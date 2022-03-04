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Потерпевшее аварию российское судно отбуксировали в японский порт
Потерпевшее аварию российское судно отбуксировали в японский порт - РИА Новости, 04.03.2022
Потерпевшее аварию российское судно отбуксировали в японский порт
Российское гидрографическое судно, потерпевшее аварию у берегов Японии, отбуксировали в порт Хакодатэ, сказал РИА Новости генеральный консул России в Саппоро... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:12
2022-03-04T13:14
в мире
япония
кунашир (остров)
россия
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ТОКИО, 4 мар – РИА Новости. Российское гидрографическое судно, потерпевшее аварию у берегов Японии, отбуксировали в порт Хакодатэ, сказал РИА Новости генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин."Российское гидрографическое судно потеряло ход из-за отказа генератора. Его отбуксировали судном Управления безопасности на море Японии в Хакодатэ, где произведут необходимый ремонт", - сообщил генеральный консул.Ранее сообщалось, что судно водоизмещением 677 тонн вышло из порта Отару в Японии в среду по направлению к Кунаширу. После аварии его вынесло в район 35 километров от побережья в районе города Эсаси. Сигнал бедствия поступил в службу безопасности на море Японии в 02.50 в четверг (20.50 среды мск), на место было направлено спасательное судно. Из 15 членов экипажа никто не пострадал.
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япония
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в мире, япония, кунашир (остров), россия
13:12 04.03.2022 (обновлено: 13:14 04.03.2022)
 
Потерпевшее аварию российское судно отбуксировали в японский порт

Потерпевшее аварию российское гидрографическое судно отбуксировали в порт в Японии

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на остров Хоккайдо с острова Кунашир
Вид на остров Хоккайдо с острова Кунашир - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости
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Вид на остров Хоккайдо с острова Кунашир
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ТОКИО, 4 мар – РИА Новости. Российское гидрографическое судно, потерпевшее аварию у берегов Японии, отбуксировали в порт Хакодатэ, сказал РИА Новости генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин.
"Российское гидрографическое судно потеряло ход из-за отказа генератора. Его отбуксировали судном Управления безопасности на море Японии в Хакодатэ, где произведут необходимый ремонт", - сообщил генеральный консул.
Ранее сообщалось, что судно водоизмещением 677 тонн вышло из порта Отару в Японии в среду по направлению к Кунаширу. После аварии его вынесло в район 35 километров от побережья в районе города Эсаси. Сигнал бедствия поступил в службу безопасности на море Японии в 02.50 в четверг (20.50 среды мск), на место было направлено спасательное судно. Из 15 членов экипажа никто не пострадал.
Одесса - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 16:39
Эстонское грузовое судно затонуло у побережья Одессы после взрыва
 
В миреЯпонияКунашир (остров)Россия
 
 
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