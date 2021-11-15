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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211115/dostoevskiy-1759136683.html
Открылась экспозиция обновленного Московского дома Достоевского
Открылась экспозиция обновленного Московского дома Достоевского - РИА Новости, 15.11.2021
Открылась экспозиция обновленного Московского дома Достоевского
Экспозиция, приуроченная к двухсотлетию писателя Федора Достоевского, открылась в музейном центре "Московский дом Достоевского" в понедельник, рассказал... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T17:51
2021-11-15T18:35
культура
федор достоевский
дмитрий бак
михаил шемякин
новости культуры
книги
ольга любимова
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Экспозиция, приуроченная к двухсотлетию писателя Федора Достоевского, открылась в музейном центре "Московский дом Достоевского" в понедельник, рассказал директор Государственного музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак.Музейный центр расположен в здании северного флигеля бывшей Мариинской больницы для бедных, на первом этаже которого прошло детство и отрочество писателя. Все здание флигеля в 2019 году было передано Музею имени Даля. В декабре того же года музей-квартира была закрыта для проведения ремонтно-реставрационных работ. Открытие обновленного "Московского дома Достоевского" было решено приурочить к 200-летнему юбилею писателя. 11 ноября, в день рождения писателя, музей посетили первые гости – президент РФ Владимир Путин, а также министр культуры РФ Ольга Любимова."Сегодня вечером состоится торжественное открытие (экспозиции – Прим. ред.). Мы очень рады, что в составе нашего трехэтажного прекрасного "Московского дома Достоевского" открывается на третьем этаже прекрасный зал "Преступление и наказание", - сказал Бак на пресс-конференции.Частью экспозиции станет инсталляция художника, скульптора Михаила Шемякина "Сновидения Достоевского". По словам автора, войдя в зал, зрители попадут в эпоху Федора Достоевского, находясь "среди снов и видений"."Многие из этих моментов помещены в окошки. Там 26 окошек. И зритель подходит, заглядывает и видит, что происходит", – рассказал Шемякин.Как уточнил заведующий "Московским домом Достоевского" Павел Фокин, инсталляция уже готова принимать гостей, часы работы экспозиции – с 11 до 18 часов.
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федор достоевский, дмитрий бак, михаил шемякин, новости культуры, книги, ольга любимова
17:51 15.11.2021 (обновлено: 18:35 15.11.2021)
 
Открылась экспозиция обновленного Московского дома Достоевского

Открылась экспозиция обновленного Московского дома Достоевского

© РИА Новости / Александр Гращенков / Перейти в фотобанкПортрет русского писателя Федора Михайловича Достоевского
Портрет русского писателя Федора Михайловича Достоевского - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Александр Гращенков
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Экспозиция, приуроченная к двухсотлетию писателя Федора Достоевского, открылась в музейном центре "Московский дом Достоевского" в понедельник, рассказал директор Государственного музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак.
Музейный центр расположен в здании северного флигеля бывшей Мариинской больницы для бедных, на первом этаже которого прошло детство и отрочество писателя. Все здание флигеля в 2019 году было передано Музею имени Даля. В декабре того же года музей-квартира была закрыта для проведения ремонтно-реставрационных работ.
Открытие обновленного "Московского дома Достоевского" было решено приурочить к 200-летнему юбилею писателя. 11 ноября, в день рождения писателя, музей посетили первые гости – президент РФ Владимир Путин, а также министр культуры РФ Ольга Любимова.
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанк11 ноября 2021. Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра "Московский дом Достоевского" в день 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского. Справа - министр культуры РФ Ольга Любимова.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра Московский дом Достоевского в день 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского
1 из 6
11 ноября 2021. Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра "Московский дом Достоевского" в день 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского. Справа - министр культуры РФ Ольга Любимова.
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанк11 ноября 2021. Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра "Московский дом Достоевского" в день 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского. Слева - министр культуры РФ Ольга Любимова.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра Московский дом Достоевского в день 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского. Слева - министр культуры РФ Ольга Любимова
2 из 6
11 ноября 2021. Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра "Московский дом Достоевского" в день 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского. Слева - министр культуры РФ Ольга Любимова.
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанк11 ноября 2021. Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра "Московский дом Достоевского" в день 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского. Справа - министр культуры РФ Ольга Любимова.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра Московский дом Достоевского в день 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского
3 из 6
11 ноября 2021. Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра "Московский дом Достоевского" в день 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского. Справа - министр культуры РФ Ольга Любимова.
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанк11 ноября 2021. Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра "Московский дом Достоевского" в день 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского. Справа - министр культуры РФ Ольга Любимова.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра Московский дом Достоевского
4 из 6
11 ноября 2021. Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра "Московский дом Достоевского" в день 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского. Справа - министр культуры РФ Ольга Любимова.
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанк11 ноября 2021. Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра "Московский дом Достоевского" в день 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского. Справа - министр культуры РФ Ольга Любимова.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра Московский дом Достоевского
5 из 6
11 ноября 2021. Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра "Московский дом Достоевского" в день 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского. Справа - министр культуры РФ Ольга Любимова.
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанк11 ноября 2021. Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра "Московский дом Достоевского" в день 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского. Справа - министр культуры РФ Ольга Любимова.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра Московский дом Достоевского
6 из 6
11 ноября 2021. Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра "Московский дом Достоевского" в день 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского. Справа - министр культуры РФ Ольга Любимова.
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
1 из 6
11 ноября 2021. Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра "Московский дом Достоевского" в день 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского. Справа - министр культуры РФ Ольга Любимова.
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
2 из 6
11 ноября 2021. Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра "Московский дом Достоевского" в день 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского. Слева - министр культуры РФ Ольга Любимова.
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
3 из 6
11 ноября 2021. Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра "Московский дом Достоевского" в день 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского. Справа - министр культуры РФ Ольга Любимова.
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
4 из 6
11 ноября 2021. Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра "Московский дом Достоевского" в день 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского. Справа - министр культуры РФ Ольга Любимова.
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
5 из 6
11 ноября 2021. Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра "Московский дом Достоевского" в день 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского. Справа - министр культуры РФ Ольга Любимова.
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
6 из 6
11 ноября 2021. Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывающегося музейного центра "Московский дом Достоевского" в день 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского. Справа - министр культуры РФ Ольга Любимова.
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
"Сегодня вечером состоится торжественное открытие (экспозиции – Прим. ред.). Мы очень рады, что в составе нашего трехэтажного прекрасного "Московского дома Достоевского" открывается на третьем этаже прекрасный зал "Преступление и наказание", - сказал Бак на пресс-конференции.
Частью экспозиции станет инсталляция художника, скульптора Михаила Шемякина "Сновидения Достоевского". По словам автора, войдя в зал, зрители попадут в эпоху Федора Достоевского, находясь "среди снов и видений".
"Многие из этих моментов помещены в окошки. Там 26 окошек. И зритель подходит, заглядывает и видит, что происходит", – рассказал Шемякин.
Как уточнил заведующий "Московским домом Достоевского" Павел Фокин, инсталляция уже готова принимать гостей, часы работы экспозиции – с 11 до 18 часов.
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