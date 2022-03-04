https://ria.ru/20220304/sudno-1776479552.html
Потерпевшее аварию российское судно отбуксировали в японский порт
Потерпевшее аварию российское судно отбуксировали в японский порт - РИА Новости, 04.03.2022
Потерпевшее аварию российское судно отбуксировали в японский порт
Российское гидрографическое судно, потерпевшее аварию у берегов Японии, отбуксировали в порт Хакодатэ, сказал РИА Новости генеральный консул России в Саппоро... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:12
2022-03-04T13:12
2022-03-04T13:14
в мире
япония
кунашир (остров)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154761/38/1547613823_0:156:3077:1887_1920x0_80_0_0_32dfd0f5d52de29e58218fedeeab4001.jpg
ТОКИО, 4 мар – РИА Новости. Российское гидрографическое судно, потерпевшее аварию у берегов Японии, отбуксировали в порт Хакодатэ, сказал РИА Новости генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин."Российское гидрографическое судно потеряло ход из-за отказа генератора. Его отбуксировали судном Управления безопасности на море Японии в Хакодатэ, где произведут необходимый ремонт", - сообщил генеральный консул.Ранее сообщалось, что судно водоизмещением 677 тонн вышло из порта Отару в Японии в среду по направлению к Кунаширу. После аварии его вынесло в район 35 километров от побережья в районе города Эсаси. Сигнал бедствия поступил в службу безопасности на море Японии в 02.50 в четверг (20.50 среды мск), на место было направлено спасательное судно. Из 15 членов экипажа никто не пострадал.
https://ria.ru/20220303/sudno-1776301856.html
япония
кунашир (остров)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154761/38/1547613823_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_1024f324efb071a31d3e0839fb6c8572.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, кунашир (остров), россия
13:12 04.03.2022 (обновлено: 13:14 04.03.2022)
Потерпевшее аварию российское судно отбуксировали в японский порт
Потерпевшее аварию российское гидрографическое судно отбуксировали в порт в Японии