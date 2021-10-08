https://ria.ru/20211008/dtp-1753690880.html

В Воронежской области начали проверку после ДТП со школьным автобусом

В Воронежской области начали проверку после ДТП со школьным автобусом - РИА Новости, 08.10.2021

В Воронежской области начали проверку после ДТП со школьным автобусом

СК объявил о проверке по факту столкновения школьного автобуса с автопогрузчиком в Воронежской области, в результате которого травмы получили восемь человек, в... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T14:56

2021-10-08T14:56

2021-10-08T16:32

происшествия

воронежская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753654097_0:71:780:510_1920x0_80_0_0_d6d87f1448ecb602b5b2d0644da2edcc.jpg

ВОРОНЕЖ, 8 окт - РИА Новости. СК объявил о проверке по факту столкновения школьного автобуса с автопогрузчиком в Воронежской области, в результате которого травмы получили восемь человек, в том числе шесть детей.Авария произошла около 7.30 мск в поселке Таловая. Как ранее информировала полиция, школьный автобус ПАЗ под управлением 51-летнего местного жителя при повороте налево не уступил дорогу движущемуся навстречу погрузчику "Амкодор" под управлением 61-летнего местного жителя. В результате ДТП травмы получили восемь человек."Проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса в поселке Таловая", - говорится в сообщении управления СК РФ по региону.По данным следствия, в автобусе находились семь пассажиров. Травмы, как уточняет следствие, получили два мальчика в возрасте 11 и 14 лет, 8- и 12-летняя девочки, две школьницы в возрасте 11 лет, 56-летняя социальный педагог и водитель автобуса."По предварительным данным, водитель автобуса не уступил дорогу транспортному средству, имеющему преимущество. По результатам медицинского освидетельствования оба водителя в состоянии опьянения не находились. На момент ДТП автобус был оборудован исправными ремнями безопасности, дети были пристегнуты, на автобусе соответствующие опознавательные знаки размещены", - отмечает прокуратура области.Как пояснил РИА Новости представитель прокуратуры области, ход процессуальной проверки которой взят надзорным ведомством на контроль.

https://ria.ru/20210601/dtp-1735049204.html

https://ria.ru/20210922/dtp-1751313529.html

воронежская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф), россия