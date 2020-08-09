Итальянцы на Цветном бульваре. Что стало с цирками после карантина

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Светлана Вовк. Российские цирки открываются для зрителей после долгого простоя. Позади месяцы карантина — без работы, без возможности создавать новые проекты, без аплодисментов. О том, почему итальянские дрессировщики переживали эпидемию в Москве, о билетах в партер и на галерку по одной цене и выборочном тестировании на коронавирус — в материале РИА Новости.

Первопроходцы после карантина

"Мы никого не уволили, всем давали зарплаты, кормили животных, репетировали с ними, чтобы они достаточно двигались. За все время не попросили ни копейки. Тратили то, что хранили на развитие. Но средства практически исчерпаны. Не дай бог, вторая волна эпидемии и такой же длительный период без работы — тогда без помощи государства нам не выжить", — рассказывает директор Большого московского цирка Эдгард Запашный.

Цирк на проспекте Вернадского первым среди российских открылся после карантина. Восьмого августа публике показали репертуарное шоу "Эпицентр". Седьмого августа прошел тот же спектакль, но благотворительный — для московских врачей.

"Медики заполнили весь зал — все они регулярно сдают тесты на коронавирус. А вот для обычных зрителей — только половина мест: социальная дистанция", — добавляет Запашный.

Цирк — контактный вид искусства. Чтобы обезопасить коллег, артисты обязаны принести справки об отсутствии коронавируса. А потом раз в неделю по десять процентов труппы — по очереди, выборочно — будут повторно проходить тестирование.

Быстро пополнить бюджет вряд ли получится — обязательная шахматная рассадка сильно уменьшает кассу. Еду и сувениры продавать не будут. А в БМГЦ ввели еще и единую цену на билеты: 1500 рублей — и в партер, и на галерку. "Намного дешевле, чем раньше", — отмечает Запашный.

Итальянцы на Цветном бульваре

Когда ВОЗ объявила пандемию, в цирке Никулина на Цветном бульваре шла программа "Фантастика" режиссера Антонио Джиаролы с участием итальянских артистов и их животных. В том числе известных во всем мире дрессировщиков Тони и Бруно Флавио (отец и сын) с 11 тиграми и 27 лошадьми.

"В марте стало понятно — границы закрываются. Мы им предложили: либо заканчиваем проект и всех отправляем домой, либо они остаются и после карантина продолжаем шоу. Итальянцы сказали: "Никуда не поедем, нас все устраивает", — говорит глава пресс-службы цирка Юрий Никулин. — Всего у нас их осело человек двадцать. Мы перечисляем им жалованье, оплачиваем жилье — гостиницы и съемные квартиры".

Цирк Никулина — частный. В его штате 500 человек, из них около 300 — артисты. Все это время они получали зарплату, правда, те, кто совсем не работал во время карантина, — сокращенную. А на арене каждый день шли репетиции, дежурили служащие, униформисты, инспекторы манежа. Еще врачи — обычный и ветеринар.

"На животных тратили порядка трех миллионов рублей в месяц. И наших кормили, и итальянских. Самое дорогое — содержать хищников. У нас в штате Карина и Артур Багдасаровы с амурскими тиграми, — объясняет Никулин. — Мы писали в Министерство и департамент культуры с просьбой о финансовой помощи. В Минкульте сказали, что мы не в их юрисдикции, а департамент запросил бухгалтерские отчеты. Предоставили, но ответа пока не получили".

Цирк на Цветном откроется 21 августа шоу-программой "Фантастика".

Кому сейчас тяжелее всех

Сложнее всего частным артистам, особенно дрессировщикам, которым нужно кормить и содержать животных. Они обращались за поддержкой и к зрителям, и к властям. Некоторые, осознав, что самостоятельно не справятся, приходили в компанию Росгосцирк. Так, например, поступили Алиса Нестерова с ее белыми тиграми, Елена Федотова с носорогом.

"С марта пришло более 200 заявок от частных артистов и коллективов — хотят к нам в штат. Всех приютить не можем, но на сегодняшний день взяли более 50 человек", — рассказывает гендиректор Российской государственной компании Владимир Шемякин.

Просятся и те, кто в свое время по разным причинам уехал за границу. "В Росгосцирке не такие большие зарплаты, как в Италии или Германии. Они вернулись на родину и рвутся работать у нас, потому что остались без денег, — отмечает он. — Мы из-за долгого простоя, конечно, понесли колоссальные убытки, но никого не сократили и не задерживали жалованье. Кормим не только животных, которые на балансе компании, но и питомцев наших артистов".

Сначала Сочи

В Российскую цирковую компанию входят 38 стационарных цирков из разных регионов. Сейчас уже идут репетиции, готовятся новые программы. Первым после карантина откроется сочинский — спектаклем "Девочка и слон" (рабочее название).

"В городе много туристов, и площадка хорошая. Публику планируем пустить в конце августа. Зависит от местных властей — когда они разрешат. И с этого момента нам нужен еще месяц до начала представлений: дать рекламу, билеты отправить в продажу", — говорит Владимир Шемякин.

По его словам, чтобы обезопасить зрителей и не создавать толпу, в цирках откроют дополнительные выходы. А на входе будут выдавать маски — возможно, включат в стоимость билета. Цену пока не определили. "Прежняя, как до эпидемии, сейчас для наших гостей высоковата", — считает гендиректор Росгосцирка.