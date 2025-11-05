Ветеран Генштаба рассказал о смещении акцентов в работе ГРУ

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Акцент в деятельности российской военной разведки смещен от США на Европейский театр военных действий (ТВД), который может стать плацдарм будущей войны, заявил в интервью РИА Новости руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, ветеран Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Владимир Винокуров.