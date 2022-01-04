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Грузовое судно "Григорий Ловцов" подало сигнал бедствия в Охотском море

Грузовое судно "Григорий Ловцов" подало сигнал бедствия в Охотском море - РИА Новости, 04.01.2022

Грузовое судно "Григорий Ловцов" подало сигнал бедствия в Охотском море

В Охотском море грузовое судно "Григорий Ловцов" подало сигнал бедствия из-за угрозы повреждения корпуса льдами, сообщает МЧС. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T13:58

2022-01-04T13:58

2022-01-04T18:45

происшествия

хабаровск

охотское море

ми-8

космос - риа наука

шантарские острова

южно-сахалинск

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В Охотском море грузовое судно "Григорий Ловцов" подало сигнал бедствия из-за угрозы повреждения корпуса льдами, сообщает МЧС.Сейчас судно находится в районе Шантарских островов, на его борту восемь человек. Пострадавших нет.В Росморречфлоте РИА Новости рассказали, что "Григорий Ловцов" попал в ледовое сжатие.Там добавили, что судно перевозило внедорожник.На помощь морякам вылетел вертолет Ми-8 со спасателями."Сначала долетит до поселка Чумикан, дозаправится и потом должен одной ходкой постараться их забрать", — пояснили в Росморречфлоте.Там также добавили, что, по расчетам, у вертолета будет всего 20 минут над местом нахождения судна, но этого времени не хватит, чтобы забрать всех находящихся на борту. Поэтому речь может идти об эвакуации двух-трех человек и организации второго рейса.В ведомстве отметили, что в районе происшествия стоит мороз, но угрозы жизням экипажа нет.Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СК проводит доследственную проверку.Судно "Григорий Ловцов" построено в 2002 году, порт приписки — Корсаков (Сахалин).

https://ria.ru/20211227/tanker-1765698255.html

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происшествия, хабаровск, охотское море, ми-8, космос - риа наука, шантарские острова, южно-сахалинск, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), сахалин