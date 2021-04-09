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В Новгородской области школьный автобус столкнулся с попутной машиной
В Новгородской области школьный автобус столкнулся с попутной машиной
Прокуратура Новгородской области организовала проверку после того, как школьный автобус столкнулся с попутной машиной, не выдержав дистанцию, сообщает... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T18:33
2021-04-09T18:33
великий новгород
новгородская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Прокуратура Новгородской области организовала проверку после того, как школьный автобус столкнулся с попутной машиной, не выдержав дистанцию, сообщает пресс-служба ведомства.Как отмечается, в школьном автобусе находились 10 учеников средней школы №2 имени Горюнова, которая находится в поселке Хвойная. Автобус двигался по маршруту поселок Хвойная – деревня Дворищи."Предварительно установлено, что 9 апреля … водитель школьного автобуса … не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет", - говорится в сообщении.Областная прокуратура в рамках проверки оценит соблюдение законодательства при организованных перевозках детей автомобильным транспортом."Кроме того, с учетом участившихся случаев дорожно-транспортных происшествий с участием школьных автобусов прокуратурой области поручено прокурору Великого Новгорода и районным прокурорам проведение проверки по соблюдению требований законодательства об обеспечении безопасности организованных перевозок несовершеннолетних автомобильным транспортом", - информирует региональное надзорное ведомство.Как сообщалось, накануне следственные органы организовали доследственную проверку после ДТП со школьным автобусом, который съехал в кювет. В результате ДТП пострадал ребенок и сопровождавшая детей женщина.
https://ria.ru/20210408/postradavshie-1727452797.html
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великий новгород, новгородская область, происшествия

В Новгородской области школьный автобус столкнулся с попутной машиной

18:33 09.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Прокуратура Новгородской области организовала проверку после того, как школьный автобус столкнулся с попутной машиной, не выдержав дистанцию, сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечается, в школьном автобусе находились 10 учеников средней школы №2 имени Горюнова, которая находится в поселке Хвойная. Автобус двигался по маршруту поселок Хвойная – деревня Дворищи.
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"Предварительно установлено, что 9 апреля … водитель школьного автобуса … не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Областная прокуратура в рамках проверки оценит соблюдение законодательства при организованных перевозках детей автомобильным транспортом.
"Кроме того, с учетом участившихся случаев дорожно-транспортных происшествий с участием школьных автобусов прокуратурой области поручено прокурору Великого Новгорода и районным прокурорам проведение проверки по соблюдению требований законодательства об обеспечении безопасности организованных перевозок несовершеннолетних автомобильным транспортом", - информирует региональное надзорное ведомство.
Как сообщалось, накануне следственные органы организовали доследственную проверку после ДТП со школьным автобусом, который съехал в кювет. В результате ДТП пострадал ребенок и сопровождавшая детей женщина.
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