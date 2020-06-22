https://ria.ru/20200622/1573293652.html
В Петербурге пропал фрагмент памятника жертвам политических репрессий
Полиция проводит проверку после пропажи фрагмента памятника жертвам политических репрессий ("Метафизические сфинксы") в Центральном районе Петербурга, сообщает... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:33
2020-06-22T12:37
гумвд
нева (река)
михаил шемякин
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1400x0_80_0_0_237785d429e00fb046807c9f9f0319c4.jpg
2
нева (река)
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1400x0_80_0_0_237785d429e00fb046807c9f9f0319c4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1400x0_80_0_0_401fa31ff0d67a7eecd32d531d302db9.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_252:0:1249:997_1400x0_80_0_0_abb00cc7fcacdfb0c337b0065b1571b2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд, нева (река), михаил шемякин, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия