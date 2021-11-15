https://ria.ru/20211115/dostoevskiy-1759136683.html

Открылась экспозиция обновленного Московского дома Достоевского

Открылась экспозиция обновленного Московского дома Достоевского - РИА Новости, 15.11.2021

Открылась экспозиция обновленного Московского дома Достоевского

Экспозиция, приуроченная к двухсотлетию писателя Федора Достоевского, открылась в музейном центре "Московский дом Достоевского" в понедельник, рассказал... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T17:51

2021-11-15T17:51

2021-11-15T18:35

культура

федор достоевский

дмитрий бак

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новости культуры

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ольга любимова

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Экспозиция, приуроченная к двухсотлетию писателя Федора Достоевского, открылась в музейном центре "Московский дом Достоевского" в понедельник, рассказал директор Государственного музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак.Музейный центр расположен в здании северного флигеля бывшей Мариинской больницы для бедных, на первом этаже которого прошло детство и отрочество писателя. Все здание флигеля в 2019 году было передано Музею имени Даля. В декабре того же года музей-квартира была закрыта для проведения ремонтно-реставрационных работ. Открытие обновленного "Московского дома Достоевского" было решено приурочить к 200-летнему юбилею писателя. 11 ноября, в день рождения писателя, музей посетили первые гости – президент РФ Владимир Путин, а также министр культуры РФ Ольга Любимова."Сегодня вечером состоится торжественное открытие (экспозиции – Прим. ред.). Мы очень рады, что в составе нашего трехэтажного прекрасного "Московского дома Достоевского" открывается на третьем этаже прекрасный зал "Преступление и наказание", - сказал Бак на пресс-конференции.Частью экспозиции станет инсталляция художника, скульптора Михаила Шемякина "Сновидения Достоевского". По словам автора, войдя в зал, зрители попадут в эпоху Федора Достоевского, находясь "среди снов и видений"."Многие из этих моментов помещены в окошки. Там 26 окошек. И зритель подходит, заглядывает и видит, что происходит", – рассказал Шемякин.Как уточнил заведующий "Московским домом Достоевского" Павел Фокин, инсталляция уже готова принимать гостей, часы работы экспозиции – с 11 до 18 часов.

https://ria.ru/20211111/dostoevskiy-1758320093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федор достоевский, дмитрий бак, михаил шемякин, новости культуры, книги, ольга любимова