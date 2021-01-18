https://ria.ru/20210118/tyumen-1593505800.html

В Тюменской области автобус с первоклассниками попал в ДТП

В Тюменской области автобус с первоклассниками попал в ДТП

ДТП с участием школьного автобуса, перевозившего первоклассников, и автомобиля Cadillac произошло в деревне Якуши Тюменской области, дети не пострадали,... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T13:38

2021-01-18T13:38

2021-01-18T13:44

тюменская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 янв – РИА Новости. ДТП с участием школьного автобуса, перевозившего первоклассников, и автомобиля Cadillac произошло в деревне Якуши Тюменской области, дети не пострадали, сообщает Госавтоинспекция региона.В ведомстве добавили, что детей сразу после ДТП пересадили в другой школьный автобус, который развез их по домам. Водитель Cadillac доставлен в больницу.По данным ГИБДД, водитель автобуса проходил предрейсовый медконтроль, он был трезв. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют, кто из водителей нарушил правила на перекрестке равнозначных дорог.

https://ria.ru/20210118/zabaykale-1593465411.html

тюменская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюменская область, происшествия