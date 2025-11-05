Рейтинг@Mail.ru
Ветеран ГРУ объяснил, почему в аббревиатуру ведомства не вернули букву "Р" - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:08 05.11.2025 (обновлено: 06:00 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/vinokurov-2052876622.html
Ветеран ГРУ объяснил, почему в аббревиатуру ведомства не вернули букву "Р"
Ветеран ГРУ объяснил, почему в аббревиатуру ведомства не вернули букву "Р" - РИА Новости, 05.11.2025
Ветеран ГРУ объяснил, почему в аббревиатуру ведомства не вернули букву "Р"
Буква "Р" не восстановлена в сокращении названия Главного управления Генштаба РФ (ГУ ГШ), которое занимается внешней разведкой, вероятно, по двум причинам: чаще РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T05:08:00+03:00
2025-11-05T06:00:00+03:00
россия
владимир винокур
владимир путин
главное разведывательное управление рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101091/53/1010915355_0:58:600:396_1920x0_80_0_0_1f928ad138ea3af47c7bd58c26924088.jpg
https://ria.ru/20250622/naryshkin--2024621596.html
https://ria.ru/20250613/istorik-2022592466.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101091/53/1010915355_0:2:600:452_1920x0_80_0_0_ecb483c394c6e045c322d5cee99365f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир винокур, владимир путин, главное разведывательное управление рф, общество
Россия, Владимир Винокур, Владимир Путин, Главное разведывательное управление РФ, Общество
Ветеран ГРУ объяснил, почему в аббревиатуру ведомства не вернули букву "Р"

Винокуров: буква «Р» не восстановлена в сокращении названия ГРУ из-за скромности

© Фото : из личного архива Владимира ВинокуроваВице-президент Российской лиги военных дипломатов Владимир Винокуров
Вице-президент Российской лиги военных дипломатов Владимир Винокуров - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : из личного архива Владимира Винокурова
Вице-президент Российской лиги военных дипломатов Владимир Винокуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Буква "Р" не восстановлена в сокращении названия Главного управления Генштаба РФ (ГУ ГШ), которое занимается внешней разведкой, вероятно, по двум причинам: чаще - из-за скромности, реже – из-за излишней конспиративности, таким мнением поделился в интервью РИА Новости руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, ветеран Главного разведывательного управления (ГРУ) ГШ ВС РФ Владимир Винокуров.
В России в среду отмечается День военного разведчика.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Нарышкин рассекретил имя отечественного разведчика-нелегала
22 июня, 13:05
"Думаю, чаще - из-за скромности, реже – из-за излишней конспиративности", - сказал Винокуров, отвечая на вопрос, почему в документах Генштаба вместо аббревиатуры ГРУ до сих используется ГУ ГШ РФ.
В 2018 году на праздновании 100-летия образования ГРУ (эта аббревиатура всегда использовалась для обозначения российской военной разведки за рубежом) президент России Владимир Путин предложил восстановить название "Главное разведывательное управление".
Винокуров считает, что ведомству стоит вернуть прежнее название.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск
Олдрич Эймс - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Историк рассказал, как ЦРУ потеряло всю сеть агентов в СССР
13 июня, 07:59
 
РоссияВладимир ВинокурВладимир ПутинГлавное разведывательное управление РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала