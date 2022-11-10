https://ria.ru/20221110/avtobus-1830404483.html
В Красноярском крае автобус с детьми попал в ДТП
В Красноярском крае автобус с детьми попал в ДТП - РИА Новости, 10.11.2022
В Красноярском крае автобус с детьми попал в ДТП
Школьный автобус, перевозивший 12 первоклассников и сопровождающего, попал в ДТП в поселке Кошурниково на юге Красноярского края, пострадавших нет, сообщает... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T09:09
2022-11-10T09:09
2022-11-10T09:09
происшествия
красноярский край
курагинский район
артемовск
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КРАСНОЯРСК, 10 ноя - РИА Новости. Школьный автобус, перевозивший 12 первоклассников и сопровождающего, попал в ДТП в поселке Кошурниково на юге Красноярского края, пострадавших нет, сообщает краевой главк ГУМВД."Сегодня, в утреннее время в поселке Кошурниково, Курагинского района произошло столкновение легкового автомобиля KIA и школьного автобуса ПАЗ. В салоне автобуса находились 12 учащихся и сопровождающий, которые направлялись из города Артемовск в поселок Кошурниково. В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что дети были пристегнуты ремнями безопасности. Сотрудники ГИБДД выясняют причину дорожной аварии. В адрес администрации поселка направлена информация об устранении недостатков в содержании улично-дорожной сети.
https://ria.ru/20221004/dtp-1821381406.html
красноярский край
курагинский район
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, курагинский район, артемовск
Происшествия, Красноярский край, Курагинский район, Артемовск
В Красноярском крае автобус с детьми попал в ДТП
Школьный автобус с первоклассниками попал в ДТП в поселке Кошурниково Красноярского края