https://ria.ru/20210923/dtp-1751419049.html
В Иркутской области завели дело после ДТП со школьным автобусом
В Иркутской области завели дело после ДТП со школьным автобусом - РИА Новости, 23.09.2021
В Иркутской области завели дело после ДТП со школьным автобусом
Следователи возбудили уголовное дело после ДТП со школьным автобусом в Иркутской области, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T10:47
2021-09-23T10:47
2021-09-23T10:47
происшествия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП со школьным автобусом в Иркутской области, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Ранее в ГУМВД по региону сообщили, что ДТП произошло в среду на трассе Р-255 "Сибирь" в районе 1712-го километра вблизи поселка Кутулик около 15.40 (10.40 мск). По предварительным данным, медпомощь понадобилась двум сопровождающим, ребенку и водителю УАЗа. В СК уточняли, что в автобусе находилось 18 детей (учащиеся 2, 4, и 9 классов), трое взрослых сопровождающих и водитель."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев и пассажиров автобуса, изъяли техническую документацию на автобус, назначили судебно-медицинские экспертизы.
https://ria.ru/20210923/dtp-1751404520.html
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Школьный автобус и УАЗ столкнулись на трассе в Иркутской области
Школьный автобус и УАЗ столкнулись на трассе возле поселка Кутулик в Иркутской области, предварительно, медпомощь понадобилась ребенку, двум сопровождающим и водителю УАЗа, сообщает ГУМВД по региону.
2021-09-23T10:47
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происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Иркутской области завели дело после ДТП со школьным автобусом
Следователи возбудили уголовное дело после ДТП со школьным автобусом в Иркутской области