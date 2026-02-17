Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил правила рассадки делегаций на переговорах в Женеве - РИА Новости, 17.02.2026
18:22 17.02.2026
Эксперт объяснил правила рассадки делегаций на переговорах в Женеве
Эксперт объяснил правила рассадки делегаций на переговорах в Женеве
Эксперт объяснил правила рассадки делегаций на переговорах в Женеве

Винокуров: рассадка гостей на переговорах расскажет о предпочтении организаторов

Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Рассадка гостей и расстановка государственной символики в ходе переговорного процесса может рассказать о том, кому организаторы мероприятия отдают свое предпочтение, заявил РИА Новости профессор кафедры дипломатии и консульской службы Дипломатической Академии МИД России, доктор исторических наук Владимир Винокуров.
"Порядок рассадки за столом является негласным правилом. Рассадка за столом и расстановка государственной символики, в данном случае, государственных флагов, показывает, кому они в этом случае отдают предпочтение", - сказал эксперт.
Появились подробности об американской делегации на переговорах в Женеве
Вчера, 16:40
Вчера, 16:40
По его словам, на переговорах и приемах действует, так называемое правило "правой руки", согласно которому гости, расположившиеся по правую руку от хозяина мероприятия пользуются его большим расположением. При этом эксперт отметил, что "хозяевами" в Женеве выступают американцы.
"Надо исходить из того, как это видится со стороны американского стола", - пояснил он.
В опубликованных кадрах с места переговоров в отеле InterContinental Geneva можно отчетливо видеть, что справа от американцев расположена российская делегация.
Винокуров также обратил внимание на то, что порядок рассадки участников делегаций меняется от раунда к раунду. Так, например, на переговорах, состоявшихся 4 февраля в Абу-Даби, по правую руку от американцев, располагались представители Украины.
"Рассадка - это маленькая деталь, которая очень важна", - подчеркнул эксперт.
Кроме того, Винокуров рассказал о цветах, которыми украшен зал для переговоров, которые, по его мнению, не являются символом чего-либо. Цветы, как утверждает Винокуров, используют для декора помещения, что является стандартным в ходе организации переговоров.
Источник рассказал, на каких языках идут переговоры по Украине в Женеве
Вчера, 16:34
Вчера, 16:34
"Цветы обязательны, тем более там есть место. Там (между столами -ред.) могут быть расположены мониторы, обращенные в стороны американской, нашей и украинской делегации. Но в данном случае швейцарцы предпочли цветы. В цветах я не вижу совершенно никакой символики", - отметил эксперт.
Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной по вопросам украинского урегулирования проходит в Женеве 17-18 февраля на площадке отеля InterContinental Geneva.
Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица. Со стороны США в переговорах принимают участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Известно, что делегацию Украины возглавляет руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). В её состав также входят секретарь СНБО Рустем Умеров, глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, замглавы офиса Зеленского Сергей Кислица и замначальника главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий.
Умеров раскрыл, какие вопросы стоят на повестке дня переговоров в Женеве
Вчера, 16:10
Вчера, 16:10
 
Россия Украина Владимир Винокур Владимир Зеленский США Владимир Мединский Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Совет национальной безопасности и обороны Украины Вооруженные силы Украины
 
 
