Винокуров рассказал о связях новой главы британской разведки с СССР

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. У новой главы британской разведки МИ-6 Блейз Метревели есть советские корни, ее отец родился на Украине, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, ветеран Главного разведывательного управления Генштаба Владимир Винокуров.

По информации британских СМИ, Метревели в детстве жила в Саудовской Аравии и свободно говорит по-арабски, а значительная часть ее карьеры связана с Ближним Востоком. Как писала газета Financial Times, одним из приоритетов для нее станет попытка восстановить влияние Великобритании на события в этом регионе.