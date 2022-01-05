https://ria.ru/20220105/evakuatsiya-1766600774.html

В Охотском море эвакуировали экипаж судна "Григорий Ловцов"

В Охотском море эвакуировали экипаж судна "Григорий Ловцов" - РИА Новости, 05.01.2022

В Охотском море эвакуировали экипаж судна "Григорий Ловцов"

Экипаж грузового судна "Григорий Ловцов", зажатого льдом в Охотском море, эвакуировали, сообщает МЧС России. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T04:37

2022-01-05T04:37

2022-01-05T05:56

происшествия

николаевск-на-амуре

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8

шантарские острова

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Экипаж грузового судна "Григорий Ловцов", зажатого льдом в Охотском море, эвакуировали, сообщает МЧС России.По данным МЧС, вечером 4 января грузовое судно "Григорий Ловцов" в 20 километрах от Шантарских островов было зажато льдами. На борту находились восемь членов экипажа. Ведомство сообщало, что вертолет МЧС вылетел на помощь подавшему сигнал бедствия экипажу."В ходе авиаразведки в заданных координатах вертолетом Ми-8 МЧС России было обнаружено судно "Григорий Ловцов". Моряки доставлены в город Николаевск-на-Амуре. Состояние экипажа удовлетворительное. Медицинская помощь не требуется", — говорится в сообщении.Отмечается, что спасательная операция проходила в темное время суток, ее затрудняли ветер и непрочный лед, который ломался под ногами."Вертолет завис на предельно малой высоте и с помощью веревки спасатели помогали забраться морякам на воздушное судно", — заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20211227/tanker-1765698255.html

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происшествия, николаевск-на-амуре, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, шантарские острова, россия