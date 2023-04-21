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ЧП и аварии на российских морских судах в 2022-2023 годах

ЧП и аварии на российских морских судах в 2022-2023 годах - РИА Новости, 21.04.2023

ЧП и аварии на российских морских судах в 2022-2023 годах

21 апреля у берегов Южной Кореи загорелось российское судно "Калтан", принадлежащее ООО "Дальрыбпром". Оно направлялось в Охотское море после ремонта в порту... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T11:58

2023-04-21T11:58

2023-04-21T11:58

справки

россия

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202321 апреля у берегов Южной Кореи загорелось российское судно "Калтан", принадлежащее ООО "Дальрыбпром". Оно направлялось в Охотское море после ремонта в порту Пусан. На борту было 25 человек. Когда судно находилось в Корейском проливе, на нем начался пожар. Экипаж пытался бороться с огнем своими силами, но безуспешно. На спасательных плотах с судна сошел 21 человек. Два человека получили незначительные ожоги. Четверо моряков, считавшиеся пропавшими после пожара, погибли. Пожар на судне был потушен, оно отбуксировано в порт города Ульсан.8 марта вечером на верфи в Стамбуле (Турция) на кубрике российского рыболовецкого судна Ester произошло возгорание. Судное находилось на ремонте. Экипаж из 66 человек временно был направлен на соседнее судно "Балтийская коса". Никто не пострадал. 31 января судно Amber Baltic потеряло ход во время шквального ветра в Охотском море из-за выхода из строя главного двигателя. Amber Baltic был взят на буксир спасательным судном "Справедливый" Росрыболовства, его отбуксировали в сторону Петропавловска-Камчатского. 4 января в Мурманском рыбном порту произошло возгорание на судне "Принцесса Арктики". Последствия происшествия устраняли 28 человек и девять единиц техники, Всего на судне находились семь человек. Шесть эвакуировались сами, одного человека спасли. 202215 декабря на Сахалине возле острова Парамушир рыболовецкое судно село на мель из-за плохой видимости и сильного ветра. Оно повалилось на бок, и 12 человек экипажа перешли на привязанный к нему плот. На севшем на мель судне находился груз из 15 тонн живого краба, разлива нефтепродуктов не было. Все члены экипажа севшего на мель судна были эвакуированы с плота на борт другого судна. 9 декабря в Амурском заливе за пределами акватории порта Владивосток произошло опрокидывание маломерного рыболовного судна "РПВ-2259" (порт приписки Владивосток). На борту находились три человека экипажа, которые были подняты проходившим мимо судном и доставлены на берег к причалу бухты Новик острова Русский. Их состояние оценивалось как удовлетворительное. Судно было отбуксировано в бухту Труда. Разлива топлива не было.27 ноября в Охотском море произошло возгорание на рыболовецком судне Sunfish. Сообщение от капитана о возгорании поступило оперативному дежурному около 8.00 мск, после этого все суда, находившиеся рядом с Sunfish в 110 милях от порта Магадан, получили указание последовать к месту происшествия для оказания помощи. Когда прибыл ближе всего находившийся морозильный рыболовецкий траулер "Бутовск", судно в его сопровождении направилось в пункт убежища в Усть-Хайрюзово на Камчатке. На борту траулера Sunfish находились 104 человека. Судно приписано к порту Невельск (Сахалинская область), его владелец – ООО "Меркурий". Пожар удалось потушить, все члены экипажа живы. 23 мая в бухте Улисс во Владивостоке столкнулись сухогруз и водоналивное судно. По информации Росморречфлота, судно обеспечения – танкер, который развозит воду по судам в порту – швартовался к причалу Назимова и навалился на сухогруз "Вячеслав Анисимов". На сухогрузе в районе расходной цистерны образовалась пробоина на два метра выше ватерлинии. Пострадавших не было, но через пробоину топливо начало просачиваться за борт. Экипаж откачал топливо, прибывший на место катер-бонопостановщик "Капитан Балашов" установил боновые заграждения. Позднее разлив нефтепродуктов был ликвидирован. 11 апреля в порту Мурманска произошло возгорание машинного отделения рыболовного траулера "Киев" ООО "МурманФишпродактс". Причиной происшествия стало замыкание электропроводки в машинном отделении судна. Членами экипажа возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.28 марта сухогруз "Омский 205" под российским флагом, направлявшийся с грузом из Турции в Ростов-на-Дону, получил пробоину в Черном море и подал сигнал бедствия. Причиной ЧП стал сильный удар волны, пробоина образовалась в районе машинного отделения. Пострадавший сухогруз взяло на буксир спасательное судно Росморречфлота "Спасатель Демидов". Судно довели до побережья Крыма, оно встало на якорь в 1,2 мили от Керчи. На борту находились 12 моряков. 4 марта у берегов Японии российское гидрографическое судно потеряло ход из-за отказа генератора. Судно водоизмещением 677 тонн вышло из порта Отару в Японии 2 марта по направлению к Кунаширу. После аварии его вынесло в 35 километров от побережья в районе города Эсаси. Сигнал бедствия поступил в службу безопасности на море Японии 4 марта, на место было направлено спасательное судно. Российское гидрографическое судно отбуксировали судном Управления безопасности на море Японии в Хакодатэ для ремонта. Из 15 членов экипажа никто не пострадал. 3 февраля в Мурманской области промысловое судно МРБ-1633 ударилось о скалу и получило пробоину в Баренцевом море. ЧП произошло примерно в 200 метрах от берега. На борту находилось пять членов экипажа, из которых четверым удалось спастись, один человек погиб. 2 февраля краболовное судно "Акванавт" затонуло у причала порта Зарубино в Приморье. Один член экипажа погиб, были эвакуированы с судна 14 человек. Судовладелец сообщал, что судно затонуло за несколько минут. По данным транспортной прокуратуры, на борту краболова находилось 16 тонн топлива. Разлива топлива не было. Было установлено, что судно ушло на дно у причала номер шесть в результате крена. 4 января в Охотском море в районе Шантарских островов грузовое судно "Григорий Ловцов" подало сигнал бедствия из-за угрозы повреждения корпуса льдами. "Григорий Ловцов" попал в ледовое сжатие, на его борту было восемь человек. Экипаж был эвакуирован вертолетом МЧС. Моряки были доставлены в город Николаевск-на-Амуре. Состояние экипажа удовлетворительное. Медицинская помощь не потребовалась. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

справки, россия