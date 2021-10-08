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В Воронежской области начали проверку после ДТП со школьным автобусом
В Воронежской области начали проверку после ДТП со школьным автобусом - РИА Новости, 08.10.2021
В Воронежской области начали проверку после ДТП со школьным автобусом
СК объявил о проверке по факту столкновения школьного автобуса с автопогрузчиком в Воронежской области, в результате которого травмы получили восемь человек, в... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T14:56
2021-10-08T16:32
происшествия
воронежская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВОРОНЕЖ, 8 окт - РИА Новости. СК объявил о проверке по факту столкновения школьного автобуса с автопогрузчиком в Воронежской области, в результате которого травмы получили восемь человек, в том числе шесть детей.Авария произошла около 7.30 мск в поселке Таловая. Как ранее информировала полиция, школьный автобус ПАЗ под управлением 51-летнего местного жителя при повороте налево не уступил дорогу движущемуся навстречу погрузчику "Амкодор" под управлением 61-летнего местного жителя. В результате ДТП травмы получили восемь человек."Проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса в поселке Таловая", - говорится в сообщении управления СК РФ по региону.По данным следствия, в автобусе находились семь пассажиров. Травмы, как уточняет следствие, получили два мальчика в возрасте 11 и 14 лет, 8- и 12-летняя девочки, две школьницы в возрасте 11 лет, 56-летняя социальный педагог и водитель автобуса."По предварительным данным, водитель автобуса не уступил дорогу транспортному средству, имеющему преимущество. По результатам медицинского освидетельствования оба водителя в состоянии опьянения не находились. На момент ДТП автобус был оборудован исправными ремнями безопасности, дети были пристегнуты, на автобусе соответствующие опознавательные знаки размещены", - отмечает прокуратура области.Как пояснил РИА Новости представитель прокуратуры области, ход процессуальной проверки которой взят надзорным ведомством на контроль.
https://ria.ru/20210601/dtp-1735049204.html
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происшествия, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:56 08.10.2021 (обновлено: 16:32 08.10.2021)
 
В Воронежской области начали проверку после ДТП со школьным автобусом

В Воронежской области СК и прокуратура начали проверки после ДТП со школьным автобусом

© Фото : ГУ МВД по Воронежской областиДТП с участием автобуса и погрузчика в поселке Таловая Воронежской области
ДТП с участием автобуса и погрузчика в поселке Таловая Воронежской области - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© Фото : ГУ МВД по Воронежской области
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ВОРОНЕЖ, 8 окт - РИА Новости. СК объявил о проверке по факту столкновения школьного автобуса с автопогрузчиком в Воронежской области, в результате которого травмы получили восемь человек, в том числе шесть детей.
Авария произошла около 7.30 мск в поселке Таловая. Как ранее информировала полиция, школьный автобус ПАЗ под управлением 51-летнего местного жителя при повороте налево не уступил дорогу движущемуся навстречу погрузчику "Амкодор" под управлением 61-летнего местного жителя. В результате ДТП травмы получили восемь человек.
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"Проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса в поселке Таловая", - говорится в сообщении управления СК РФ по региону.
По данным следствия, в автобусе находились семь пассажиров. Травмы, как уточняет следствие, получили два мальчика в возрасте 11 и 14 лет, 8- и 12-летняя девочки, две школьницы в возрасте 11 лет, 56-летняя социальный педагог и водитель автобуса.
"По предварительным данным, водитель автобуса не уступил дорогу транспортному средству, имеющему преимущество. По результатам медицинского освидетельствования оба водителя в состоянии опьянения не находились. На момент ДТП автобус был оборудован исправными ремнями безопасности, дети были пристегнуты, на автобусе соответствующие опознавательные знаки размещены", - отмечает прокуратура области.
Как пояснил РИА Новости представитель прокуратуры области, ход процессуальной проверки которой взят надзорным ведомством на контроль.
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ПроисшествияВоронежская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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