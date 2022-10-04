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В ДТП со школьным автобусом в Тосненском районе пострадали четверо детей - РИА Новости, 04.10.2022
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В ДТП со школьным автобусом в Тосненском районе пострадали четверо детей
В ДТП со школьным автобусом в Тосненском районе пострадали четверо детей - РИА Новости, 04.10.2022
В ДТП со школьным автобусом в Тосненском районе пострадали четверо детей
Четверо из 22 детей в школьном автобусе, который попал в ДТП в Ленинградской области, получили травмы легкой и средней тяжести, сообщает региональная... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T10:28
2022-10-04T10:43
происшествия
ленинградская область
дтп
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Четверо из 22 детей в школьном автобусе, который попал в ДТП в Ленинградской области, получили травмы легкой и средней тяжести, сообщает региональная прокуратура.Ранее ГУМЧС по Ленинградской области сообщало, что во вторник в Тосненском районе произошло лобовое столкновение школьного автобуса и легкового автомобиля. С места происшествия были госпитализированы 6 человек.Тосненской городской прокуратурой организована проверка по факту ДТП. По данным ведомства, ДТП произошло около 8 часов утра на автомобильной дороге А120 94-й километр, с участием школьного автобуса, находящегося на балансе Форносовской общеобразовательной школы."В рамках прокурорской проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе оценка работы образовательной организации по обеспечению подвоза школьников к месту учебы", - сообщает ведомство.
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происшествия, ленинградская область, дтп
Происшествия, Ленинградская область, ДТП
10:28 04.10.2022 (обновлено: 10:43 04.10.2022)
 
В ДТП со школьным автобусом в Тосненском районе пострадали четверо детей

Четверо детей получили травмы в ДТП со школьным автобусом в Ленинградской области

© Фото : Прокуратура Ленинградской областиНа месте ДТП с участием школьного автобуса в Ленинградской области
На месте ДТП с участием школьного автобуса в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : Прокуратура Ленинградской области
На месте ДТП с участием школьного автобуса в Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Четверо из 22 детей в школьном автобусе, который попал в ДТП в Ленинградской области, получили травмы легкой и средней тяжести, сообщает региональная прокуратура.
Ранее ГУМЧС по Ленинградской области сообщало, что во вторник в Тосненском районе произошло лобовое столкновение школьного автобуса и легкового автомобиля. С места происшествия были госпитализированы 6 человек.
"Во время ДТП в автобусе находилось 22 ребенка, 4 из которых получили травмы легкой и средней тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Тосненской городской прокуратурой организована проверка по факту ДТП. По данным ведомства, ДТП произошло около 8 часов утра на автомобильной дороге А120 94-й километр, с участием школьного автобуса, находящегося на балансе Форносовской общеобразовательной школы.
"В рамках прокурорской проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе оценка работы образовательной организации по обеспечению подвоза школьников к месту учебы", - сообщает ведомство.
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