После пожара на судне "Калтан" нашли тела четырех пропавших моряков
После пожара на судне "Калтан" нашли тела четырех пропавших моряков
© AP Photo / Ahn Young-joonЮжнокорейские спасатели
© AP Photo / Ahn Young-joon
Южнокорейские спасатели. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Обнаружены тела всех четырех моряков, считавшихся пропавшими после пожара на судне "Калтан", сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.
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"Найдены тела всех четверых членов экипажа судна "Калтан", пропавших в ходе возникновения пожара на борту судна", — сказал собеседник агентства.
Судно, принадлежащее компании "Дальрыбпром", направлялось в Охотское море после ремонта в южнокорейском Пусане. На борту было 25 человек. Минувшей ночью, когда судно находилось в Корейском проливе, в 37 милях восточнее Пусана, начался пожар. Экипаж пытался бороться с огнем своими силами, но безуспешно. Тогда капитан дал команду сойти на спасательные плоты. Туда спустился 21 человек, включая его самого, судьба старшего помощника и еще трех членов экипажа оставалась неизвестной.
Девятнадцать членов экипажа "Калтана" уже доставили на берег, еще двое помогали искать пропавших товарищей. Пожар потушили, судно отбуксировали в порт Ульсан.
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности мореплавания. Ущерб от пожара оценивается в более чем миллион рублей.