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В заливе во Владивостоке опрокинулось рыболовное судно

В заливе во Владивостоке опрокинулось рыболовное судно - РИА Новости, 09.12.2022

В заливе во Владивостоке опрокинулось рыболовное судно

Маломерное судно опрокинулось в Амурском заливе во Владивостоке, трое членов экипажа спасены, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T05:32

2022-12-09T05:32

2022-12-09T12:17

происшествия

владивосток

россия

дальневосточная транспортная прокуратура

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 9 дек - РИА Новости. Маломерное судно опрокинулось в Амурском заливе во Владивостоке, трое членов экипажа спасены, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.Отмечается, что состояние их здоровья удовлетворительное.Судно отбуксировано в бухту Труда. Разлива топлива нет.Транспортная прокуратура проводит проверку. По её результатам в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.Как сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России, по факту опрокидывания судна проводится доследственная проверка по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта". По результатам будет принято процессуальное решение.

https://radiosputnik.ria.ru/20220411/rybak-1782893960.html

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происшествия, владивосток, россия, дальневосточная транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)