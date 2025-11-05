Рейтинг@Mail.ru
07:34 05.11.2025 (обновлено: 13:13 05.11.2025)
Винокуров рассказал о связях новой главы британской разведки с СССР
Винокуров рассказал о связях новой главы британской разведки с СССР
Винокуров рассказал о связях новой главы британской разведки с СССР

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУлица Уайтхолл в Лондоне
Улица Уайтхолл в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Улица Уайтхолл в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. У новой главы британской разведки МИ-6 Блейз Метревели есть советские корни, ее отец родился на Украине, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, ветеран Главного разведывательного управления Генштаба Владимир Винокуров.
"Женщин среди оперативных работников ГРУ нет. Это не тот случай, когда новым руководителем британской МИ-6 по решению премьер-министра Великобритании Кира Стармера от 15 июня стала Блейз Метревели", — сказал он.
Собеседник агентства напомнил, что 1 октября Метревели сменила ушедшего в отставку Ричарда Мура и стала первой женщиной — руководителем британской внешней разведки.
"Для информации, у нее советские корни: ее отец Константин Добровольский родился на Украине в годы Великой Отечественной войны, и в Англию его вывезли родители", — добавил Винокуров.
По информации британских СМИ, Метревели в детстве жила в Саудовской Аравии и свободно говорит по-арабски, а значительная часть ее карьеры связана с Ближним Востоком. Как писала газета Financial Times, одним из приоритетов для нее станет попытка восстановить влияние Великобритании на события в этом регионе.
Читайте полный текст интервью >>
