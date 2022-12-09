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В заливе во Владивостоке опрокинулось рыболовное судно - РИА Новости, 09.12.2022
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В заливе во Владивостоке опрокинулось рыболовное судно
В заливе во Владивостоке опрокинулось рыболовное судно - РИА Новости, 09.12.2022
В заливе во Владивостоке опрокинулось рыболовное судно
Маломерное судно опрокинулось в Амурском заливе во Владивостоке, трое членов экипажа спасены, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T05:32
2022-12-09T12:17
происшествия
владивосток
россия
дальневосточная транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 9 дек - РИА Новости. Маломерное судно опрокинулось в Амурском заливе во Владивостоке, трое членов экипажа спасены, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.Отмечается, что состояние их здоровья удовлетворительное.Судно отбуксировано в бухту Труда. Разлива топлива нет.Транспортная прокуратура проводит проверку. По её результатам в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.Как сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России, по факту опрокидывания судна проводится доследственная проверка по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта". По результатам будет принято процессуальное решение.
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происшествия, владивосток, россия, дальневосточная транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владивосток, Россия, Дальневосточная транспортная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ)
05:32 09.12.2022 (обновлено: 12:17 09.12.2022)
 
В заливе во Владивостоке опрокинулось рыболовное судно

В заливе во Владивостоке опрокинулось рыболовное судно, трое членов экипажа спасены

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкАмурский залив во Владивостоке
Амурский залив во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Амурский залив во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 дек - РИА Новости. Маломерное судно опрокинулось в Амурском заливе во Владивостоке, трое членов экипажа спасены, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"В Амурском заливе за пределами акватории порта Владивосток произошло опрокидывание маломерного рыболовного судна "РПВ-2259" (порт приписки Владивосток). На борту находились 3 человека экипажа, которые подняты проходящим мимо судном и доставлены на берег к причалу бухты Новик острова Русский", - говорится в сообщении.
Отмечается, что состояние их здоровья удовлетворительное.
Судно отбуксировано в бухту Труда. Разлива топлива нет.
Транспортная прокуратура проводит проверку. По её результатам в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Как сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России, по факту опрокидывания судна проводится доследственная проверка по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта". По результатам будет принято процессуальное решение.
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ПроисшествияВладивостокРоссияДальневосточная транспортная прокуратураСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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