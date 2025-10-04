Рейтинг@Mail.ru
В Москве прошел митинг в честь 130-летия Рихарда Зорге - РИА Новости, 04.10.2025
22:14 04.10.2025
В Москве прошел митинг в честь 130-летия Рихарда Зорге
В Москве прошел митинг в честь 130-летия Рихарда Зорге
В Москве прошел митинг в честь 130-летия Рихарда Зорге
Ветераны военной разведки, представители общественности, волонтеры Хорошевского района Москвы, а также педагоги и учащиеся школы №141 имени Героя Советского...
2025-10-04T22:14:00+03:00
2025-10-04T22:14:00+03:00
япония
москва
россия
рихард зорге
владимир винокур
главное разведывательное управление рф
общество
япония
москва
россия
япония, москва, россия, рихард зорге, владимир винокур, главное разведывательное управление рф, общество
Япония, Москва, Россия, Рихард Зорге, Владимир Винокур, Главное разведывательное управление РФ, Общество
В Москве прошел митинг в честь 130-летия Рихарда Зорге

Ветераны ГРУ и общественность отметили 130-летие разведчика Рихарда Зорге

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Ветераны военной разведки, представители общественности, волонтеры Хорошевского района Москвы, а также педагоги и учащиеся школы №141 имени Героя Советского Союза Рихарда Зорге приняли участие в митинге по случаю 130-летия выдающегося советского военного разведчика Рихарда Зорге, передает корреспондент РИА Новости.
Ветеран ГРУ, профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров в беседе с РИА Новости подчеркнул, что резидентура Зорге успешно решила главную задачу разведки, своевременно предупредив военно-политическое руководство СССР о надвигающейся угрозе нападения на страну. Сообщив об отказе правительства Японии от нападения на Советский Союз, она также сыграла решающую роль в битве за Москву, послужившей началом перелома в Великой Отечественной войне.
"Это позволило перебросить из Сибири и с Дальнего Востока на западное направление 23 дивизии, из которых 17 прикрыли Москву, а также несколько частей Тихоокеанского флота и Амурской Краснознаменной флотилии. Всего в течение пяти лет с 1936 по 1941 годы своей деятельности в Японии Зорге передал в Центр 805 шифротелеграмм, почти половина из них сразу докладывалась высшему руководству страны", - сказал агентству Винокуров.
По окончании митинга участники торжества возложили венки и цветы к подножию памятника Зорге.
Российские дипломаты, соотечественники и граждане Швейцарии отметили 226-ю годовщину Швейцарского похода Суворова - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
В Андерматте отметили годовщину Швейцарского похода Суворова
24 сентября, 23:51
 
ЯпонияМоскваРоссияРихард ЗоргеВладимир ВинокурГлавное разведывательное управление РФОбщество
 
 
