Помощница Винокура опровергла сообщения о завершении карьеры артиста

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Народный артист РСФСР, юморист Владимир Винокур продолжает работать и находится на гастролях в Нижегородской области, сообщила РИА Новости его помощница Александра Кудина.

"Владимир Натанович работает, все хорошо, в данный момент находится на гастролях в Нижегородской области", - рассказала помощница артиста.