой, согласно одной из гипотез, много позаимствовал АК-47. "Ошибку" выпилили болгаркой на следующий же день, но инцидент запомнился. Выпускники в Сергиевом Посаде, 2017Монумент торжественно открыли на церемонии вручения медалей выпускникам школ к 75-летию контрнаступления советских войск под Москвой. Танцующая пара сразу вызвала негативную реакцию из-за одной пикантной детали: очень натуралистичного изображения женской груди. Хотя автор, священник Евгений Антонов, утверждал, что выпускница вовсе не обнажена, а просто в очень тонкой летней блузке, его попросили доработать фигуру. Активисты призывали на место художественной композиции вернуть клумбу. В итоге скульптор просто "одел" девушку. Конь Ярыж в Воронеже, 2007Жеребец, жующий кусок металлического железнодорожного рельса, — творение скульптора Максима Дикунова. Высота монумента — 3,5 метра.Конь обосновался в Воронеже на московской трассе, 491-м километре, рядом с отелем "Яр", за что местные ласково прозвали его Ярыжем. Хвост у богатыря-жеребца почему–то обрезан, а "выдающиеся" органы, говорят специалисты, анатомически изображены неверно. Почему он лакомится куском железа вместо привычной для лошадей пищи — тоже непонятно. По задумке этот мускулистый конь символизирует благородство, силу и мощь. Воронежские шутники, напротив, считают: намек на алчность местных бизнесменов. Сталин в Ялте, 2015Этот памятник лидерам большой тройки работы Зураба Церетели вызвал негодование крымских татар, хотя их притеснитель, Иосиф Сталин, восседает не один, а в компании Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта. Фактически десятитонная композиция воспроизводит известную фотографию, сделанную на Ялтинской конференции. Церетели подарил эту работу Крыму еще в 2005-м, но своего часа она ждала десять лет. Причем скульптор собирался сделать еще одну копию, чтобы установить в Волгограде. Иван Грозный в Орле, 2016Реакция на первый в России памятник Ивану Грозному была такой же неоднозначной, как и все правление этого царя. Место тоже нашли не сразу: сначала местные власти хотели установить скульптуру у ТЮЗа, к 450-летию города. Но из-за протестов устроили голосование, спросив совета у горожан. В итоге идею поддержали 72 процента орловчан. Новую площадку для монумента подготовили на набережной, рядом с Богоявленским собором. Однако из-за этой заминки скульптуру открыли на полгода позже. Шарль де Голль в Москве, 2005Сейчас этот монумент можно увидеть перед гостиницей "Космос" в Москве, хотя планировали подарить его Франции. В Париже от презента дипломатично уклонились. Особой любви у москвичей это творение Зураба Церетели тоже не вызвало. В народе его называют Луи — многие думают, что это де Фюнес в роли комиссара Жюва. Кстати, это тот случай, когда постамент выше статуи: десять метров против восьми. Петр I в Москве, 1997 Вокруг этого монумента, сейчас спокойно стоящего на стрелке Москвы-реки, когда-то бушевали страсти. Еще до установки он оказался в центре скандала. Газеты писали, что на лодке раньше стоял Колумб, потому что Церетели собирался продать скульптуру США или Испании к 500-летию открытия Америки. Этот 98-метровый памятник, кстати, выше статуи Свободы в Нью-Йорке. Потом композицию хотели отправить в Санкт-Петербург, но культурная столица ее отклонила. Памятник даже пыталась взорвать группа левых радикалов. Когда власти сообщили, что на демонтаж, транспортировку и установку монумента в другом месте нужно около миллиарда рублей, общественность успокоилась. Петр I в Санкт-Петербурге, 1991В городе на Неве тоже есть Петр I, в свое время вызвавший громкие споры, — в Петропавловской крепости. Михаил Шемякин рассказывал, что идею этого монумента ему подсказал Владимир Высоцкий.Открытие памятника, кстати, совпало с возвращением городу его исторического названия — официальным переименованием Ленинграда в Санкт-Петербург. Экспериментируя, скульптор сильно увеличил пропорции тела, а голова императора при этом осталась маленькой — это принцип изображения святых на русских иконах. Однако, если в живописи такой прием привычен, в скульптуре он близок не всем. Так что критиковали автора немало. Тем не менее со временем памятник приняли и у него даже нашлись поклонники. Впрочем, такова судьба почти всех спорных произведений искусства.

https://ria.ru/20210413/kino-1604292110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, санкт-петербург, архитектура, михаил шемякин, музеон, ленинград, ак-47, зураб церетели, михаил калашников, москва