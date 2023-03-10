https://ria.ru/20230310/avtobus-1857035516.html
В Калужской области школьный автобус с детьми попал в ДТП
В Калужской области школьный автобус с детьми попал в ДТП - РИА Новости, 10.03.2023
В Калужской области школьный автобус с детьми попал в ДТП
Школьный автобус с детьми в салоне столкнулся с грузовиком и съехал в кювет в Калужской области, в результате ДТП никто не пострадал, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:16
2023-03-10T15:16
2023-03-10T15:16
происшествия
калужская область
малоярославец
москва
рославль
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Школьный автобус с детьми в салоне столкнулся с грузовиком и съехал в кювет в Калужской области, в результате ДТП никто не пострадал, сообщило УМВД по региону. По данным полиции, ДТП произошло в пятницу в 12.20 (совпадает с мск) на автодороге А-130 "Москва - Малоярославец - Рославль". По предварительной информации, водитель грузовика MAN в составе полуприцепа, двигаясь со стороны города Москвы в сторону города Калуги, стал обгонять движущийся впереди школьный автобус, но не учел боковой интервал. "В результате произошло столкновение двух транспортных средств, по инерции автобус ПАЗ съехал в кювет. В момент ДТП в салоне школьного автобуса находились семь детей и один взрослый. В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20221004/dtp-1821381406.html
калужская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калужская область, малоярославец, москва, рославль
Происшествия, Калужская область, Малоярославец, Москва, Рославль
В Калужской области школьный автобус с детьми попал в ДТП
Школьный автобус с детьми столкнулся с грузовиком и съехал в кювет в Калужской области