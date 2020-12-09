Названы победители XXI конкурса юных музыкантов "Щелкунчик"
© предоставлено пресс-службой ТК "Культура"Андрей Зайцев на XXI Международном конкурсе юных музыкантов "Щелкунчик"
© предоставлено пресс-службой ТК "Культура"
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. На XXI Международном телевизионном конкурсе юных музыкантов "Щелкунчик" определили имена победителей, сообщает пресс-служба.
В этом году в нем приняли участие 48 детей из 23 стран мира и 12 городов России. В составе жюри было 10 экспертов из России, Европы и США.
В финал вышли девять юных музыкантов — по три в каждой номинации: фортепиано; струнные; духовые и ударные инструменты. Заключительный, третий тур конкурса прошел 8 декабря в Концертном зале им. П. И. Чайковского.
Сопровождал выступление лауреатов Академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением дирижера Михаила Шехтмана.
© предоставлено пресс-службой ТК "Культура"Вера Когай на XXI Международном конкурсе юных музыкантов "Щелкунчик"
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Вера Когай на XXI Международном конкурсе юных музыкантов "Щелкунчик"
© предоставлено пресс-службой ТК "Культура"
© предоставлено пресс-службой ТК "Культура"Жюри XXI Международного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик"
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Жюри XXI Международного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик"
© предоставлено пресс-службой ТК "Культура"
© предоставлено пресс-службой ТК "Культура"Дирижер Михаил Шехтман на XXI Международном конкурсе юных музыкантов "Щелкунчик"
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Дирижер Михаил Шехтман на XXI Международном конкурсе юных музыкантов "Щелкунчик"
© предоставлено пресс-службой ТК "Культура"
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Вера Когай на XXI Международном конкурсе юных музыкантов "Щелкунчик"
© предоставлено пресс-службой ТК "Культура"
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Жюри XXI Международного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик"
© предоставлено пресс-службой ТК "Культура"
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Дирижер Михаил Шехтман на XXI Международном конкурсе юных музыкантов "Щелкунчик"
© предоставлено пресс-службой ТК "Культура"
В категории струнных инструментов (скрипка, виолончель, контрабас, арфа) жюри присудило первую премию Илве Эйгус (скрипка, 13 лет, Швейцария/Латвия), вторую — Стефании Поспехиной (скрипка, 13 лет, Москва), а третью — Светлане Никоновой (арфа, 13 лет, Ижевск).
© Лауреаты XXI Международного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик" в категории струнных инструментов Лауреаты XXI Международного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик" в категории струнных инструментов
© Лауреаты XXI Международного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик" в категории струнных инструментов
Лауреаты XXI Международного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик" в категории струнных инструментов
В секции духовых (кроме блок-флейты) и ударных инструментов места распределились следующим образом: первым стал Андрей Зайцев (кларнет, 10 лет, Долгопрудный), второй — Варвара Котарыгина (флейта, 12 лет, Москва), третьей — Вера Когай (ударные, 11 лет, Москва).
© предоставлено пресс-службой ТК "Культура"Варвара Котарыгина на XXI Международном конкурсе юных музыкантов "Щелкунчик"
© предоставлено пресс-службой ТК "Культура"
Варвара Котарыгина на XXI Международном конкурсе юных музыкантов "Щелкунчик"
Среди пианистов "Золотого щелкунчика" получил Роман Шер (10 лет, Москва), серебряного — Нора Луббадова (11 лет, Чешская республика), бронзового — Иван Чепкин (12 лет, Москва).
© предоставлено пресс-службой ТК "Культура"Нора Луббадова на XXI Международном конкурсе юных музыкантов "Щелкунчик"
© предоставлено пресс-службой ТК "Культура"
Нора Луббадова на XXI Международном конкурсе юных музыкантов "Щелкунчик"
Все лауреаты стали обладателями памятных призов — статуэток Щелкунчика, выполненных по эскизу художника Михаила Шемякина.
Роман Шер также получил Приз зрительских симпатий, который присудили по итогам зрительского смс-голосования во время прямого эфира заключительного этапа конкурса. Кроме того, ему вручили специальный приз от многолетнего партнера конкурса, компании "Ямаха" (Yamaha) – флагманскую модель цифрового фортепиано Yamaha Clavinova CLP 785.
© предоставлено пресс-службой ТК "Культура"Роман Шер на XXI Международном конкурсе юных музыкантов "Щелкунчик"
© предоставлено пресс-службой ТК "Культура"
Роман Шер на XXI Международном конкурсе юных музыкантов "Щелкунчик"
Еще один специальный приз от партнера конкурса, Дома скрипки Scroll, достался дипломантке Ангелине Лобко — скрипка, выполненная по модели инструмента Антонио Страдивари 1698 г. одним из наиболее выдающихся современных отечественных мастеров Владимиром Якименко.
Конкурс в этом году проходил с 1 по 8 декабря в условиях ограничений по числу зрителей из-за пандемии, все его этапы можно было увидеть в прямом эфире. Записи выступлений всех участников доступны любому пользователю на новой платформе ВГТРК "Смотрим": "Щелкунчик".
© предоставлено пресс-службой ТК "Культура"Иван Чепкин на XXI Международном конкурсе юных музыкантов "Щелкунчик"
© предоставлено пресс-службой ТК "Культура"
Иван Чепкин на XXI Международном конкурсе юных музыкантов "Щелкунчик"
Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик" учрежден телеканалом "Культура" в 2000 году. Совсем юные артисты, не достигшие 15 лет, выступают на академических сценах столицы России, исполняя сложнейшие и совсем не детские классические произведения.
© предоставлено пресс-службой ТК "Культура"Статуэтки "Щелкунчика" на XXI Международном конкурсе юных музыкантов
© предоставлено пресс-службой ТК "Культура"
Статуэтки "Щелкунчика" на XXI Международном конкурсе юных музыкантов
За 20 лет существования конкурса в нем приняли участие более 500 юных музыкантов из 83 городов России и из 23 стран мира. Гран-при получили шесть человек, 37 человека получили приз "Золотой Щелкунчик", 43 — "Серебряный" и 29 — "Бронзовый". На конкурсных прослушиваниях побывало более 50 тысяч зрителей.
Финалисты конкурса играют в сопровождении знаменитых оркестров: Московского камерного оркестра Musica Viva, оркестра "Виртуозы Москвы", Государственного академического Большого Симфонического оркестра России им. Е. Светланова, Академического симфонического оркестра Московской филармонии. Конкурсанты выходили на сцену вместе со знаменитыми дирижерами: Владимиром Федосеевым, Александром Рудиным, Саулюсом Сондецкисом, Сергеем Стадлером и др.