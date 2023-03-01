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В Мордовии школьный автобус насмерть сбил трехлетнего ребенка - РИА Новости, 01.03.2023
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13:05 01.03.2023 (обновлено: 13:12 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/avtobus-1855090216.html
В Мордовии школьный автобус насмерть сбил трехлетнего ребенка
В Мордовии школьный автобус насмерть сбил трехлетнего ребенка - РИА Новости, 01.03.2023
В Мордовии школьный автобус насмерть сбил трехлетнего ребенка
Школьный автобус задавил трехлетнего ребенка, выбежавшего на дорогу в одной из деревень в Мордовии, сообщает МВД республики. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:05
2023-03-01T13:12
дтп
происшествия
авто
краснослободский район
республика мордовия
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Школьный автобус задавил трехлетнего ребенка, выбежавшего на дорогу в одной из деревень в Мордовии, сообщает МВД республики. Трагедия произошла утром в среду на улице Луговой в деревне Лаушки Краснослободского района. "Водитель автобуса ПАЗ-32053-70, принадлежащего Краснослободской средней школе №1, двигаясь в сторону остановки за учениками, совершил наезд на пешехода 2019 года рождения. Малолетний от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. Как пояснил водитель, ребенок выбежал на дорогу в 3 метрах от автобуса и попал под бампер экстренно тормозившего транспорта. "В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", - добавили в полиции.
https://ria.ru/20230301/vladivostok-1855004611.html
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краснослободский район
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дтп, происшествия, авто, краснослободский район, республика мордовия, россия
ДТП, Происшествия, Авто, Краснослободский район, Республика Мордовия, Россия
В Мордовии школьный автобус насмерть сбил трехлетнего ребенка

В Мордовии школьный автобус насмерть сбил трехлетнего ребенка, выбежавшего на дорогу

© Фото : ГУ МВД России по республике МордовииШкольный автобус на улице Луговой в деревне Лаушки, Мордовия
Школьный автобус на улице Луговой в деревне Лаушки, Мордовия - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Фото : ГУ МВД России по республике Мордовии
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Школьный автобус задавил трехлетнего ребенка, выбежавшего на дорогу в одной из деревень в Мордовии, сообщает МВД республики.
Трагедия произошла утром в среду на улице Луговой в деревне Лаушки Краснослободского района.
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"Водитель автобуса ПАЗ-32053-70, принадлежащего Краснослободской средней школе №1, двигаясь в сторону остановки за учениками, совершил наезд на пешехода 2019 года рождения. Малолетний от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Как пояснил водитель, ребенок выбежал на дорогу в 3 метрах от автобуса и попал под бампер экстренно тормозившего транспорта.
"В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", - добавили в полиции.
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ДТППроисшествияАвтоКраснослободский районРеспублика МордовияРоссия
 
 
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