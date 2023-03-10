Рейтинг@Mail.ru
В Калужской области школьный автобус с детьми попал в ДТП - РИА Новости, 10.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/avtobus-1857035516.html
В Калужской области школьный автобус с детьми попал в ДТП
В Калужской области школьный автобус с детьми попал в ДТП - РИА Новости, 10.03.2023
В Калужской области школьный автобус с детьми попал в ДТП
Школьный автобус с детьми в салоне столкнулся с грузовиком и съехал в кювет в Калужской области, в результате ДТП никто не пострадал, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:16
2023-03-10T15:16
происшествия
калужская область
малоярославец
москва
рославль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756893094_0:0:2821:1587_1920x0_80_0_0_0326355e96eb22a5706d35966cdb34ec.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Школьный автобус с детьми в салоне столкнулся с грузовиком и съехал в кювет в Калужской области, в результате ДТП никто не пострадал, сообщило УМВД по региону. По данным полиции, ДТП произошло в пятницу в 12.20 (совпадает с мск) на автодороге А-130 "Москва - Малоярославец - Рославль". По предварительной информации, водитель грузовика MAN в составе полуприцепа, двигаясь со стороны города Москвы в сторону города Калуги, стал обгонять движущийся впереди школьный автобус, но не учел боковой интервал. "В результате произошло столкновение двух транспортных средств, по инерции автобус ПАЗ съехал в кювет. В момент ДТП в салоне школьного автобуса находились семь детей и один взрослый. В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20221004/dtp-1821381406.html
калужская область
малоярославец
москва
рославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756893094_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_ec8cc5285747fe069bae75e47b3343fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калужская область, малоярославец, москва, рославль
Происшествия, Калужская область, Малоярославец, Москва, Рославль
В Калужской области школьный автобус с детьми попал в ДТП

Школьный автобус с детьми столкнулся с грузовиком и съехал в кювет в Калужской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкШкольный автобус
Школьный автобус - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Школьный автобус. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Школьный автобус с детьми в салоне столкнулся с грузовиком и съехал в кювет в Калужской области, в результате ДТП никто не пострадал, сообщило УМВД по региону.
По данным полиции, ДТП произошло в пятницу в 12.20 (совпадает с мск) на автодороге А-130 "Москва - Малоярославец - Рославль".
По предварительной информации, водитель грузовика MAN в составе полуприцепа, двигаясь со стороны города Москвы в сторону города Калуги, стал обгонять движущийся впереди школьный автобус, но не учел боковой интервал.
"В результате произошло столкновение двух транспортных средств, по инерции автобус ПАЗ съехал в кювет. В момент ДТП в салоне школьного автобуса находились семь детей и один взрослый. В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении.
На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
На месте ДТП с участием школьного автобуса в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
ДТП с участием школьных автобусов в России в 2021-2022 годах
4 октября 2022, 12:28
 
ПроисшествияКалужская областьМалоярославецМоскваРославль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала