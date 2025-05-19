https://ria.ru/20250519/vinokur-2017888032.html

"Второй день рождения". Как Владимир Винокур пережил обстрел в Афганистане

"Второй день рождения". Как Владимир Винокур пережил обстрел в Афганистане - РИА Новости, 19.05.2025

"Второй день рождения". Как Владимир Винокур пережил обстрел в Афганистане

Владимир Винокур — легенда советской и российской эстрады, чьи пародии и юмористические номера десятилетиями заставляли зрителей смеяться до слез. Но за... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T19:11:00+03:00

2025-05-19T19:11:00+03:00

2025-05-19T19:11:00+03:00

шоубиз

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Владимир Винокур — легенда советской и российской эстрады, чьи пародии и юмористические номера десятилетиями заставляли зрителей смеяться до слез. Но за улыбками на сцене скрываются драматичные страницы его биографии. Сам Винокур говорил по этому поводу: "Я могу отмечать дни рождения в разные дни, потому что судьба не раз дарила мне жизнь". Так что же с ним случилось?"Я перебоялся всего"На сцене народный артист РСФСР всегда улыбается, но за кулисами его жизнь не раз висела на волоске. Винокур несколько лет назад в эксклюзивном интервью поделился самыми драматичными моментами своей биографии, которые могли бы сломать любого, но только не этого неунывающего юмориста."Фактически я перебоялся всего. По жизни так получилось, что я был и в авариях, и в Афганистане были два снаряда реактивных: недолет и перелет. Не было третьего и мне повезло", — начал свой рассказ Винокур.Самым страшным испытанием в его жизни стала командировка в Афганистан в разгар боевых действий. Выступая перед бойцами в армейском штабе, артист попал под артиллерийский обстрел.В тот момент судьба буквально подарила ему второй шанс. Однако даже под обстрелом он продолжал выступление, понимая, как важно поддерживать боевой дух солдат.Эта поездка стала не единственной в его "горячей" географии. Позже Винокур рисковал жизнью, выступая перед военными в Чечне, Сирии и госпиталях Донбасса.Второй день рожденияВойна — не единственное испытание, выпавшее на долю юмориста. Несколько раз Владимир Винокур оказывался на грани гибели. В первый раз 1986 году вместе с Лещенко артиста пригласили в круиз на пароходе "Адмирал Нахимов". Лев Лещенко отказался сразу, так как на следующий день у него планировался крупный концерт, а Владимир не захотел отдыхать без друга. Таким образом, юморист избежал смерти, так как лайнер попал в страшное крушение, столкнувшись с балкером. В той аварии погибло 423 человека.В 1992 году в Германии юморист попал в страшную аварию, после которой врачи не давали оптимистичных прогнозов. Машина превратилась в груду металла, а сам Винокур получил множественные переломы.Артиста положили в реанимацию. Его ноги переломаны, врачи хотели ампутировать левую конечность. К счастью, Винокура навестил Иосиф Кобзон. Он уговорил военных докторов заняться лечением. После долгого курса реабилитации Владимир буквально встал на ноги."Я долго восстанавливался, заново учился сидеть, вставать, ходить. Сначала с костылями, потом с палочками," — вспоминал артист. Благодаря помощи Иосифа Кобзона, который организовал его перевозку в российский госпиталь, Винокур избежал ампутации и смог вернуться на сцену.Перитонит: когда слова друга важнееЕще один случай, когда смерть была ближе, чем когда-либо, произошел во время подготовки к круизу по Волге. Артист проигнорировал сильные боли в животе, собираясь отправиться в путешествие. Спасение пришло от друга, продюсера Александра Достмана."Он говорит: нет, давай врача. Вызвали врача, меня отвезли в больницу и сделали УЗИ, нашли перитонит. Если бы я ушел кораблем..." — вспоминал Винокур. Экстренная операция спасла артисту жизнь, а с хирургом, проводившим вмешательство, юморист до сих пор поддерживает теплые отношения."У нас не уходит, у нас уносит"На вопрос, следит ли сейчас Винокур за своим здоровьем тщательнее, он отмахнулся и сказал, что усердно работает."Лев Валерьянович Лещенко, будучи старше меня, отвечает всегда на вопрос об отдыхе: "Как говорит мой друг Винокур: у нас не уходит, у нас уносит". Поэтому работаем, у меня большой коллектив", — делился юморист в интервью.Сегодня Винокур продолжает активно работать, несмотря на все пережитые испытания. Его график расписан на месяцы вперед — концерты, репетиции, встречи с поклонниками.История Владимира Винокура — о том, как оставаться человеком в любых обстоятельствах, как находить силы шутить, когда страшно, и как ценить жизнь после каждого удара судьбы.

афганистан

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афганистан, рсфср, сирия, лев лещенко, владимир винокур