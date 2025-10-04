В Москве прошел митинг в честь 130-летия Рихарда Зорге

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Ветераны военной разведки, представители общественности, волонтеры Хорошевского района Москвы, а также педагоги и учащиеся школы №141 имени Героя Советского Союза Рихарда Зорге приняли участие в митинге по случаю 130-летия выдающегося советского военного разведчика Рихарда Зорге, передает корреспондент РИА Новости.
Ветеран ГРУ, профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров в беседе с РИА Новости подчеркнул, что резидентура Зорге успешно решила главную задачу разведки, своевременно предупредив военно-политическое руководство СССР о надвигающейся угрозе нападения на страну. Сообщив об отказе правительства Японии от нападения на Советский Союз, она также сыграла решающую роль в битве за Москву, послужившей началом перелома в Великой Отечественной войне.
"Это позволило перебросить из Сибири и с Дальнего Востока на западное направление 23 дивизии, из которых 17 прикрыли Москву, а также несколько частей Тихоокеанского флота и Амурской Краснознаменной флотилии. Всего в течение пяти лет с 1936 по 1941 годы своей деятельности в Японии Зорге передал в Центр 805 шифротелеграмм, почти половина из них сразу докладывалась высшему руководству страны", - сказал агентству Винокуров.
По окончании митинга участники торжества возложили венки и цветы к подножию памятника Зорге.
