https://ria.ru/20220214/dtp-1772679439.html
В Ивановской области школьный автобус попал в ДТП
В Ивановской области школьный автобус попал в ДТП - РИА Новости, 14.02.2022
В Ивановской области школьный автобус попал в ДТП
Школьный автобус попал в ДТП в Ивановской области, пострадали два человека, прокуратура начала проверку, сообщило надзорное ведомство. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T12:12
2022-02-14T12:12
2022-02-14T13:02
происшествия
ульяновский автомобильный завод (уаз)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772694488_26:0:1886:1046_1920x0_80_0_0_fe78ce7b45f5f080632bd2dac333a4c4.jpg
РЯЗАНЬ, 14 фев - РИА Новости. Школьный автобус попал в ДТП в Ивановской области, пострадали два человека, прокуратура начала проверку, сообщило надзорное ведомство.Уточняется, что утром в понедельник на автодороге Ковров-Шуя-Кинешма "УАЗ-Патриот" совершил столкновение с автобусом, который ехал забирать школьников."На момент ДТП детей в автобусе не было. Две женщины, которые должны были сопровождать школьников, доставлены в лечебное учреждение", - отмечает прокуратура.По предварительным данным, нарушение ПДД "допущено водителем легкового автомобиля". Прокуратура намерена дать оценку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.
https://ria.ru/20220214/dtp-1772637612.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772694488_259:0:1654:1046_1920x0_80_0_0_b175022a2f2d0b16b507a3c327ed7d65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновский автомобильный завод (уаз)
12:12 14.02.2022 (обновлено: 13:02 14.02.2022)
В Ивановской области школьный автобус попал в ДТП
Школьный автобус попал в ДТП в Ивановской области