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В Черном море получил пробоину российский сухогруз - РИА Новости, 28.03.2022
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В Черном море получил пробоину российский сухогруз
В Черном море получил пробоину российский сухогруз - РИА Новости, 28.03.2022
В Черном море получил пробоину российский сухогруз
Сухогруз "Омский 205" под российским флагом с 12 моряками на борту получил пробоину в Черном море и подал сигнал бедствия, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T06:43
2022-03-28T08:36
россия
происшествия
черное море
керчь
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
ростов-на-дону
санкт-петербург
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Сухогруз "Омский 205" под российским флагом с 12 моряками на борту получил пробоину в Черном море и подал сигнал бедствия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.Он направлялся с грузом из Турции в Ростов-на-Дону.Пострадавший сухогруз взяло на буксир спасательное судно Росморречфлота."Первым к теплоходу подошло пограничное судно. Затем спасательное судно Росморречфлота "Спасатель Демидов" взяло его на буксир. Ведет его в район убежища — это поселок Героевское, в районе Керчи. Сейчас ведется постоянная откачка воды, работают насосы. Идет борьба за живучесть", — сообщили в ведомстве.Причина, по которой судно получило пробоину, не называется."Омский 205" построили в 1993 году на Красноярском судостроительном заводе, согласно данным сайта MarineTraffic, сухогруз приписан к порту Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20220327/more-1780308950.html
россия
черное море
керчь
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россия, происшествия, черное море, керчь, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), ростов-на-дону, санкт-петербург
06:43 28.03.2022 (обновлено: 08:36 28.03.2022)
 
В Черном море получил пробоину российский сухогруз

В Черном море теплоход "Омский 205" под российским флагом с 12 моряками получил пробоину

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкШторм
Шторм - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Сухогруз "Омский 205" под российским флагом с 12 моряками на борту получил пробоину в Черном море и подал сигнал бедствия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Он направлялся с грузом из Турции в Ростов-на-Дону.
Пострадавший сухогруз взяло на буксир спасательное судно Росморречфлота.
"Первым к теплоходу подошло пограничное судно. Затем спасательное судно Росморречфлота "Спасатель Демидов" взяло его на буксир. Ведет его в район убежища — это поселок Героевское, в районе Керчи. Сейчас ведется постоянная откачка воды, работают насосы. Идет борьба за живучесть", — сообщили в ведомстве.
Причина, по которой судно получило пробоину, не называется.
"Омский 205" построили в 1993 году на Красноярском судостроительном заводе, согласно данным сайта MarineTraffic, сухогруз приписан к порту Санкт-Петербурга.
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РоссияПроисшествияЧерное мореКерчьФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Ростов-на-ДонуСанкт-Петербург
 
 
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