https://ria.ru/20220328/teplokhod-1780386370.html
В Черном море получил пробоину российский сухогруз
В Черном море получил пробоину российский сухогруз - РИА Новости, 28.03.2022
В Черном море получил пробоину российский сухогруз
Сухогруз "Омский 205" под российским флагом с 12 моряками на борту получил пробоину в Черном море и подал сигнал бедствия, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T06:43
2022-03-28T06:43
2022-03-28T08:36
россия
происшествия
черное море
керчь
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
ростов-на-дону
санкт-петербург
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Сухогруз "Омский 205" под российским флагом с 12 моряками на борту получил пробоину в Черном море и подал сигнал бедствия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.Он направлялся с грузом из Турции в Ростов-на-Дону.Пострадавший сухогруз взяло на буксир спасательное судно Росморречфлота."Первым к теплоходу подошло пограничное судно. Затем спасательное судно Росморречфлота "Спасатель Демидов" взяло его на буксир. Ведет его в район убежища — это поселок Героевское, в районе Керчи. Сейчас ведется постоянная откачка воды, работают насосы. Идет борьба за живучесть", — сообщили в ведомстве.Причина, по которой судно получило пробоину, не называется."Омский 205" построили в 1993 году на Красноярском судостроительном заводе, согласно данным сайта MarineTraffic, сухогруз приписан к порту Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20220327/more-1780308950.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, черное море, керчь, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), ростов-на-дону, санкт-петербург
06:43 28.03.2022 (обновлено: 08:36 28.03.2022)
В Черном море получил пробоину российский сухогруз
В Черном море теплоход "Омский 205" под российским флагом с 12 моряками получил пробоину