https://ria.ru/20220202/akvanavt-1770601326.html

Видео затопления краболова в Приморье

Момент затопления краболова в Приморье сняли на видео - РИА Новости, 02.02.2022

Видео затопления краболова в Приморье

Момент затопления краболовного судна "Акванавт" у причала порта Зарубино в Приморском крае попал на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале "РИА Новости". РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T07:07

2022-02-02T07:07

2022-02-02T07:42

происшествия

приморский край

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Момент затопления краболовного судна "Акванавт" у причала порта Зарубино в Приморском крае попал на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале "РИА Новости".На записи запечатлен момент, когда вода начинает заливать палубу судна, а экипаж приступает к эвакуации. На втором ролике снят момент, когда корма краболова уходит под воду.В приморском филиале ФГБУ "Морспасслужба" РИА Новости ранее сообщили, что у причала порта Зарубино в Приморье затонуло краболовное судно "Акванавт", часть судна осталась над водой. Один член экипажа погиб, еще 14 эвакуировали. Судовладелец сообщал, что краболов затонул за несколько минут. По предварительным данным транспортной прокуратуры, на борту краболова находится 16 тонн топлива, его разлива удалось избежать.Предварительно установлено, что судно утонуло у причала №6 после начавшегося крена, потери остойчивости и поступления воды во внутренние помещения. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

https://ria.ru/20220202/proverka-1770599880.html

приморский край

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происшествия, приморский край