Эксперт рассказал, какую оплошность допустил Трамп на встрече с Карлом III

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Прикосновение президента США Дональда Трампа к плечу британского монарха Карла III является оплошностью, но это его стиль, потому что он "рубаха-парень", заявил РИА Новости профессор кафедры дипломатии и консульской службы Дипломатической Академии МИД России, доктор исторических наук Владимир Винокуров.

"Трамп не впервые допускает такую оплошность. Подчеркну, оплошность! Это его стиль, его поведение. Все знают Трампа как рубаху-парня, как говорят в таких случаях. Он со всеми на "ты". Конечно, где-то переусердствует, но в основном ведет себя как обычный предприниматель", - сказал Винокуров в беседе с агентством.

Профессор напомнил, как в 2019 году Трамп прикоснулся к Елизавете II на приеме в Букингемском дворце.

"С учетом личного характера Трампа, это уже не вызывает такого возмущения или несогласия со стороны протокольных служб на Западе и британского королевского двора", - подчеркнул он.