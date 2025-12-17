https://ria.ru/20251217/vinokur-2062564711.html
Помощница Винокура опровергла сообщения о завершении карьеры артиста
Помощница Винокура опровергла сообщения о завершении карьеры артиста - РИА Новости, 17.12.2025
Помощница Винокура опровергла сообщения о завершении карьеры артиста
Народный артист РСФСР, юморист Владимир Винокур продолжает работать и находится на гастролях в Нижегородской области, сообщила РИА Новости его помощница... РИА Новости, 17.12.2025
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Народный артист РСФСР, юморист Владимир Винокур продолжает работать и находится на гастролях в Нижегородской области, сообщила РИА Новости его помощница Александра Кудина.
Ранее в Telegram-канале Mash появилось сообщение о том, что Винокур
якобы завершил карьеру ведущего.
"Владимир Натанович работает, все хорошо, в данный момент находится на гастролях в Нижегородской области", - рассказала помощница артиста.