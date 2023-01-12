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В Воронежской области школьный автобус попал в ДТП - РИА Новости, 12.01.2023
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В Воронежской области школьный автобус попал в ДТП
В Воронежской области школьный автобус попал в ДТП - РИА Новости, 12.01.2023
В Воронежской области школьный автобус попал в ДТП
Один человек получил травмы при столкновении "Газели" со школьным автобусом в Воронежской области, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T17:38
2023-01-12T17:45
происшествия
воронежская область
новоусманский район
россия
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ВОРОНЕЖ, 12 янв - РИА Новости. Один человек получил травмы при столкновении "Газели" со школьным автобусом в Воронежской области, сообщает ГУМВД по региону. Авария произошла около 14.35 мск в Новоусманском районе в селе Рождественская Хава у дома №1 по улице Дзержинского. "По предварительным данным, 67-летний местный житель, управляя автомобилем ГАЗ-2705, при совершении манёвра поворота не справился с управлением и допустил столкновение со встречным автобусом ПАЗ под управлением 51-летнего местного жителя", - говорится в сообщении. На опубликованных полицией фотографиях видно, что ПАЗ является школьным автобусом, он желтого цвета и сзади на нем надпись "дети". "В результате ДТП водитель автомобиля ГАЗ получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. На момент столкновения в автобусе находился 21 пассажир, все были пристегнуты ремнями безопасности", - указывает полиция. По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
https://ria.ru/20221110/avtobus-1830404483.html
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происшествия, воронежская область, новоусманский район, россия
Происшествия, Воронежская область, Новоусманский район, Россия
17:38 12.01.2023 (обновлено: 17:45 12.01.2023)
 
В Воронежской области школьный автобус попал в ДТП

При столкновении "Газели" со школьным автобусом под Воронежем пострадал один человек

© Фото : ГУ МВД России по Воронежской областиДТП с участием "Газели" со школьным автобусом в Воронежской области
ДТП с участием Газели со школьным автобусом в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Фото : ГУ МВД России по Воронежской области
ДТП с участием "Газели" со школьным автобусом в Воронежской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 12 янв - РИА Новости. Один человек получил травмы при столкновении "Газели" со школьным автобусом в Воронежской области, сообщает ГУМВД по региону.
Авария произошла около 14.35 мск в Новоусманском районе в селе Рождественская Хава у дома №1 по улице Дзержинского.
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"По предварительным данным, 67-летний местный житель, управляя автомобилем ГАЗ-2705, при совершении манёвра поворота не справился с управлением и допустил столкновение со встречным автобусом ПАЗ под управлением 51-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.
На опубликованных полицией фотографиях видно, что ПАЗ является школьным автобусом, он желтого цвета и сзади на нем надпись "дети".
"В результате ДТП водитель автомобиля ГАЗ получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. На момент столкновения в автобусе находился 21 пассажир, все были пристегнуты ремнями безопасности", - указывает полиция.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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ПроисшествияВоронежская областьНовоусманский районРоссия
 
 
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