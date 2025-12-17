Рейтинг@Mail.ru
Помощница Винокура опровергла сообщения о завершении карьеры артиста - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
10:56 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/vinokur-2062564711.html
Помощница Винокура опровергла сообщения о завершении карьеры артиста
Помощница Винокура опровергла сообщения о завершении карьеры артиста - РИА Новости, 17.12.2025
Помощница Винокура опровергла сообщения о завершении карьеры артиста
Народный артист РСФСР, юморист Владимир Винокур продолжает работать и находится на гастролях в Нижегородской области, сообщила РИА Новости его помощница... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T10:56:00+03:00
2025-12-17T10:56:00+03:00
шоубиз
владимир винокур
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861803837_0:27:2858:1635_1920x0_80_0_0_8c5a8556a82ac41c65c1afbfaaae0af0.jpg
https://ria.ru/20251209/zhukov-2060716245.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861803837_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b5abb4045f2b18d529af0b7cecae2f30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир винокур
Шоубиз, Владимир Винокур
Помощница Винокура опровергла сообщения о завершении карьеры артиста

РИА Новости: Кудина опровергла сообщения о завершении карьеры Винокура

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Винокур
Владимир Винокур - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Владимир Винокур. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Народный артист РСФСР, юморист Владимир Винокур продолжает работать и находится на гастролях в Нижегородской области, сообщила РИА Новости его помощница Александра Кудина.
Ранее в Telegram-канале Mash появилось сообщение о том, что Винокур якобы завершил карьеру ведущего.
"Владимир Натанович работает, все хорошо, в данный момент находится на гастролях в Нижегородской области", - рассказала помощница артиста.
Певец Сергей Жуков - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Жуков оспорил запрет выкладывать песни "Руки вверх!" на YouTube
9 декабря, 06:27
 
ШоубизВладимир Винокур
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала