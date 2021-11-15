17:51 15.11.2021 (обновлено: 18:35 15.11.2021)
Открылась экспозиция обновленного Московского дома Достоевского
Открылась экспозиция обновленного Московского дома Достоевского
© РИА Новости / Александр Гращенков / Перейти в фотобанкПортрет русского писателя Федора Михайловича Достоевского
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Экспозиция, приуроченная к двухсотлетию писателя Федора Достоевского, открылась в музейном центре "Московский дом Достоевского" в понедельник, рассказал директор Государственного музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак.
Музейный центр расположен в здании северного флигеля бывшей Мариинской больницы для бедных, на первом этаже которого прошло детство и отрочество писателя. Все здание флигеля в 2019 году было передано Музею имени Даля. В декабре того же года музей-квартира была закрыта для проведения ремонтно-реставрационных работ.
Открытие обновленного "Московского дома Достоевского" было решено приурочить к 200-летнему юбилею писателя. 11 ноября, в день рождения писателя, музей посетили первые гости – президент РФ Владимир Путин, а также министр культуры РФ Ольга Любимова.
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанк11 ноября 2021. Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра "Московский дом Достоевского" в день 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского. Справа - министр культуры РФ Ольга Любимова.
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11 ноября 2021. Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра "Московский дом Достоевского" в день 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского. Справа - министр культуры РФ Ольга Любимова.
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанк11 ноября 2021. Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра "Московский дом Достоевского" в день 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского. Слева - министр культуры РФ Ольга Любимова.
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11 ноября 2021. Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра "Московский дом Достоевского" в день 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского. Слева - министр культуры РФ Ольга Любимова.
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанк11 ноября 2021. Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра "Московский дом Достоевского" в день 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского. Справа - министр культуры РФ Ольга Любимова.
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11 ноября 2021. Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра "Московский дом Достоевского" в день 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского. Справа - министр культуры РФ Ольга Любимова.
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанк11 ноября 2021. Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра "Московский дом Достоевского" в день 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского. Справа - министр культуры РФ Ольга Любимова.
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11 ноября 2021. Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра "Московский дом Достоевского" в день 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского. Справа - министр культуры РФ Ольга Любимова.
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанк11 ноября 2021. Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра "Московский дом Достоевского" в день 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского. Справа - министр культуры РФ Ольга Любимова.
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11 ноября 2021. Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра "Московский дом Достоевского" в день 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского. Справа - министр культуры РФ Ольга Любимова.
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанк11 ноября 2021. Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра "Московский дом Достоевского" в день 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского. Справа - министр культуры РФ Ольга Любимова.
6 из 6
11 ноября 2021. Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра "Московский дом Достоевского" в день 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского. Справа - министр культуры РФ Ольга Любимова.
1 из 6
11 ноября 2021. Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра "Московский дом Достоевского" в день 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского. Справа - министр культуры РФ Ольга Любимова.
2 из 6
11 ноября 2021. Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра "Московский дом Достоевского" в день 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского. Слева - министр культуры РФ Ольга Любимова.
3 из 6
11 ноября 2021. Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра "Московский дом Достоевского" в день 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского. Справа - министр культуры РФ Ольга Любимова.
4 из 6
11 ноября 2021. Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра "Московский дом Достоевского" в день 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского. Справа - министр культуры РФ Ольга Любимова.
5 из 6
11 ноября 2021. Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра "Московский дом Достоевского" в день 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского. Справа - министр культуры РФ Ольга Любимова.
6 из 6
11 ноября 2021. Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра "Московский дом Достоевского" в день 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского. Справа - министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Сегодня вечером состоится торжественное открытие (экспозиции – Прим. ред.). Мы очень рады, что в составе нашего трехэтажного прекрасного "Московского дома Достоевского" открывается на третьем этаже прекрасный зал "Преступление и наказание", - сказал Бак на пресс-конференции.
Частью экспозиции станет инсталляция художника, скульптора Михаила Шемякина "Сновидения Достоевского". По словам автора, войдя в зал, зрители попадут в эпоху Федора Достоевского, находясь "среди снов и видений".
"Многие из этих моментов помещены в окошки. Там 26 окошек. И зритель подходит, заглядывает и видит, что происходит", – рассказал Шемякин.
Как уточнил заведующий "Московским домом Достоевского" Павел Фокин, инсталляция уже готова принимать гостей, часы работы экспозиции – с 11 до 18 часов.