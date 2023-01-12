https://ria.ru/20230112/dtp-1844459288.html

В Воронежской области школьный автобус попал в ДТП

В Воронежской области школьный автобус попал в ДТП - РИА Новости, 12.01.2023

В Воронежской области школьный автобус попал в ДТП

Один человек получил травмы при столкновении "Газели" со школьным автобусом в Воронежской области, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T17:38

2023-01-12T17:38

2023-01-12T17:45

происшествия

воронежская область

новоусманский район

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844461806_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_36eb280059a28a6fcdac9d29d6168c9f.jpg

ВОРОНЕЖ, 12 янв - РИА Новости. Один человек получил травмы при столкновении "Газели" со школьным автобусом в Воронежской области, сообщает ГУМВД по региону. Авария произошла около 14.35 мск в Новоусманском районе в селе Рождественская Хава у дома №1 по улице Дзержинского. "По предварительным данным, 67-летний местный житель, управляя автомобилем ГАЗ-2705, при совершении манёвра поворота не справился с управлением и допустил столкновение со встречным автобусом ПАЗ под управлением 51-летнего местного жителя", - говорится в сообщении. На опубликованных полицией фотографиях видно, что ПАЗ является школьным автобусом, он желтого цвета и сзади на нем надпись "дети". "В результате ДТП водитель автомобиля ГАЗ получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. На момент столкновения в автобусе находился 21 пассажир, все были пристегнуты ремнями безопасности", - указывает полиция. По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

https://ria.ru/20221110/avtobus-1830404483.html

https://ria.ru/20221004/dtp-1821381406.html

воронежская область

новоусманский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, воронежская область, новоусманский район, россия