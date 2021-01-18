В Тюменской области автобус с первоклассниками попал в ДТП
13:38 18.01.2021 (обновлено: 13:44 18.01.2021)
© Фото : ГИБДД России по Тюмени и Тюменской областиНа месте ДТПс участием школьного автобуса в Тюменской области
© Фото : ГИБДД России по Тюмени и Тюменской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 янв – РИА Новости. ДТП с участием школьного автобуса, перевозившего первоклассников, и автомобиля Cadillac произошло в деревне Якуши Тюменской области, дети не пострадали, сообщает Госавтоинспекция региона.
"Школьный автобус Чикчинской средней школы столкнулся сегодня с автомобилем Cadillac на улице Алиш в деревне Якуши Тюменского района. От удара автобус отбросило в столб, легковой автомобиль - в забор. В автобусе ехали 17 первоклассников и сопровождающий, дети были пристегнуты ремнями безопасности, они не пострадали", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что детей сразу после ДТП пересадили в другой школьный автобус, который развез их по домам. Водитель Cadillac доставлен в больницу.
По данным ГИБДД, водитель автобуса проходил предрейсовый медконтроль, он был трезв. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют, кто из водителей нарушил правила на перекрестке равнозначных дорог.