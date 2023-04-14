https://ria.ru/20230414/dtp-1865422379.html

ДТП с участием школьных автобусов в России в 2021-2023 годах

ДТП с участием школьных автобусов в России в 2021-2023 годах - РИА Новости, 14.04.2023

ДТП с участием школьных автобусов в России в 2021-2023 годах

на автодороге под Кызылом в Туве произошло столкновение школьного автобуса и легковой машины. В автобусе находилось 16 детей, ученики 9-10 классов, а также трое РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T18:22

2023-04-14T18:22

2023-04-14T18:22

справки

chevrolet

renault clio

lada vesta

происшествия

дтп

авария

дети

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202314 апреля на автодороге под Кызылом в Туве произошло столкновение школьного автобуса и легковой машины. В автобусе находилось 16 детей, ученики 9-10 классов, а также трое взрослых. В результате ДТП 10 детей и двое взрослых были доставлены в больницу. По предварительным данным, у всех травмы легкой степени. 10 марта на автодороге А-130 "Москва – Малоярославец – Рославль" в Калужской области школьный автобус с детьми в салоне столкнулся с грузовиком и съехал в кювет. В момент ДТП в салоне автобуса находились семь детей и один взрослый. В результате происшествия никто не пострадал. 1 марта утром на улице Луговой в деревне Лаушки Краснослободского района Мордовии школьный автобус задавил трехлетнего ребенка, выбежавшего на дорогу. От полученных травм он скончался до приезда скорой помощи. Как пояснил водитель, ребенок выбежал на дорогу в трех метрах от автобуса и попал под бампер экстренно тормозившего транспорта. 3 февраля стало известно, что в Холмском районе на юге Сахалина школьный автобус с детьми столкнулся с еще тремя автомобилями. В автобусе находились 10 детей в возрасте от 7 до 16 лет. В больницу для осмотра были доставлены восемь школьников, пятеро из них пострадали. 12 января в селе Рождественская Хава Новоусманского района Воронежской области местный житель, управляя автомобилем ГАЗ-2705, при совершении поворота не справился с управлением и столкнулся со встречным школьным автобусом ПАЗ. В результате ДТП водитель ГАЗ получил телесные повреждения и был госпитализирован. На момент столкновения в автобусе находился 21 пассажир, все они были пристегнуты ремнями безопасности. 20229 декабря на автодороге Старая Русса – Демянск – Сольцы возле деревни Великое Село в Старорусском районе Новгородской области легковой автомобиль Chevrolet Aveo на извилистом участке во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с школьным автобусом ПАЗ. В момент ДТП в автобусе находились 20 человек – водитель, двое сопровождающих и 17 детей. Они не пострадали. За рулем иномарки была девушка, вместе с ней ехал молодой человек. Они скончались до приезда скорой помощи. 10 ноября в поселке Кошурниково на юге Красноярского края школьный автобус, перевозивший 12 первоклассников и сопровождающего, столкнулся с легковым автомобилем KIA. По информации краевого главка МВД, пострадавших не было. 4 октября утром в Тосненском районе Ленинградской области, на 94-м километре автомобильной дороги А120, произошло лобовое столкновение школьного автобуса и легкового автомобиля. Четверо из 22 детей, находившихся в школьном автобусе, получили травмы легкой и средней тяжести. В результате ДТП с места происшествия были госпитализированы шесть человек. 8 сентября в Саранске произошло столкновение пяти транспортных средств, среди которых был школьный автобус, перевозивший детей. В результате ДТП пострадала женщина – пассажир Renault Logan. Автобус получил незначительные повреждения, дети, находившиеся в нем, не пострадали. 6 мая утром в селе Большие Извалы Елецкого района Липецкой области произошло столкновение школьного автобуса с грузовиком. По данным полиции, водитель грузовой "Газели" выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, перевозившим детей к месту учебы. В момент аварии в автобусе находились шесть детей, один сопровождающий и водитель. В результате ДТП водитель "Газели" был госпитализирован, пострадали двое детей 2009 года рождения, у них было диагностировано сотрясение головного мозга. 29 марта в Башкирии школьный автобус столкнулся с грузовиком. На момент аварии в салоне автобуса находились 17 детей, никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. Детей с места происшествия увезли на другом автобусе. 12 марта в городе Волосове Ленинградской области школьный автобус наехал на второклассницу. Девочка скатилась с горки прямо под заднее колесо автобуса. Ребенка в состоянии средней степени тяжести доставили в медицинский стационар.14 февраля в Ивановской области на автодороге Ковров – Шуя – Кинешма школьный автобус совершил столкновение с автомобилем УАЗ "Патриот". На момент аварии детей в автобусе не было. В результате ДТП пострадали две женщины, которые должны были сопровождать школьников. Они были госпитализированы.20218 октября в поселке Таловая Воронежской области школьный автобус ПАЗ при повороте не уступил дорогу двигавшемуся навстречу погрузчику "Амкодор". В результате ДТП травмы получили восемь человек: два мальчика в возрасте 11 и 14 лет, 8- и 12-летняя девочки, две школьницы в возрасте 11 лет, 56-летняя социальный педагог и водитель автобуса.22 сентября на трассе Р-255 "Сибирь" в районе 1712-го километра вблизи поселка Кутулик Иркутской области произошло столкновение школьного автобуса и автомобиля УАЗ. В автобусе находилось 18 детей (учащиеся 2, 4, и 9 классов), трое взрослых сопровождающих и водитель. В результате дорожно-транспортного происшествия 11 человек обратились за медицинской помощью, в том числе семеро детей.1 июня во Всеволожске Ленинградской области такси не уступило дорогу школьному микроавтобусу, в результате чего произошло столкновение двух транспортных средств. Трое детей в возрасте от 12 до 14 лет, а также их сопровождающий получили легкие травмы и были доставлены в медучреждение.17 мая в Краснодарском крае на участке автодороги "хутор Невелинский – Шереметьевское" автомобиль LADA столкнулся с идущим впереди в попутном направлении школьным автобусом ПАЗ, развозившим учеников. В результате ДТП автобус опрокинулся, двое малолетних учеников и учитель получили травмы и были госпитализированы. 20 апреля в Курском районе Курской области школьный автобус ПАЗ столкнулся с автомобилем Lada "Приора". Водитель автобуса, выезжая на автодорогу Курск – Иванино в сторону населенного пункта Селиховы Дворы, не предоставил преимущества движения легковому автомобилю. В результате ДТП находившиеся в автобусе четверо учеников и один учитель не пострадали. Водителя "Приоры" зажало в автомобиле, для деблокировки были вызваны спасатели. 9 апреля в Новгородской области школьный автобус столкнулся с попутной машиной, не выдержав дистанцию. Автобус двигался по маршруту "поселок Хвойная – деревня Дворищи", в салоне находились 10 учеников средней школы №2 имени Горюнова в поселке Хвойная. В результате ДТП никто не пострадал.19 февраля на пересечении автодороги "Светлоград – Благодарный – Буденновск" и железнодорожного переезда, вблизи поселка Тихий в Ставропольском крае произошло столкновение школьного автобуса и товарного поезда. Водитель автобуса одной из сельских школ округа выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора и поданный звуковой сигнал о запрете проезда, где произошло столкновение с движущимся поездом. В результате аварии пострадал водитель автобуса. Он был госпитализирован в местную больницу. На момент ДТП пассажиров в автобусе не было, водитель возвращался из школы, высадив детей. 12 февраля года в Челябинской области на автодороге "Долгодеревенское – Вахрушево" школьный автобус не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2107, произошло столкновение. На момент ДТП в автобусе находились 13 несовершеннолетних, которые направлялись в Солнечную среднеобразовательную школу, пострадавших нет. 19 января утром на 220-м километре трассы М-3 "Украина" в Мещовском районе Калужской области школьный автобус, перевозивший 15 детей, врезался в стоявшую фуру. По информации губернатора региона, в результате ДТП были госпитализированы двое взрослых и ребенок. 18 января в деревне Якуши Тюменской области школьный автобус Чикчинской средней школы столкнулся с автомобилем Cadillac. От удара автобус отбросило в столб, легковой автомобиль – в забор. В автобусе ехали 17 первоклассников и сопровождающий, дети были пристегнуты ремнями безопасности, они не пострадали. Сразу после ДТП детей пересадили в другой школьный автобус, который развез их по домам. Водитель Cadillac был госпитализирован. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, chevrolet, renault clio, lada vesta, происшествия, дтп, авария, дети, школа