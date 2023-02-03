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На юге Сахалина в ДТП пострадали пятеро школьников - РИА Новости, 03.02.2023
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На юге Сахалина в ДТП пострадали пятеро школьников
На юге Сахалина в ДТП пострадали пятеро школьников - РИА Новости, 03.02.2023
На юге Сахалина в ДТП пострадали пятеро школьников
Пятеро школьников пострадали в ДТП с автобусом на юге Сахалина, сообщила главврач Холмской ЦРБ Светлана Мищенко. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T05:07
2023-02-03T05:07
происшествия
сахалин
холмский район
россия
гибдд мвд рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 фев – РИА Новости. Пятеро школьников пострадали в ДТП с автобусом на юге Сахалина, сообщила главврач Холмской ЦРБ Светлана Мищенко. Ранее пресс-служба сахалинского главка МЧС России сообщила, что школьный автобус с детьми столкнулся с еще тремя автомобилями. В автобусе находились 10 детей. Предварительно сообщалось, что в ДТП пострадали два человека - взрослый и ребенок. "Доставлены после ДТП восемь детей. Пять детей явно имеют какие-то повреждения. Все восемь детей сейчас осматриваются хирургами, травматологами, неврологами, приглашен психолог наш медицинский", - сказала Мищенко на видео, которое опубликовал в своем телеграм-канале мэр Холмского района Дмитрий Любчинов. В администрации района уточнили, что школьный автобус утром собирает детей из сел Пожарское и Пятиречье Холмского района и везет их в школу в Чапланово. В автобусе находились дети в возрасте от 7 до 16 лет. После ДТП их сразу доставили в амбулаторию села Чапланово, где их осмотрели медики, затем вместе с родителями их увезли в Холмск в ЦРБ. "Все дети в обязательном порядке были пристегнуты ремнями безопасности, водителем соблюдался скоростной режим - не более 60 километров в час", – говорится в сообщении в телеграм-канале Любчинова. По предварительным данным ГИБДД, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, что стало причиной ДТП.
https://ria.ru/20230131/postradavshie-1848585294.html
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сахалин
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происшествия, сахалин, холмский район, россия, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сахалин, Холмский район, Россия, ГИБДД МВД РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
05:07 03.02.2023
 
На юге Сахалина в ДТП пострадали пятеро школьников

На юге Сахалина в ДТП с автобусом пострадали пятеро школьников

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 фев – РИА Новости. Пятеро школьников пострадали в ДТП с автобусом на юге Сахалина, сообщила главврач Холмской ЦРБ Светлана Мищенко.
Ранее пресс-служба сахалинского главка МЧС России сообщила, что школьный автобус с детьми столкнулся с еще тремя автомобилями. В автобусе находились 10 детей. Предварительно сообщалось, что в ДТП пострадали два человека - взрослый и ребенок.
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"Доставлены после ДТП восемь детей. Пять детей явно имеют какие-то повреждения. Все восемь детей сейчас осматриваются хирургами, травматологами, неврологами, приглашен психолог наш медицинский", - сказала Мищенко на видео, которое опубликовал в своем телеграм-канале мэр Холмского района Дмитрий Любчинов.
В администрации района уточнили, что школьный автобус утром собирает детей из сел Пожарское и Пятиречье Холмского района и везет их в школу в Чапланово. В автобусе находились дети в возрасте от 7 до 16 лет. После ДТП их сразу доставили в амбулаторию села Чапланово, где их осмотрели медики, затем вместе с родителями их увезли в Холмск в ЦРБ.
"Все дети в обязательном порядке были пристегнуты ремнями безопасности, водителем соблюдался скоростной режим - не более 60 километров в час", – говорится в сообщении в телеграм-канале Любчинова.
По предварительным данным ГИБДД, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, что стало причиной ДТП.
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