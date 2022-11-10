Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае автобус с детьми попал в ДТП - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221110/avtobus-1830404483.html
В Красноярском крае автобус с детьми попал в ДТП
В Красноярском крае автобус с детьми попал в ДТП - РИА Новости, 10.11.2022
В Красноярском крае автобус с детьми попал в ДТП
Школьный автобус, перевозивший 12 первоклассников и сопровождающего, попал в ДТП в поселке Кошурниково на юге Красноярского края, пострадавших нет, сообщает... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T09:09
2022-11-10T09:09
происшествия
красноярский край
курагинский район
артемовск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756893094_0:0:2821:1587_1920x0_80_0_0_0326355e96eb22a5706d35966cdb34ec.jpg
КРАСНОЯРСК, 10 ноя - РИА Новости. Школьный автобус, перевозивший 12 первоклассников и сопровождающего, попал в ДТП в поселке Кошурниково на юге Красноярского края, пострадавших нет, сообщает краевой главк ГУМВД."Сегодня, в утреннее время в поселке Кошурниково, Курагинского района произошло столкновение легкового автомобиля KIA и школьного автобуса ПАЗ. В салоне автобуса находились 12 учащихся и сопровождающий, которые направлялись из города Артемовск в поселок Кошурниково. В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что дети были пристегнуты ремнями безопасности. Сотрудники ГИБДД выясняют причину дорожной аварии. В адрес администрации поселка направлена информация об устранении недостатков в содержании улично-дорожной сети.
https://ria.ru/20221004/dtp-1821381406.html
красноярский край
курагинский район
артемовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756893094_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_ec8cc5285747fe069bae75e47b3343fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, курагинский район, артемовск
Происшествия, Красноярский край, Курагинский район, Артемовск
09:09 10.11.2022
 
В Красноярском крае автобус с детьми попал в ДТП

Школьный автобус с первоклассниками попал в ДТП в поселке Кошурниково Красноярского края

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкШкольный автобус
Школьный автобус - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Школьный автобус. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 10 ноя - РИА Новости. Школьный автобус, перевозивший 12 первоклассников и сопровождающего, попал в ДТП в поселке Кошурниково на юге Красноярского края, пострадавших нет, сообщает краевой главк ГУМВД.
"Сегодня, в утреннее время в поселке Кошурниково, Курагинского района произошло столкновение легкового автомобиля KIA и школьного автобуса ПАЗ. В салоне автобуса находились 12 учащихся и сопровождающий, которые направлялись из города Артемовск в поселок Кошурниково. В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дети были пристегнуты ремнями безопасности. Сотрудники ГИБДД выясняют причину дорожной аварии. В адрес администрации поселка направлена информация об устранении недостатков в содержании улично-дорожной сети.
На месте ДТП с участием школьного автобуса в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 12:28
ДТП с участием школьных автобусов в России в 2021-2022 годах
 
ПроисшествияКрасноярский крайКурагинский районАртемовск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала