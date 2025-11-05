Винокуров рассказал о связях новой главы британской разведки с СССР

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. У новой главы британской разведки МИ-6 Блейз Метревели есть советские корни, ее отец родился на Украине, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, ветеран Главного разведывательного управления Генштаба Владимир Винокуров.
"Женщин среди оперативных работников ГРУ нет. Это не тот случай, когда новым руководителем британской МИ-6 по решению премьер-министра Великобритании Кира Стармера от 15 июня стала Блейз Метревели", — сказал он.
Собеседник агентства напомнил, что 1 октября Метревели сменила ушедшего в отставку Ричарда Мура и стала первой женщиной — руководителем британской внешней разведки.
По информации британских СМИ, Метревели в детстве жила в Саудовской Аравии и свободно говорит по-арабски, а значительная часть ее карьеры связана с Ближним Востоком. Как писала газета Financial Times, одним из приоритетов для нее станет попытка восстановить влияние Великобритании на события в этом регионе.