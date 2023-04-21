https://ria.ru/20230421/kaltan-1866822512.html

После пожара на судне "Калтан" нашли тела четырех пропавших моряков

После пожара на судне "Калтан" нашли тела четырех пропавших моряков - РИА Новости, 21.04.2023

После пожара на судне "Калтан" нашли тела четырех пропавших моряков

Обнаружены тела всех четырех моряков, считавшихся пропавшими после пожара на судне "Калтан", сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T10:27

2023-04-21T10:27

2023-04-21T12:09

пожар на российском судне "калтан" у берегов южной кореи

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Обнаружены тела всех четырех моряков, считавшихся пропавшими после пожара на судне "Калтан", сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.Судно, принадлежащее компании "Дальрыбпром", направлялось в Охотское море после ремонта в южнокорейском Пусане. На борту было 25 человек. Минувшей ночью, когда судно находилось в Корейском проливе, в 37 милях восточнее Пусана, начался пожар. Экипаж пытался бороться с огнем своими силами, но безуспешно. Тогда капитан дал команду сойти на спасательные плоты. Туда спустился 21 человек, включая его самого, судьба старшего помощника и еще трех членов экипажа оставалась неизвестной.Девятнадцать членов экипажа "Калтана" уже доставили на берег, еще двое помогали искать пропавших товарищей. Пожар потушили, судно отбуксировали в порт Ульсан.Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности мореплавания. Ущерб от пожара оценивается в более чем миллион рублей.

https://ria.ru/20230421/avarii-1866844388.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

пожар на российском судне "калтан" у берегов южной кореи