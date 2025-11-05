Ветеран Генштаба рассказал о смещении акцентов в работе ГРУ

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Акцент в деятельности российской военной разведки смещен от США на Европейский театр военных действий (ТВД), который может стать плацдарм будущей войны, заявил в интервью РИА Новости руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, ветеран Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Владимир Винокуров.
В России в среду отмечается День военного разведчика.
"Для этого используются самые недобросовестные приёмы, одним из которых является обвинение нашей страны в нарушении воздушного пространства европейских государств дронами и авиацией", - сказал Винокуров.
Об этом, в частности, хорошо свидетельствует заявления премьер-министра Эстонии Кристена Михала о применении четвертой статьи устава НАТО о консультации с союзниками из-за якобы "вторжения" трех российских МиГ-31 в воздушное пространство страны 19 сентября. В связи с этим характерно также высказывание предшественницы на этом посту, а ныне главы евродипломатии Каи Каллас, назвавшей инцидент "чрезвычайно опасной провокацией" и попыткой "испытать решимость Запада".
Кроме того, со стороны отдельных военачальников Североатлантического альянса раздаются призывы о решении проблемы двух крупнейших российских "непотопляемых авианосцев" - Крыма и Калининграда, который с их лёгкой руки назван "занозой в боку у НАТО", отметил Винокуров.
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявлял, что единственное средство, которое готовы предложить европейским нациям вскормленные структурами американского бизнесмена Джорджа Сороса лидеры ряда стран Европы - это русофобия и ускоренное наращивание европейского военного потенциала с прицелом на масштабный вооруженный конфликт с Россией.
