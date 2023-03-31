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Биография Владимира Винокура

Биография Владимира Винокура - РИА Новости, 31.03.2023

Биография Владимира Винокура

Артист эстрады, юморист, народный артист РСФСР Владимир Натанович Винокур родился 31 марта 1948 года в Курске. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T00:23

2023-03-31T00:23

2023-03-31T00:23

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Артист эстрады, юморист, народный артист РСФСР Владимир Натанович Винокур родился 31 марта 1948 года в Курске. В детстве пел в хоре во Дворце пионеров. В 1962 году в пионерском лагере "Артек" стал лауреатом международного конкурса с песней "Бухенвальдский набат". Золотую медаль он получил из рук первого космонавта Юрия Гагарина.В 1967 году окончил Курский монтажный техникум. В том же году был призван в армию, службу проходил в ансамбле песни и пляски Московского военного округа в Москве.В 1974 году окончил отделение музыкальной комедии Государственного института театрального искусства имени А.В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС). С 1973 года, будучи студентом, на протяжении двух сезонов работал в Цирке на Цветном бульваре (ныне Московский цирк Никулина на Цветном бульваре).На четвертом курсе Владимир Винокур получил приглашение главного режиссера Московского театра оперетты Георгия Анисимова. За два года работы в театре сыграл множество ролей.В 1975 году был приглашен в популярный в те годы ансамбль "Самоцветы". На концертах выступал с пародиями на известных певцов и артистов.В 1977 году стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады, выступив с монологом Леонида Якубовича "Про старшину Ковальчука".В том же году Владимир Винокур перешел на работу в "Москонцерт" в качестве солиста, выступал на главных концертных площадках страны, выезжал за рубеж.В 1978 году в составе советской делегации вместе с известными артистами принимал участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Гаване. Выступал перед советскими спортсменами – на зимней Олимпиаде в Лейк-Плесиде (США), на московской летней Олимпиаде, а также на соревнованиях в Мексике, Испании, США. В 1980-1989 годах Владимир Винокур работал артистом в коллективе разговорного жанра, а также артистом-вокалистом в ансамбле музыкальной пародии при концертно-гастрольном объединении "Росконцерта". В 1989 году Владимир Винокур создал и возглавил в качестве художественного руководителя Московский театр пародий, в 1997 году театр получил статус государственного. Здесь были подготовлены и показаны спектакли "Выхожу один я…", "Нет ли лишнего билетика", "Вино Шоу Кур" и многие другие.На протяжении многих лет Владимир Винокур сотрудничает с популярными писателями-сатириками Семеном Альтовым, Лионом Измайловым, Яном Таксюром, Алексеем Цапиком, Сергеем Дроботенко, Ефимом Смолиным и многими другими. На телевидении Владимир Винокур начал сниматься в конце 1970-х годов. Участвовал в популярных проектах того времени "Новогодний аттракцион", "Вокруг смеха". В настоящее время регулярно выступает в юмористических программах "Аншлаг", "Кривое зеркало", "Юморина" и др.С 1985 по 1986 год Винокур был соведущим передач "Однажды зимой" и "Однажды осенью". Был также ведущим радиопередач "Ты, я и песня", "Радионяня".Владимир Винокур снимался в художественных фильмах "Ау-у!" (1975), "Пистолет с глушителем" (1993), "Военно-полевой романс" (1998), Снежная королева (2003), "Королевство кривых зеркал" (2007), "Золотая рыбка" (2008), "Новогодняя SMS-ка" (2011).Артист стал одним из продюсеров фильмов "Матильда" (2017) и "Коронация" (2019).Принимал участие в озвучивании мультфильмов "Салют, Олимпиада!" (1979), "Последние волшебники" (1979), "Волк и теленок" (1984), "На заре во дворе" (1985), "Приключения кузнечика Кузи" (1990-1991), "Анастасия" (1997). В 1996 году выпустил музыкальный альбом "Пою своим голосом" с собственными записями песен поэта и композитора Андрея Никольского.Является автором книг "Артист – это навсегда" (1998) и "Смех без причины" (2011). Народный артист РСФСР (1989). Народный артист Кабардино-Балкарской Республики (2018). Награжден орденами "Знак Почета" (1990), Почета (2000), "За заслуги перед Отечеством" IV (2003), III (2008), и II (2018) степеней, Дружбы (2013), медалями.Женат на Тамаре Винокур, в прошлом артистке балета, дочь – Анастасия Винокур (1985), артистка балета Большого театра. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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