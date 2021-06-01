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В Ленинградской области трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
В Ленинградской области трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом - РИА Новости, 01.06.2021
В Ленинградской области трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
Трое детей и взрослый доставлены в больницу после ДТП со школьным автобусом во Всеволожске, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T10:30
2021-06-01T10:30
2021-06-01T11:55
ленинградская область
всеволожск
дтп
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Трое детей и взрослый доставлены в больницу после ДТП со школьным автобусом во Всеволожске, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Сегодня около восьми часов утра у дома 53 по проспекту Грибоедова во Всеволожске автомобиль такси не уступил дорогу школьному микроавтобусу, в результате чего произошло столкновение двух транспортных средств. В результате дорожной аварии трое детей, в возрасте от 12 до 14 лет, а также их сопровождающий получили легкие травмы и были доставлены в медучреждение для осмотра", - сказано в сообщении."Всеволожской городской прокуратурой проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия между водителем такси и микроавтобусом "Газель", в котором находилось 9 несовершеннолетних. В результате ДТП двое детей получили легкие травмы и находятся в больнице", - сказано в сообщении прокуратуры.Ведомство, в частности, проверит соблюдение требований закона в сфере безопасности при перевозке детей.
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ленинградская область, всеволожск, дтп
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости.
Трое детей и взрослый доставлены в больницу после ДТП со школьным автобусом во Всеволожске
, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу
и Ленинградской области
.
"Сегодня около восьми часов утра у дома 53 по проспекту Грибоедова во Всеволожске автомобиль такси не уступил дорогу школьному микроавтобусу, в результате чего произошло столкновение двух транспортных средств. В результате дорожной аварии трое детей, в возрасте от 12 до 14 лет, а также их сопровождающий получили легкие травмы и были доставлены в медучреждение для осмотра", - сказано в сообщении.
"Всеволожской городской прокуратурой проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия между водителем такси и микроавтобусом "Газель", в котором находилось 9 несовершеннолетних. В результате ДТП двое детей получили легкие травмы и находятся в больнице", - сказано в сообщении прокуратуры.
Ведомство, в частности, проверит соблюдение требований закона в сфере безопасности при перевозке детей.