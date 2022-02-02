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Видео затопления краболова в Приморье
Момент затопления краболова в Приморье сняли на видео - РИА Новости, 02.02.2022
Видео затопления краболова в Приморье
Момент затопления краболовного судна "Акванавт" у причала порта Зарубино в Приморском крае попал на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале "РИА Новости". РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T07:07
2022-02-02T07:42
происшествия
приморский край
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Момент затопления краболовного судна "Акванавт" у причала порта Зарубино в Приморском крае попал на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале "РИА Новости".На записи запечатлен момент, когда вода начинает заливать палубу судна, а экипаж приступает к эвакуации. На втором ролике снят момент, когда корма краболова уходит под воду.В приморском филиале ФГБУ "Морспасслужба" РИА Новости ранее сообщили, что у причала порта Зарубино в Приморье затонуло краболовное судно "Акванавт", часть судна осталась над водой. Один член экипажа погиб, еще 14 эвакуировали. Судовладелец сообщал, что краболов затонул за несколько минут. По предварительным данным транспортной прокуратуры, на борту краболова находится 16 тонн топлива, его разлива удалось избежать.Предварительно установлено, что судно утонуло у причала №6 после начавшегося крена, потери остойчивости и поступления воды во внутренние помещения. По факту происшествия возбудили уголовное дело.
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происшествия, приморский край
07:07 02.02.2022 (обновлено: 07:42 02.02.2022)
 
Момент затопления краболова в Приморье сняли на видео

В Сети появилось видео затопления краболова "Акванавт" в приморском порту Зарубино

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОкеан
Океан - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Океан
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Момент затопления краболовного судна "Акванавт" у причала порта Зарубино в Приморском крае попал на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале "РИА Новости".
На записи запечатлен момент, когда вода начинает заливать палубу судна, а экипаж приступает к эвакуации. На втором ролике снят момент, когда корма краболова уходит под воду.
В приморском филиале ФГБУ "Морспасслужба" РИА Новости ранее сообщили, что у причала порта Зарубино в Приморье затонуло краболовное судно "Акванавт", часть судна осталась над водой. Один член экипажа погиб, еще 14 эвакуировали. Судовладелец сообщал, что краболов затонул за несколько минут. По предварительным данным транспортной прокуратуры, на борту краболова находится 16 тонн топлива, его разлива удалось избежать.
Предварительно установлено, что судно утонуло у причала №6 после начавшегося крена, потери остойчивости и поступления воды во внутренние помещения. По факту происшествия возбудили уголовное дело.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
06:18
СК начал проверку по факту гибели человека на затонувшем в Приморье судне
 
ПроисшествияПриморский край
 
 
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