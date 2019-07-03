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Культура

Путин встретился с художником Шемякиным

Вчера, 19:30
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и художник Михаил Шемякин во время встречи. 3 июля 2019
Владимир Путин и художник Михаил Шемякин во время встречи. 3 июля 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с художником и скульптором Михаилом Шемякиным, на встречу с главой государства Шемякин принес несколько своих книг, одним из презентованных изданий стал первый том шестнадцатитомника книги "Буква. Слово. Текст".
"Как вы знаете, я свыше 50 лет занимаюсь исследованием и анализом психологии человека в искусстве. И была создана такая лаборатория, которая занимается именно исследованиями того, что происходит на Западе и сравнением с тем, что происходит в России", - пояснил Шемякин.
Другим подарочным изданием стала книга "Следствие продолжается". "Мы с вами в этой книжке вместе", - сказал деятель искусства.
"Да что вы?" - удивился президент. Шемякин показал свою фотографию на обложке книги, а затем пролистал перед президентом страницы и остановился на одной из них с черно-белой фотографией Путина.
"Ух ты, где это вы нашли такое?" - поинтересовался глава государства.
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"Это постоянно выходит, это, по-моему уже десятый том. Я там помогаю, оформляю, делаю кое-какие заметки. Так что весь отдел передает вам большой привет. Все вас помнят, как всегда, молодым и деятельным", - рассказал скульптор.
Кроме того, Шемякин представил Путину папку с презентациями своих главных проектов и выразил уверенность, что все его творческие разработки получат в будущем свое развитие и навсегда останутся достоянием России.
"Я фактически все свое творчество и все, что собрано, и свои идеи я хочу передать России, чтобы после моего ухода - мы все не вечные - осталось и продолжало функционировать", - поделился он своим желанием.
Путин в свою очередь также поинтересовался у скульптора деятельностью фонда, который ранее был создан в Санкт-Петербурге. Шемякин заверил главу государства, что уже в течение 16 лет он занимается образовательными программами, проводит научные выставки, а также как профессор Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица скульптор ведет свою группу у студентов и аспирантов.
"В следующем году защита дипломов, и я фактически подготовил людей, способных выступать на мировой арене. Поскольку нас вытесняют отовсюду, как вы знаете, в связи с этими дурацкими санкциями, но мы боремся - нас мало, но мы в тельняшках", - поделился своими планами художник. Путин между тем предложил ему подробнее обсудить все вопросы.
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КультураМихаил ШемякинВладимир ПутинРоссия
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