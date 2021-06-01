https://ria.ru/20210601/dtp-1735049204.html

В Ленинградской области трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом

В Ленинградской области трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом - РИА Новости, 01.06.2021

В Ленинградской области трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом

Трое детей и взрослый доставлены в больницу после ДТП со школьным автобусом во Всеволожске, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T10:30

2021-06-01T10:30

2021-06-01T11:55

ленинградская область

всеволожск

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_6b527cf2320434617357ef6f8d7a9bc9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Трое детей и взрослый доставлены в больницу после ДТП со школьным автобусом во Всеволожске, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Сегодня около восьми часов утра у дома 53 по проспекту Грибоедова во Всеволожске автомобиль такси не уступил дорогу школьному микроавтобусу, в результате чего произошло столкновение двух транспортных средств. В результате дорожной аварии трое детей, в возрасте от 12 до 14 лет, а также их сопровождающий получили легкие травмы и были доставлены в медучреждение для осмотра", - сказано в сообщении."Всеволожской городской прокуратурой проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия между водителем такси и микроавтобусом "Газель", в котором находилось 9 несовершеннолетних. В результате ДТП двое детей получили легкие травмы и находятся в больнице", - сказано в сообщении прокуратуры.Ведомство, в частности, проверит соблюдение требований закона в сфере безопасности при перевозке детей.

https://ria.ru/20210430/avarii-1730754765.html

ленинградская область

всеволожск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, всеволожск, дтп