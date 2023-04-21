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После пожара на судне "Калтан" нашли тела четырех пропавших моряков - РИА Новости, 21.04.2023
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10:27 21.04.2023 (обновлено: 12:09 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/kaltan-1866822512.html
После пожара на судне "Калтан" нашли тела четырех пропавших моряков
После пожара на судне "Калтан" нашли тела четырех пропавших моряков - РИА Новости, 21.04.2023
После пожара на судне "Калтан" нашли тела четырех пропавших моряков
Обнаружены тела всех четырех моряков, считавшихся пропавшими после пожара на судне "Калтан", сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T10:27
2023-04-21T12:09
пожар на российском судне "калтан" у берегов южной кореи
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Обнаружены тела всех четырех моряков, считавшихся пропавшими после пожара на судне "Калтан", сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.Судно, принадлежащее компании "Дальрыбпром", направлялось в Охотское море после ремонта в южнокорейском Пусане. На борту было 25 человек. Минувшей ночью, когда судно находилось в Корейском проливе, в 37 милях восточнее Пусана, начался пожар. Экипаж пытался бороться с огнем своими силами, но безуспешно. Тогда капитан дал команду сойти на спасательные плоты. Туда спустился 21 человек, включая его самого, судьба старшего помощника и еще трех членов экипажа оставалась неизвестной.Девятнадцать членов экипажа "Калтана" уже доставили на берег, еще двое помогали искать пропавших товарищей. Пожар потушили, судно отбуксировали в порт Ульсан.Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности мореплавания. Ущерб от пожара оценивается в более чем миллион рублей.
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пожар на российском судне "калтан" у берегов южной кореи
Пожар на российском судне "Калтан" у берегов Южной Кореи
После пожара на судне "Калтан" нашли тела четырех пропавших моряков

После пожара на судне "Калтан" нашли тела четырех пропавших моряков

© AP Photo / Ahn Young-joonЮжнокорейские спасатели
Южнокорейские спасатели - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
Южнокорейские спасатели. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Обнаружены тела всех четырех моряков, считавшихся пропавшими после пожара на судне "Калтан", сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.
«

"Найдены тела всех четверых членов экипажа судна "Калтан", пропавших в ходе возникновения пожара на борту судна", — сказал собеседник агентства.

Судно, принадлежащее компании "Дальрыбпром", направлялось в Охотское море после ремонта в южнокорейском Пусане. На борту было 25 человек. Минувшей ночью, когда судно находилось в Корейском проливе, в 37 милях восточнее Пусана, начался пожар. Экипаж пытался бороться с огнем своими силами, но безуспешно. Тогда капитан дал команду сойти на спасательные плоты. Туда спустился 21 человек, включая его самого, судьба старшего помощника и еще трех членов экипажа оставалась неизвестной.
Девятнадцать членов экипажа "Калтана" уже доставили на берег, еще двое помогали искать пропавших товарищей. Пожар потушили, судно отбуксировали в порт Ульсан.
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности мореплавания. Ущерб от пожара оценивается в более чем миллион рублей.
Пожар на частном очистном судне в Находке - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
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Пожар на российском судне "Калтан" у берегов Южной Кореи
 
 
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