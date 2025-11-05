Рейтинг@Mail.ru
Ветеран Генштаба рассказал о смещении акцентов в работе ГРУ - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:45 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/razvedka-2052872729.html
Ветеран Генштаба рассказал о смещении акцентов в работе ГРУ
Ветеран Генштаба рассказал о смещении акцентов в работе ГРУ - РИА Новости, 05.11.2025
Ветеран Генштаба рассказал о смещении акцентов в работе ГРУ
Акцент в деятельности российской военной разведки смещен от США на Европейский театр военных действий (ТВД), который может стать плацдарм будущей войны, заявил... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T03:45:00+03:00
2025-11-05T03:45:00+03:00
в мире
россия
сша
эстония
владимир винокур
кайя каллас
сергей нарышкин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
https://ria.ru/20241105/stoltenberg-1981861550.html
https://ria.ru/20251102/gru-2050332151.html
https://ria.ru/20241105/vinokurov-1981876169.html
россия
сша
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, эстония, владимир винокур, кайя каллас, сергей нарышкин, нато, главное разведывательное управление рф, евросоюз, миг-31
В мире, Россия, США, Эстония, Владимир Винокур, Кайя Каллас, Сергей Нарышкин, НАТО, Главное разведывательное управление РФ, Евросоюз, МиГ-31
Ветеран Генштаба рассказал о смещении акцентов в работе ГРУ

Винокуров: акцент в деятельности ГРУ смещен с США на Европейский ТВД

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Акцент в деятельности российской военной разведки смещен от США на Европейский театр военных действий (ТВД), который может стать плацдарм будущей войны, заявил в интервью РИА Новости руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, ветеран Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Владимир Винокуров.
В России в среду отмечается День военного разведчика.
Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Ветеран ГРУ раскрыл псевдоним Столтенберга, попавшего в разработку разведки
5 ноября 2024, 04:05
"Фактически речь идёт о смещении акцента разведывательных усилий ГРУ ГШ на Европейский ТВД (от США – ред.), который из-за недальновидной политики европейских лидеров может стать плацдармом для развязывания войны против Российской Федерации", - сказал Винокуров.
По его словам, сегодня лидеры некоторых европейских государств, организаций НАТО и ЕС в стремлении избежать последствий за свою позорную поддержку киевского режима сделали ставку на втягивание в столкновение с Россией не только своих стран, но и Соединенных Штатов Америки.
"Для этого используются самые недобросовестные приёмы, одним из которых является обвинение нашей страны в нарушении воздушного пространства европейских государств дронами и авиацией", - сказал Винокуров.
Высадка отряда специального назначения для проведения боевой операции в Афганистане - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Это изменило все: сверхсекретная операция ГРУ в Афганистане
2 ноября, 08:00
Об этом, в частности, хорошо свидетельствует заявления премьер-министра Эстонии Кристена Михала о применении четвертой статьи устава НАТО о консультации с союзниками из-за якобы "вторжения" трех российских МиГ-31 в воздушное пространство страны 19 сентября. В связи с этим характерно также высказывание предшественницы на этом посту, а ныне главы евродипломатии Каи Каллас, назвавшей инцидент "чрезвычайно опасной провокацией" и попыткой "испытать решимость Запада".
Кроме того, со стороны отдельных военачальников Североатлантического альянса раздаются призывы о решении проблемы двух крупнейших российских "непотопляемых авианосцев" - Крыма и Калининграда, который с их лёгкой руки назван "занозой в боку у НАТО", отметил Винокуров.
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявлял, что единственное средство, которое готовы предложить европейским нациям вскормленные структурами американского бизнесмена Джорджа Сороса лидеры ряда стран Европы - это русофобия и ускоренное наращивание европейского военного потенциала с прицелом на масштабный вооруженный конфликт с Россией.
Владимир Винокуров - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Владимир Винокуров: для ГРУ опять главным противником стало НАТО
5 ноября 2024, 11:00
 
В миреРоссияСШАЭстонияВладимир ВинокурКайя КалласСергей НарышкинНАТОГлавное разведывательное управление РФЕвросоюзМиГ-31
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала