Эксперт объяснил правила рассадки делегаций на переговорах в Женеве
Эксперт объяснил правила рассадки делегаций на переговорах в Женеве
Рассадка гостей и расстановка государственной символики в ходе переговорного процесса может рассказать о том, кому организаторы мероприятия отдают свое... РИА Новости, 17.02.2026
Винокуров: рассадка гостей на переговорах расскажет о предпочтении организаторов
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Рассадка гостей и расстановка государственной символики в ходе переговорного процесса может рассказать о том, кому организаторы мероприятия отдают свое предпочтение, заявил РИА Новости профессор кафедры дипломатии и консульской службы Дипломатической Академии МИД России, доктор исторических наук Владимир Винокуров.
"Порядок рассадки за столом является негласным правилом. Рассадка за столом и расстановка государственной символики, в данном случае, государственных флагов, показывает, кому они в этом случае отдают предпочтение", - сказал эксперт.
По его словам, на переговорах и приемах действует, так называемое правило "правой руки", согласно которому гости, расположившиеся по правую руку от хозяина мероприятия пользуются его большим расположением. При этом эксперт отметил, что "хозяевами" в Женеве
выступают американцы.
"Надо исходить из того, как это видится со стороны американского стола", - пояснил он.
В опубликованных кадрах с места переговоров в отеле InterContinental Geneva можно отчетливо видеть, что справа от американцев расположена российская делегация.
Винокуров
также обратил внимание на то, что порядок рассадки участников делегаций меняется от раунда к раунду. Так, например, на переговорах, состоявшихся 4 февраля в Абу-Даби
, по правую руку от американцев, располагались представители Украины
.
"Рассадка - это маленькая деталь, которая очень важна", - подчеркнул эксперт.
Кроме того, Винокуров рассказал о цветах, которыми украшен зал для переговоров, которые, по его мнению, не являются символом чего-либо. Цветы, как утверждает Винокуров, используют для декора помещения, что является стандартным в ходе организации переговоров.
"Цветы обязательны, тем более там есть место. Там (между столами -ред.) могут быть расположены мониторы, обращенные в стороны американской, нашей и украинской делегации. Но в данном случае швейцарцы предпочли цветы. В цветах я не вижу совершенно никакой символики", - отметил эксперт.
Новый раунд переговоров между РФ
, США
и Украиной по вопросам украинского урегулирования проходит в Женеве 17-18 февраля на площадке отеля InterContinental Geneva.
Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский
. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин
, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков
и другие официальные лица. Со стороны США в переговорах принимают участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф
и зять американского лидера Джаред Кушнер
.
Известно, что делегацию Украины возглавляет руководитель офиса Владимира Зеленского
Кирилл Буданов (внесён Росфинмониторингом
в перечень экстремистов и террористов). В её состав также входят секретарь СНБО Рустем Умеров
, глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов
, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия
, замглавы офиса Зеленского Сергей Кислица
и замначальника главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий.