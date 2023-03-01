https://ria.ru/20230301/avtobus-1855090216.html

В Мордовии школьный автобус насмерть сбил трехлетнего ребенка

В Мордовии школьный автобус насмерть сбил трехлетнего ребенка - РИА Новости, 01.03.2023

В Мордовии школьный автобус насмерть сбил трехлетнего ребенка

Школьный автобус задавил трехлетнего ребенка, выбежавшего на дорогу в одной из деревень в Мордовии, сообщает МВД республики. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T13:05

2023-03-01T13:05

2023-03-01T13:12

дтп

происшествия

авто

краснослободский район

республика мордовия

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Школьный автобус задавил трехлетнего ребенка, выбежавшего на дорогу в одной из деревень в Мордовии, сообщает МВД республики. Трагедия произошла утром в среду на улице Луговой в деревне Лаушки Краснослободского района. "Водитель автобуса ПАЗ-32053-70, принадлежащего Краснослободской средней школе №1, двигаясь в сторону остановки за учениками, совершил наезд на пешехода 2019 года рождения. Малолетний от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. Как пояснил водитель, ребенок выбежал на дорогу в 3 метрах от автобуса и попал под бампер экстренно тормозившего транспорта. "В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", - добавили в полиции.

https://ria.ru/20230301/vladivostok-1855004611.html

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краснослободский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дтп, происшествия, авто, краснослободский район, республика мордовия, россия