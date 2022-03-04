https://ria.ru/20220304/sudno-1776479552.html

Потерпевшее аварию российское судно отбуксировали в японский порт

Потерпевшее аварию российское судно отбуксировали в японский порт - РИА Новости, 04.03.2022

Потерпевшее аварию российское судно отбуксировали в японский порт

Российское гидрографическое судно, потерпевшее аварию у берегов Японии, отбуксировали в порт Хакодатэ, сказал РИА Новости генеральный консул России в Саппоро... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T13:12

2022-03-04T13:12

2022-03-04T13:14

в мире

япония

кунашир (остров)

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ТОКИО, 4 мар – РИА Новости. Российское гидрографическое судно, потерпевшее аварию у берегов Японии, отбуксировали в порт Хакодатэ, сказал РИА Новости генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин."Российское гидрографическое судно потеряло ход из-за отказа генератора. Его отбуксировали судном Управления безопасности на море Японии в Хакодатэ, где произведут необходимый ремонт", - сообщил генеральный консул.Ранее сообщалось, что судно водоизмещением 677 тонн вышло из порта Отару в Японии в среду по направлению к Кунаширу. После аварии его вынесло в район 35 километров от побережья в районе города Эсаси. Сигнал бедствия поступил в службу безопасности на море Японии в 02.50 в четверг (20.50 среды мск), на место было направлено спасательное судно. Из 15 членов экипажа никто не пострадал.

https://ria.ru/20220303/sudno-1776301856.html

япония

кунашир (остров)

россия

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Станислав Ванд

в мире, япония, кунашир (остров), россия