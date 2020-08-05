Театры и цирки обязали обеспечить социальную дистанцию для зрителей

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Рассадка зрителей в театрах, цирках или концертных залах Москвы будет соответствовать требованиям социальной дистанции, говорится в приказе столичного Рассадка зрителей в театрах, цирках или концертных залах Москвы будет соответствовать требованиям социальной дистанции, говорится в приказе столичного департамента культуры

"Обеспечить информирование посетителей ...о необходимости соблюдения социального дистанцирования в фойе, гардеробах, зрительных залах, летних театрах, в иных помещениях организации: а) социальной дистанции 1,5 метра между посетителями и работниками, кроме ситуаций, обусловленных их прямым рабочим взаимодействием б) социальной дистанции 1,5 метра между индивидуальными посетителями или семейными группами не более 5 человек", - говорится в приказе.

Кроме того, социальная дистанция в одно посадочное место будет соблюдаться при рассадке индивидуальных посетителей или семейных групп не более пяти человек или не менее одного метра при их нестационарной рассадке.

В приказе также говорится о необходимости исключения спектаклей с хоровыми и массовыми сценами не более 70 человек и организации по возможности расстояния от сцены или оркестровой ямы до первого ряда зрителей не менее 1,5 метров. Также должна проводиться регулярная уборка и дезинфекция помещений, на концертах и спектаклях, включая предпоказы, допускается традиционное расположение музыкантов в оркестре с возможной установкой защитных экранов.

В департаменте также напомнили о необходимости соблюдать масочно-перчаточный режим во время пребывания в помещении.