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В Ивановской области школьный автобус попал в ДТП
В Ивановской области школьный автобус попал в ДТП - РИА Новости, 14.02.2022
В Ивановской области школьный автобус попал в ДТП
Школьный автобус попал в ДТП в Ивановской области, пострадали два человека, прокуратура начала проверку, сообщило надзорное ведомство. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T12:12
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происшествия
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РЯЗАНЬ, 14 фев - РИА Новости. Школьный автобус попал в ДТП в Ивановской области, пострадали два человека, прокуратура начала проверку, сообщило надзорное ведомство.Уточняется, что утром в понедельник на автодороге Ковров-Шуя-Кинешма "УАЗ-Патриот" совершил столкновение с автобусом, который ехал забирать школьников."На момент ДТП детей в автобусе не было. Две женщины, которые должны были сопровождать школьников, доставлены в лечебное учреждение", - отмечает прокуратура.По предварительным данным, нарушение ПДД "допущено водителем легкового автомобиля". Прокуратура намерена дать оценку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.
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происшествия, ульяновский автомобильный завод (уаз)
12:12 14.02.2022 (обновлено: 13:02 14.02.2022)
 
В Ивановской области школьный автобус попал в ДТП

Школьный автобус попал в ДТП в Ивановской области

© Фото : ГУ МВД России по Ивановской областиШкольный автобус попал в ДТП в Ивановской области
Школьный автобус попал в ДТП в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© Фото : ГУ МВД России по Ивановской области
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РЯЗАНЬ, 14 фев - РИА Новости. Школьный автобус попал в ДТП в Ивановской области, пострадали два человека, прокуратура начала проверку, сообщило надзорное ведомство.
"Вичугской межрайонной прокуратурой проводится проверка в связи с дорожно-транспортным происшествием с участием школьного автобуса", - говорится в сообщении.
Уточняется, что утром в понедельник на автодороге Ковров-Шуя-Кинешма "УАЗ-Патриот" совершил столкновение с автобусом, который ехал забирать школьников.
"На момент ДТП детей в автобусе не было. Две женщины, которые должны были сопровождать школьников, доставлены в лечебное учреждение", - отмечает прокуратура.
По предварительным данным, нарушение ПДД "допущено водителем легкового автомобиля". Прокуратура намерена дать оценку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
09:11
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ПроисшествияУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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