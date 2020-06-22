Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200622/1573293652.html
В Петербурге пропал фрагмент памятника жертвам политических репрессий
Полиция проводит проверку после пропажи фрагмента памятника жертвам политических репрессий ("Метафизические сфинксы") в Центральном районе Петербурга, сообщает... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:37
гумвд
нева (река)
михаил шемякин
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1400x0_80_0_0_237785d429e00fb046807c9f9f0319c4.jpg
2
нева (река)
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1400x0_80_0_0_237785d429e00fb046807c9f9f0319c4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1400x0_80_0_0_401fa31ff0d67a7eecd32d531d302db9.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_252:0:1249:997_1400x0_80_0_0_abb00cc7fcacdfb0c337b0065b1571b2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гумвд, нева (река), михаил шемякин, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге пропал фрагмент памятника жертвам политических репрессий

12:33 22.06.2020 (обновлено: 12:37 22.06.2020)
237
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Полиция проводит проверку после пропажи фрагмента памятника жертвам политических репрессий ("Метафизические сфинксы") в Центральном районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полиция проводит проверку по факту обнаружения отсутствия фрагмента памятника в Центральном районе", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, после публикации в СМИ информации о повреждении памятника жертвам политических репрессий полицейские обнаружили пропажу одного из его элементов.
Как написал в соцсети "ВКонтакте" один из очевидцев, неизвестные похитили гранитную книгу.
Памятник "Метафизические сфинксы" был открыт на Воскресенской набережной Невы напротив тюрьмы "Кресты" 28 апреля 1995 года. Автором проекта и скульптором является Михаил Шемякин.
832022
Обсудить 2
ГУМВДНева (река)Михаил ШемякинЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Вид на Площадь Независимости в Киеве, Украина
Каждый третий житель Украины жалеет о распаде СССР, показал опрос
Художественный руководитель Московского академического театра Сатиры Александр Ширвиндт
Ширвиндт считает, что людям после пандемии будет не до театров
Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт
Ширвиндт назвал виновных в трагедии Ефремова
Статуя Фемиды в суде
В Вологде будут судить женщину, чья дочь умерла от солнечных ожогов
Цветы на торжественных мероприятиях в Душанбе
В Душанбе прошел митинг памяти погибших в Великой Отечественной войне
Лабораторные исследования
Российские ученые разработали тест на биологический возраст
Монеты номиналом один рубль
Почта России объяснила, почему женщине в Петербурге выдали пенсию мелочью
Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
В Сеченовском университете умерли четыре врача с коронавирусом
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы по делу Седьмой студии
Для Серебренникова запросили шесть лет колонии
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Якутии ребенок погиб при опрокидывании лодки на реке Адыча
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Башкирии продолжаются поиски тела отца, скрывшегося с детьми осенью
Разрушенный фашистами Севастополь. 1941 год
ФСБ рассекретила данные о зверской расправе фашистов над ранеными в Крыму
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Пензе пропал шестилетний мальчик во время прогулки
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
Минкультуры поддержало иск к Серебренникову
Прохожие на одной из улиц в центре Москвы
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в течение недели
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:34"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
03:31Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
01:19Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
Лента новостейМолния