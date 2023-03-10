https://ria.ru/20230310/avtobus-1857035516.html

В Калужской области школьный автобус с детьми попал в ДТП

В Калужской области школьный автобус с детьми попал в ДТП - РИА Новости, 10.03.2023

В Калужской области школьный автобус с детьми попал в ДТП

Школьный автобус с детьми в салоне столкнулся с грузовиком и съехал в кювет в Калужской области, в результате ДТП никто не пострадал, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T15:16

2023-03-10T15:16

2023-03-10T15:16

происшествия

калужская область

малоярославец

москва

рославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Школьный автобус с детьми в салоне столкнулся с грузовиком и съехал в кювет в Калужской области, в результате ДТП никто не пострадал, сообщило УМВД по региону. По данным полиции, ДТП произошло в пятницу в 12.20 (совпадает с мск) на автодороге А-130 "Москва - Малоярославец - Рославль". По предварительной информации, водитель грузовика MAN в составе полуприцепа, двигаясь со стороны города Москвы в сторону города Калуги, стал обгонять движущийся впереди школьный автобус, но не учел боковой интервал. "В результате произошло столкновение двух транспортных средств, по инерции автобус ПАЗ съехал в кювет. В момент ДТП в салоне школьного автобуса находились семь детей и один взрослый. В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20221004/dtp-1821381406.html

калужская область

малоярославец

москва

рославль

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Ольга Фомченкова

происшествия, калужская область, малоярославец, москва, рославль