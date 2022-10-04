https://ria.ru/20221004/dtp-1821344877.html

В ДТП со школьным автобусом в Тосненском районе пострадали четверо детей

В ДТП со школьным автобусом в Тосненском районе пострадали четверо детей - РИА Новости, 04.10.2022

В ДТП со школьным автобусом в Тосненском районе пострадали четверо детей

Четверо из 22 детей в школьном автобусе, который попал в ДТП в Ленинградской области, получили травмы легкой и средней тяжести, сообщает региональная... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T10:28

2022-10-04T10:28

2022-10-04T10:43

происшествия

ленинградская область

дтп

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Четверо из 22 детей в школьном автобусе, который попал в ДТП в Ленинградской области, получили травмы легкой и средней тяжести, сообщает региональная прокуратура.Ранее ГУМЧС по Ленинградской области сообщало, что во вторник в Тосненском районе произошло лобовое столкновение школьного автобуса и легкового автомобиля. С места происшествия были госпитализированы 6 человек.Тосненской городской прокуратурой организована проверка по факту ДТП. По данным ведомства, ДТП произошло около 8 часов утра на автомобильной дороге А120 94-й километр, с участием школьного автобуса, находящегося на балансе Форносовской общеобразовательной школы."В рамках прокурорской проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе оценка работы образовательной организации по обеспечению подвоза школьников к месту учебы", - сообщает ведомство.

https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html

ленинградская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область, дтп