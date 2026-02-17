Эксперт объяснил правила рассадки делегаций на переговорах в Женеве

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Рассадка гостей и расстановка государственной символики в ходе переговорного процесса может рассказать о том, кому организаторы мероприятия отдают свое предпочтение, заявил РИА Новости профессор кафедры дипломатии и консульской службы Дипломатической Академии МИД России, доктор исторических наук Владимир Винокуров.

"Порядок рассадки за столом является негласным правилом. Рассадка за столом и расстановка государственной символики, в данном случае, государственных флагов, показывает, кому они в этом случае отдают предпочтение", - сказал эксперт.

По его словам, на переговорах и приемах действует, так называемое правило "правой руки", согласно которому гости, расположившиеся по правую руку от хозяина мероприятия пользуются его большим расположением. При этом эксперт отметил, что "хозяевами" в Женеве выступают американцы.

"Надо исходить из того, как это видится со стороны американского стола", - пояснил он.

В опубликованных кадрах с места переговоров в отеле InterContinental Geneva можно отчетливо видеть, что справа от американцев расположена российская делегация.

Винокуров также обратил внимание на то, что порядок рассадки участников делегаций меняется от раунда к раунду. Так, например, на переговорах, состоявшихся 4 февраля в Абу-Даби , по правую руку от американцев, располагались представители Украины

"Рассадка - это маленькая деталь, которая очень важна", - подчеркнул эксперт.

Кроме того, Винокуров рассказал о цветах, которыми украшен зал для переговоров, которые, по его мнению, не являются символом чего-либо. Цветы, как утверждает Винокуров, используют для декора помещения, что является стандартным в ходе организации переговоров.

"Цветы обязательны, тем более там есть место. Там (между столами -ред.) могут быть расположены мониторы, обращенные в стороны американской, нашей и украинской делегации. Но в данном случае швейцарцы предпочли цветы. В цветах я не вижу совершенно никакой символики", - отметил эксперт.