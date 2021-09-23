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В Иркутской области завели дело после ДТП со школьным автобусом
В Иркутской области завели дело после ДТП со школьным автобусом - РИА Новости, 23.09.2021
В Иркутской области завели дело после ДТП со школьным автобусом
Следователи возбудили уголовное дело после ДТП со школьным автобусом в Иркутской области, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T10:47
2021-09-23T10:47
происшествия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП со школьным автобусом в Иркутской области, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Ранее в ГУМВД по региону сообщили, что ДТП произошло в среду на трассе Р-255 "Сибирь" в районе 1712-го километра вблизи поселка Кутулик около 15.40 (10.40 мск). По предварительным данным, медпомощь понадобилась двум сопровождающим, ребенку и водителю УАЗа. В СК уточняли, что в автобусе находилось 18 детей (учащиеся 2, 4, и 9 классов), трое взрослых сопровождающих и водитель."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев и пассажиров автобуса, изъяли техническую документацию на автобус, назначили судебно-медицинские экспертизы.
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иркутская область
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
Школьный автобус и УАЗ столкнулись на трассе в Иркутской области
Школьный автобус и УАЗ столкнулись на трассе возле поселка Кутулик в Иркутской области, предварительно, медпомощь понадобилась ребенку, двум сопровождающим и водителю УАЗа, сообщает ГУМВД по региону.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
10:47 23.09.2021
 
В Иркутской области завели дело после ДТП со школьным автобусом

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП со школьным автобусом в Иркутской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП со школьным автобусом в Иркутской области, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Ранее в ГУМВД по региону сообщили, что ДТП произошло в среду на трассе Р-255 "Сибирь" в районе 1712-го километра вблизи поселка Кутулик около 15.40 (10.40 мск). По предварительным данным, медпомощь понадобилась двум сопровождающим, ребенку и водителю УАЗа. В СК уточняли, что в автобусе находилось 18 детей (учащиеся 2, 4, и 9 классов), трое взрослых сопровождающих и водитель.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев и пассажиров автобуса, изъяли техническую документацию на автобус, назначили судебно-медицинские экспертизы.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
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ПроисшествияИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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