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Итальянцы на Цветном бульваре. Что стало с цирками после карантина
Российские цирки открываются для зрителей после долгого простоя. Позади месяцы карантина — без работы, без возможности создавать новые проекты, без... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T11:52
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Итальянцы на Цветном бульваре. Что стало с цирками после карантина

08:00 09.08.2020 (обновлено: 11:52 09.08.2020)
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© AFP 2020 / Pool/Claude Paris Дрессировщица Кармен Зандер во время выступления на Международном цирковом фестивале в Монте-Карло
Дрессировщица Кармен Зандер во время выступления на Международном цирковом фестивале в Монте-Карло
© AFP 2020 / Pool/Claude Paris
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Светлана Вовк. Российские цирки открываются для зрителей после долгого простоя. Позади месяцы карантина — без работы, без возможности создавать новые проекты, без аплодисментов. О том, почему итальянские дрессировщики переживали эпидемию в Москве, о билетах в партер и на галерку по одной цене и выборочном тестировании на коронавирус — в материале РИА Новости.

Первопроходцы после карантина

"Мы никого не уволили, всем давали зарплаты, кормили животных, репетировали с ними, чтобы они достаточно двигались. За все время не попросили ни копейки. Тратили то, что хранили на развитие. Но средства практически исчерпаны. Не дай бог, вторая волна эпидемии и такой же длительный период без работы — тогда без помощи государства нам не выжить", — рассказывает директор Большого московского цирка Эдгард Запашный.
Цирк на проспекте Вернадского первым среди российских открылся после карантина. Восьмого августа публике показали репертуарное шоу "Эпицентр". Седьмого августа прошел тот же спектакль, но благотворительный — для московских врачей.
© Фото из личного архива Аскольда ЗапашногоБольшой московский государственный цирк
Большой московский государственный цирк
1 из 3
Большой московский государственный цирк
© Фото из личного архива Аскольда Запашного
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Тигр ест мясо в вольере Большого Московского цирка

Большой Московский цирк
2 из 3

Тигр ест мясо в вольере Большого Московского цирка

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Юрий Левянт

Московский цирк на проспекте Вернадского

Московский цирк на проспекте Вернадского.
3 из 3

Московский цирк на проспекте Вернадского

© РИА Новости / Юрий Левянт
1 из 3
Большой московский государственный цирк
© Фото из личного архива Аскольда Запашного
2 из 3

Тигр ест мясо в вольере Большого Московского цирка

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 3

Московский цирк на проспекте Вернадского

© РИА Новости / Юрий Левянт

"Медики заполнили весь зал — все они регулярно сдают тесты на коронавирус. А вот для обычных зрителей — только половина мест: социальная дистанция", — добавляет Запашный.

Цирк — контактный вид искусства. Чтобы обезопасить коллег, артисты обязаны принести справки об отсутствии коронавируса. А потом раз в неделю по десять процентов труппы — по очереди, выборочно — будут повторно проходить тестирование.
Животные-артисты Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского перед зданием цирка
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Быстро пополнить бюджет вряд ли получится — обязательная шахматная рассадка сильно уменьшает кассу. Еду и сувениры продавать не будут. А в БМГЦ ввели еще и единую цену на билеты: 1500 рублей — и в партер, и на галерку. "Намного дешевле, чем раньше", — отмечает Запашный.

Итальянцы на Цветном бульваре

Когда ВОЗ объявила пандемию, в цирке Никулина на Цветном бульваре шла программа "Фантастика" режиссера Антонио Джиаролы с участием итальянских артистов и их животных. В том числе известных во всем мире дрессировщиков Тони и Бруно Флавио (отец и сын) с 11 тиграми и 27 лошадьми.
© РИА Новости / Александр Андреев

Лошади Тони и Бруно Флавио в шоу "Фантастика"

Новая программа Цирка на Цветном бульваре Фантастика
1 из 4

Лошади Тони и Бруно Флавио в шоу "Фантастика"

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

Тигры итальянских дрессировщиков Флавио в шоу "Фантастика"

Новая программа Цирка на Цветном бульваре Фантастика
2 из 4

Тигры итальянских дрессировщиков Флавио в шоу "Фантастика"

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

Клоун на канате в шоу "Фантастика"

Новая программа Цирка на Цветном бульваре Фантастика
3 из 4

Клоун на канате в шоу "Фантастика"

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

Чревовещательница в шоу "Фантастика" в цирке на Цветном бульваре

Новая программа Цирка на Цветном бульваре Фантастика
4 из 4

Чревовещательница в шоу "Фантастика" в цирке на Цветном бульваре

© РИА Новости / Александр Андреев
1 из 4

Лошади Тони и Бруно Флавио в шоу "Фантастика"

© РИА Новости / Александр Андреев
2 из 4

Тигры итальянских дрессировщиков Флавио в шоу "Фантастика"

© РИА Новости / Александр Андреев
3 из 4

Клоун на канате в шоу "Фантастика"

© РИА Новости / Александр Андреев
4 из 4

Чревовещательница в шоу "Фантастика" в цирке на Цветном бульваре

© РИА Новости / Александр Андреев

"В марте стало понятно — границы закрываются. Мы им предложили: либо заканчиваем проект и всех отправляем домой, либо они остаются и после карантина продолжаем шоу. Итальянцы сказали: "Никуда не поедем, нас все устраивает", — говорит глава пресс-службы цирка Юрий Никулин. — Всего у нас их осело человек двадцать. Мы перечисляем им жалованье, оплачиваем жилье — гостиницы и съемные квартиры".

Новая программа Цирка на Цветном бульваре Фантастика
6 марта, 08:00Культура
Итальянцы в Цирке на Цветном — это "Фантастика"
Цирк Никулина — частный. В его штате 500 человек, из них около 300 — артисты. Все это время они получали зарплату, правда, те, кто совсем не работал во время карантина, — сокращенную. А на арене каждый день шли репетиции, дежурили служащие, униформисты, инспекторы манежа. Еще врачи — обычный и ветеринар.
"На животных тратили порядка трех миллионов рублей в месяц. И наших кормили, и итальянских. Самое дорогое — содержать хищников. У нас в штате Карина и Артур Багдасаровы с амурскими тиграми, — объясняет Никулин. — Мы писали в Министерство и департамент культуры с просьбой о финансовой помощи. В Минкульте сказали, что мы не в их юрисдикции, а департамент запросил бухгалтерские отчеты. Предоставили, но ответа пока не получили".
Цирк на Цветном откроется 21 августа шоу-программой "Фантастика".

Кому сейчас тяжелее всех

Сложнее всего частным артистам, особенно дрессировщикам, которым нужно кормить и содержать животных. Они обращались за поддержкой и к зрителям, и к властям. Некоторые, осознав, что самостоятельно не справятся, приходили в компанию Росгосцирк. Так, например, поступили Алиса Нестерова с ее белыми тиграми, Елена Федотова с носорогом.
© РИА Новости / Маргарита ВовкБелые тигра братьев Запашных
Белые тигра братьев Запашных
© РИА Новости / Маргарита Вовк

"С марта пришло более 200 заявок от частных артистов и коллективов — хотят к нам в штат. Всех приютить не можем, но на сегодняшний день взяли более 50 человек", — рассказывает гендиректор Российской государственной компании Владимир Шемякин.

Просятся и те, кто в свое время по разным причинам уехал за границу. "В Росгосцирке не такие большие зарплаты, как в Италии или Германии. Они вернулись на родину и рвутся работать у нас, потому что остались без денег, — отмечает он. — Мы из-за долгого простоя, конечно, понесли колоссальные убытки, но никого не сократили и не задерживали жалованье. Кормим не только животных, которые на балансе компании, но и питомцев наших артистов".

Сначала Сочи

В Российскую цирковую компанию входят 38 стационарных цирков из разных регионов. Сейчас уже идут репетиции, готовятся новые программы. Первым после карантина откроется сочинский — спектаклем "Девочка и слон" (рабочее название).

"В городе много туристов, и площадка хорошая. Публику планируем пустить в конце августа. Зависит от местных властей — когда они разрешат. И с этого момента нам нужен еще месяц до начала представлений: дать рекламу, билеты отправить в продажу", — говорит Владимир Шемякин.

© РИА Новости / Владимир Смоляков / Перейти в фотобанкСочинский цирк
Сочинский цирк
© РИА Новости / Владимир Смоляков
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Сочинский цирк
По его словам, чтобы обезопасить зрителей и не создавать толпу, в цирках откроют дополнительные выходы. А на входе будут выдавать маски — возможно, включат в стоимость билета. Цену пока не определили. "Прежняя, как до эпидемии, сейчас для наших гостей высоковата", — считает гендиректор Росгосцирка.
Что касается шахматной рассадки, то эта мера, на взгляд эксперта, довольно бесполезная: все равно люди встречаются на входе, в фойе, туалете. К тому же, замечает Шемякин, цирковая публика не похожа на театральную: "Она более подвижная — 60 процентов зрителей приходят с детьми, а их сложно удержать в кресле".
Шоу Раз, два, …, четыре, пять в Большом московском цирке на проспекте Вернадского
18 февраля, 08:00Культура
Страшно интересное шоу братьев Запашных
3000100
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