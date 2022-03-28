https://ria.ru/20220328/teplokhod-1780386370.html

В Черном море получил пробоину российский сухогруз

В Черном море получил пробоину российский сухогруз - РИА Новости, 28.03.2022

В Черном море получил пробоину российский сухогруз

Сухогруз "Омский 205" под российским флагом с 12 моряками на борту получил пробоину в Черном море и подал сигнал бедствия, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T06:43

2022-03-28T06:43

2022-03-28T08:36

россия

происшествия

черное море

керчь

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

ростов-на-дону

санкт-петербург

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Сухогруз "Омский 205" под российским флагом с 12 моряками на борту получил пробоину в Черном море и подал сигнал бедствия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.Он направлялся с грузом из Турции в Ростов-на-Дону.Пострадавший сухогруз взяло на буксир спасательное судно Росморречфлота."Первым к теплоходу подошло пограничное судно. Затем спасательное судно Росморречфлота "Спасатель Демидов" взяло его на буксир. Ведет его в район убежища — это поселок Героевское, в районе Керчи. Сейчас ведется постоянная откачка воды, работают насосы. Идет борьба за живучесть", — сообщили в ведомстве.Причина, по которой судно получило пробоину, не называется."Омский 205" построили в 1993 году на Красноярском судостроительном заводе, согласно данным сайта MarineTraffic, сухогруз приписан к порту Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20220327/more-1780308950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, происшествия, черное море, керчь, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), ростов-на-дону, санкт-петербург