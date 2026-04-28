Эксперт рассказал, какую оплошность допустил Трамп на встрече с Карлом III - РИА Новости, 28.04.2026
10:58 28.04.2026 (обновлено: 11:01 28.04.2026)
Эксперт рассказал, какую оплошность допустил Трамп на встрече с Карлом III

  • Профессор Владимир Винокуров назвал прикосновение президента США Дональда Трампа к плечу короля Карла III оплошностью, но отметил, что это соответствует стилю Трампа.
  • Британская газета Daily Mail сообщила, что Трамп нарушил королевский протокол, коснувшись плеча Карла III во время приветствия.
  • Профессор напомнил о случае 2019 года, когда Трамп прикоснулся к Елизавете II на приеме в Букингемском дворце.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Прикосновение президента США Дональда Трампа к плечу британского монарха Карла III является оплошностью, но это его стиль, потому что он "рубаха-парень", заявил РИА Новости профессор кафедры дипломатии и консульской службы Дипломатической Академии МИД России, доктор исторических наук Владимир Винокуров.
Британская газета Daily Mail во вторник сообщила, что президент США Дональд Трамп нарушил королевский протокол, коснувшись плеча короля Великобритании Карла III во время приветствия по случаю его прибытия в Вашингтон.
"Трамп не впервые допускает такую оплошность. Подчеркну, оплошность! Это его стиль, его поведение. Все знают Трампа как рубаху-парня, как говорят в таких случаях. Он со всеми на "ты". Конечно, где-то переусердствует, но в основном ведет себя как обычный предприниматель", - сказал Винокуров в беседе с агентством.
Профессор напомнил, как в 2019 году Трамп прикоснулся к Елизавете II на приеме в Букингемском дворце.
"С учетом личного характера Трампа, это уже не вызывает такого возмущения или несогласия со стороны протокольных служб на Западе и британского королевского двора", - подчеркнул он.
В понедельник Карл III прибыл в США с визитом. Во вторник король выступит перед конгрессом. Это будет первая речь члена британской королевской семьи в конгрессе с 1991 года. Тогда королева Елизавета II первой из британских монархов выступила перед американскими законодателями.
