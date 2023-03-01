https://ria.ru/20230301/avtobus-1855090216.html
В Мордовии школьный автобус насмерть сбил трехлетнего ребенка
В Мордовии школьный автобус насмерть сбил трехлетнего ребенка - РИА Новости, 01.03.2023
В Мордовии школьный автобус насмерть сбил трехлетнего ребенка
Школьный автобус задавил трехлетнего ребенка, выбежавшего на дорогу в одной из деревень в Мордовии, сообщает МВД республики. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:05
2023-03-01T13:05
2023-03-01T13:12
дтп
происшествия
авто
краснослободский район
республика мордовия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855092939_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_aeb0f92ff598fd006bb1e3e6a5861121.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Школьный автобус задавил трехлетнего ребенка, выбежавшего на дорогу в одной из деревень в Мордовии, сообщает МВД республики. Трагедия произошла утром в среду на улице Луговой в деревне Лаушки Краснослободского района. "Водитель автобуса ПАЗ-32053-70, принадлежащего Краснослободской средней школе №1, двигаясь в сторону остановки за учениками, совершил наезд на пешехода 2019 года рождения. Малолетний от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. Как пояснил водитель, ребенок выбежал на дорогу в 3 метрах от автобуса и попал под бампер экстренно тормозившего транспорта. "В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", - добавили в полиции.
https://ria.ru/20230301/vladivostok-1855004611.html
https://ria.ru/20230228/dtp-1854861789.html
краснослободский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855092939_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_06ce8980176bbfd968e0c38000df4689.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, происшествия, авто, краснослободский район, республика мордовия, россия
ДТП, Происшествия, Авто, Краснослободский район, Республика Мордовия, Россия
В Мордовии школьный автобус насмерть сбил трехлетнего ребенка
В Мордовии школьный автобус насмерть сбил трехлетнего ребенка, выбежавшего на дорогу