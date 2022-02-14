https://ria.ru/20220214/dtp-1772679439.html

В Ивановской области школьный автобус попал в ДТП

В Ивановской области школьный автобус попал в ДТП - РИА Новости, 14.02.2022

В Ивановской области школьный автобус попал в ДТП

Школьный автобус попал в ДТП в Ивановской области, пострадали два человека, прокуратура начала проверку, сообщило надзорное ведомство. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T12:12

2022-02-14T12:12

2022-02-14T13:02

происшествия

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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РЯЗАНЬ, 14 фев - РИА Новости. Школьный автобус попал в ДТП в Ивановской области, пострадали два человека, прокуратура начала проверку, сообщило надзорное ведомство.Уточняется, что утром в понедельник на автодороге Ковров-Шуя-Кинешма "УАЗ-Патриот" совершил столкновение с автобусом, который ехал забирать школьников."На момент ДТП детей в автобусе не было. Две женщины, которые должны были сопровождать школьников, доставлены в лечебное учреждение", - отмечает прокуратура.По предварительным данным, нарушение ПДД "допущено водителем легкового автомобиля". Прокуратура намерена дать оценку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

https://ria.ru/20220214/dtp-1772637612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ульяновский автомобильный завод (уаз)