В Москве прошел митинг в честь 130-летия Рихарда Зорге

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Ветераны военной разведки, представители общественности, волонтеры Хорошевского района Москвы, а также педагоги и учащиеся школы №141 имени Героя Советского Союза Рихарда Зорге приняли участие в митинге по случаю 130-летия выдающегося советского военного разведчика Рихарда Зорге, передает корреспондент РИА Новости.