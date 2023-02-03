https://ria.ru/20230203/dtp-1849410586.html

На юге Сахалина в ДТП пострадали пятеро школьников

На юге Сахалина в ДТП пострадали пятеро школьников - РИА Новости, 03.02.2023

На юге Сахалина в ДТП пострадали пятеро школьников

Пятеро школьников пострадали в ДТП с автобусом на юге Сахалина, сообщила главврач Холмской ЦРБ Светлана Мищенко. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T05:07

2023-02-03T05:07

2023-02-03T05:07

происшествия

сахалин

холмский район

россия

гибдд мвд рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 фев – РИА Новости. Пятеро школьников пострадали в ДТП с автобусом на юге Сахалина, сообщила главврач Холмской ЦРБ Светлана Мищенко. Ранее пресс-служба сахалинского главка МЧС России сообщила, что школьный автобус с детьми столкнулся с еще тремя автомобилями. В автобусе находились 10 детей. Предварительно сообщалось, что в ДТП пострадали два человека - взрослый и ребенок. "Доставлены после ДТП восемь детей. Пять детей явно имеют какие-то повреждения. Все восемь детей сейчас осматриваются хирургами, травматологами, неврологами, приглашен психолог наш медицинский", - сказала Мищенко на видео, которое опубликовал в своем телеграм-канале мэр Холмского района Дмитрий Любчинов. В администрации района уточнили, что школьный автобус утром собирает детей из сел Пожарское и Пятиречье Холмского района и везет их в школу в Чапланово. В автобусе находились дети в возрасте от 7 до 16 лет. После ДТП их сразу доставили в амбулаторию села Чапланово, где их осмотрели медики, затем вместе с родителями их увезли в Холмск в ЦРБ. "Все дети в обязательном порядке были пристегнуты ремнями безопасности, водителем соблюдался скоростной режим - не более 60 километров в час", – говорится в сообщении в телеграм-канале Любчинова. По предварительным данным ГИБДД, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, что стало причиной ДТП.

https://ria.ru/20230131/postradavshie-1848585294.html

https://ria.ru/20230128/dtp-1848051986.html

сахалин

холмский район

россия

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происшествия, сахалин, холмский район, россия, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)