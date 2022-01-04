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Грузовое судно "Григорий Ловцов" подало сигнал бедствия в Охотском море
Грузовое судно "Григорий Ловцов" подало сигнал бедствия в Охотском море - РИА Новости, 04.01.2022
Грузовое судно "Григорий Ловцов" подало сигнал бедствия в Охотском море
В Охотском море грузовое судно "Григорий Ловцов" подало сигнал бедствия из-за угрозы повреждения корпуса льдами, сообщает МЧС. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T13:58
2022-01-04T18:45
происшествия
хабаровск
охотское море
ми-8
космос - риа наука
шантарские острова
южно-сахалинск
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В Охотском море грузовое судно "Григорий Ловцов" подало сигнал бедствия из-за угрозы повреждения корпуса льдами, сообщает МЧС.Сейчас судно находится в районе Шантарских островов, на его борту восемь человек. Пострадавших нет.В Росморречфлоте РИА Новости рассказали, что "Григорий Ловцов" попал в ледовое сжатие.Там добавили, что судно перевозило внедорожник.На помощь морякам вылетел вертолет Ми-8 со спасателями."Сначала долетит до поселка Чумикан, дозаправится и потом должен одной ходкой постараться их забрать", — пояснили в Росморречфлоте.Там также добавили, что, по расчетам, у вертолета будет всего 20 минут над местом нахождения судна, но этого времени не хватит, чтобы забрать всех находящихся на борту. Поэтому речь может идти об эвакуации двух-трех человек и организации второго рейса.В ведомстве отметили, что в районе происшествия стоит мороз, но угрозы жизням экипажа нет.Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СК проводит доследственную проверку.Судно "Григорий Ловцов" построено в 2002 году, порт приписки — Корсаков (Сахалин).
https://ria.ru/20211227/tanker-1765698255.html
хабаровск
охотское море
шантарские острова
южно-сахалинск
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происшествия, хабаровск, охотское море, ми-8, космос - риа наука, шантарские острова, южно-сахалинск, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), сахалин
13:58 04.01.2022 (обновлено: 18:45 04.01.2022)
 
Грузовое судно "Григорий Ловцов" подало сигнал бедствия в Охотском море

Судно "Григорий Ловцов" подало сигнал бедствия из-за угрозы повреждения в Охотском море

© Фото : ГУ МЧС по Хабаровскому краюВертолет МЧС во время подготовки к вылету на помощь экипажу судна "Григорий Ловцов"
Вертолет МЧС во время подготовки к вылету на помощь экипажу судна Григорий Ловцов - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© Фото : ГУ МЧС по Хабаровскому краю
Вертолет МЧС во время подготовки к вылету на помощь экипажу судна "Григорий Ловцов"
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В Охотском море грузовое судно "Григорий Ловцов" подало сигнал бедствия из-за угрозы повреждения корпуса льдами, сообщает МЧС.
Сейчас судно находится в районе Шантарских островов, на его борту восемь человек. Пострадавших нет.
В Росморречфлоте РИА Новости рассказали, что "Григорий Ловцов" попал в ледовое сжатие.

"Судно частного судовладельца. <…> Капитан дал сигнал бедствия с просьбой снять экипаж, поскольку опасается за безопасность людей. Южно-Сахалинск нас координирует", — сказали в ведомстве.

Там добавили, что судно перевозило внедорожник.
На помощь морякам вылетел вертолет Ми-8 со спасателями.
"Сначала долетит до поселка Чумикан, дозаправится и потом должен одной ходкой постараться их забрать", — пояснили в Росморречфлоте.
Там также добавили, что, по расчетам, у вертолета будет всего 20 минут над местом нахождения судна, но этого времени не хватит, чтобы забрать всех находящихся на борту. Поэтому речь может идти об эвакуации двух-трех человек и организации второго рейса.
В ведомстве отметили, что в районе происшествия стоит мороз, но угрозы жизням экипажа нет.
Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СК проводит доследственную проверку.
Судно "Григорий Ловцов" построено в 2002 году, порт приписки — Корсаков (Сахалин).
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