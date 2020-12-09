https://ria.ru/20201209/schelkunchik-1588380440.html

Названы победители XXI конкурса юных музыкантов "Щелкунчик"

Названы победители XXI конкурса юных музыкантов "Щелкунчик"

На XXI Международном телевизионном конкурсе юных музыкантов "Щелкунчик" определили имена победителей, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T13:02

2020-12-09T13:02

2020-12-09T13:02

международный телевизионный конкурс юных музыкантов "щелкунчик"

михаил шемякин

культура (телеканал)

вгтрк

культура

музыка

новости культуры

концертный зал имени п.и. чайковского

антонио страдивари

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. На XXI Международном телевизионном конкурсе юных музыкантов "Щелкунчик" определили имена победителей, сообщает пресс-служба.В этом году в нем приняли участие 48 детей из 23 стран мира и 12 городов России. В составе жюри было 10 экспертов из России, Европы и США. В финал вышли девять юных музыкантов — по три в каждой номинации: фортепиано; струнные; духовые и ударные инструменты. Заключительный, третий тур конкурса прошел 8 декабря в Концертном зале им. П. И. Чайковского. Сопровождал выступление лауреатов Академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением дирижера Михаила Шехтмана. В категории струнных инструментов (скрипка, виолончель, контрабас, арфа) жюри присудило первую премию Илве Эйгус (скрипка, 13 лет, Швейцария/Латвия), вторую — Стефании Поспехиной (скрипка, 13 лет, Москва), а третью — Светлане Никоновой (арфа, 13 лет, Ижевск).В секции духовых (кроме блок-флейты) и ударных инструментов места распределились следующим образом: первым стал Андрей Зайцев (кларнет, 10 лет, Долгопрудный), второй — Варвара Котарыгина (флейта, 12 лет, Москва), третьей — Вера Когай (ударные, 11 лет, Москва).Среди пианистов "Золотого щелкунчика" получил Роман Шер (10 лет, Москва), серебряного — Нора Луббадова (11 лет, Чешская республика), бронзового — Иван Чепкин (12 лет, Москва).Все лауреаты стали обладателями памятных призов — статуэток Щелкунчика, выполненных по эскизу художника Михаила Шемякина. Роман Шер также получил Приз зрительских симпатий, который присудили по итогам зрительского смс-голосования во время прямого эфира заключительного этапа конкурса. Кроме того, ему вручили специальный приз от многолетнего партнера конкурса, компании "Ямаха" (Yamaha) – флагманскую модель цифрового фортепиано Yamaha Clavinova CLP 785. Еще один специальный приз от партнера конкурса, Дома скрипки Scroll, достался дипломантке Ангелине Лобко — скрипка, выполненная по модели инструмента Антонио Страдивари 1698 г. одним из наиболее выдающихся современных отечественных мастеров Владимиром Якименко. Конкурс в этом году проходил с 1 по 8 декабря в условиях ограничений по числу зрителей из-за пандемии, все его этапы можно было увидеть в прямом эфире. Записи выступлений всех участников доступны любому пользователю на новой платформе ВГТРК "Смотрим": "Щелкунчик". Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик" учрежден телеканалом "Культура" в 2000 году. Совсем юные артисты, не достигшие 15 лет, выступают на академических сценах столицы России, исполняя сложнейшие и совсем не детские классические произведения.За 20 лет существования конкурса в нем приняли участие более 500 юных музыкантов из 83 городов России и из 23 стран мира. Гран-при получили шесть человек, 37 человека получили приз "Золотой Щелкунчик", 43 — "Серебряный" и 29 — "Бронзовый". На конкурсных прослушиваниях побывало более 50 тысяч зрителей. Финалисты конкурса играют в сопровождении знаменитых оркестров: Московского камерного оркестра Musica Viva, оркестра "Виртуозы Москвы", Государственного академического Большого Симфонического оркестра России им. Е. Светланова, Академического симфонического оркестра Московской филармонии. Конкурсанты выходили на сцену вместе со знаменитыми дирижерами: Владимиром Федосеевым, Александром Рудиным, Саулюсом Сондецкисом, Сергеем Стадлером и др.

https://ria.ru/20201130/balet-1586662351.html

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международный телевизионный конкурс юных музыкантов "щелкунчик", михаил шемякин, культура (телеканал), вгтрк, музыка, новости культуры, концертный зал имени п.и. чайковского, антонио страдивари