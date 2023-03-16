Рейтинг@Mail.ru
Крупные ДТП в России в 2023 году - РИА Новости, 16.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:12 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html
Крупные ДТП в России в 2023 году
Крупные ДТП в России в 2023 году - РИА Новости, 16.03.2023
Крупные ДТП в России в 2023 году
16 марта на 132-м километре автодороги Каспий в подмосковной Кашире водитель легкового автомобиля Nissan допустил выезд на полосу встречного движения, где... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T18:12
2023-03-16T18:12
справки
дтп
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858399393_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8b1f026ea57105ddf2245a128ee50671.jpg
16 марта на 132-м километре автодороги Каспий в подмосковной Кашире водитель легкового автомобиля Nissan допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двумя транспортными средствами. В результате ДТП пять человек погибли и шестеро получили телесные повреждения. 24 февраля на территории Улуг-Хемского района в Туве водитель автомобиля "УАЗ" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем Renault Logan. В результате ДТП погибли пять человек.23 февраля в Нефтегорском районе под Самарой на 83-м километре трассы М-5 "Урал" столкнулись три транспортных средства, в том числе маршрутный автобус. По информации прокуратуры, в аварию попал Ford Transit, следовавший из Самары в Бузулук. В результате ДТП погибли восемь человек, еще восемь пострадали.19 февраля на 31-м километре автодороги Саранск – Сурское – Ульяновск в Мордовии столкнулись LADA Largus и Mercedes в составе полуприцепа. Легковой автомобиль выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с фурой. В результате ДТП погибли пять человек – женщина и четверо несовершеннолетних детей. 21 января на 424-м километре ФАД "Астрахань-Махачкала" в Бабаюртовском районе Дагестана местный житель, управляя автомобилем Mercedes-Benz Sprinter, не справился с управлением и врезался в металлический столб освещения, после чего транспортное средство съехало с дороги в канаву. В результате ДТП 10 пассажиров микроавтобуса, в том числе один несовершеннолетний, с различными травмами были госпитализированы.20 января в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области водитель пассажирского автобуса, управляя общественным транспортом, пересек встречную полосу, съехал с дороги и совершил столкновение с деревом. В результате аварии сам водитель и 12 пассажиров, в том числе шесть несовершеннолетних, получили травмы и были госпитализированы. Автобус следовал по маршруту "Комбинат – Машзавод". 18 января в Кировском районе Волгограда "КамАЗ" столкнулся с маршрутным такси. По данным полиции, погибли трое пассажиров маршрутки, в том числе один ребенок. Девять человек были госпитализированы с травмами различной тяжести. 14 января на 233-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" на территории Топкинского муниципального округа Кузбасса водитель автомобиля ZAZ Sens, двигаясь со стороны города Кемерово, нарушила правила обгона, не справилась с управлением и совершила столкновение со встречным автобусом "Нефаз". В результате водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли на месте. В пассажирском автобусе, следовавшем сообщением "Топки – Кемерово", находились 12 пассажиров, никто из них не пострадал.13 января на федеральной трассе "Урал" в Нижнеломовском районе Пензенской области столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль Mercedes. В результате ДТП водитель и пассажир микроавтобуса погибли, еще 13 человек пострадали. В региональном управлении СК РФ уточнили, что микроавтобус был не рейсовым, он перевозил работников одной из организаций. 3 января на 217-м километре автодороги А-322 "Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан" вблизи села Поспелиха в Алтайском крае мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2110, двигаясь со стороны Рубцовска в направлении Барнаула, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Lexus RX 300. В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ и его пассажиры – женщина и двое несовершеннолетних детей – 2009 и 2011 годов рождения погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля Lexus RX 300 и двое его пассажиров с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Позднее водитель Lexus скончался.2 января в районе 30-го километра автодороги "Обход города Кемерово" водитель автомобиля Lada Granta совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся навстречу грузовиком Mercedes-Benz Actros. В результате ДТП погибли пять человек: водитель и четыре пассажира автомобиля Lada. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858399393_49:0:1010:721_1920x0_80_0_0_e98a78804013e8f793304e737ba00374.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, дтп, россия, происшествия
Справки, ДТП, Россия, Происшествия

Крупные ДТП в России в 2023 году

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Московской области / На месте ДТП с участием трех легковых автомобилей на 132-м километре трассы Р-22 в городском округе Кашира
На месте ДТП с участием трех легковых автомобилей на 132-м километре трассы Р-22 в городском округе Кашира - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Московской области /
На месте ДТП с участием трех легковых автомобилей на 132-м километре трассы Р-22 в городском округе Кашира
Читать ria.ru в
16 марта на 132-м километре автодороги Каспий в подмосковной Кашире водитель легкового автомобиля Nissan допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двумя транспортными средствами. В результате ДТП пять человек погибли и шестеро получили телесные повреждения.
24 февраля на территории Улуг-Хемского района в Туве водитель автомобиля "УАЗ" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем Renault Logan. В результате ДТП погибли пять человек.
23 февраля в Нефтегорском районе под Самарой на 83-м километре трассы М-5 "Урал" столкнулись три транспортных средства, в том числе маршрутный автобус. По информации прокуратуры, в аварию попал Ford Transit, следовавший из Самары в Бузулук. В результате ДТП погибли восемь человек, еще восемь пострадали.
19 февраля на 31-м километре автодороги Саранск – Сурское – Ульяновск в Мордовии столкнулись LADA Largus и Mercedes в составе полуприцепа. Легковой автомобиль выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с фурой. В результате ДТП погибли пять человек – женщина и четверо несовершеннолетних детей.
21 января на 424-м километре ФАД "Астрахань-Махачкала" в Бабаюртовском районе Дагестана местный житель, управляя автомобилем Mercedes-Benz Sprinter, не справился с управлением и врезался в металлический столб освещения, после чего транспортное средство съехало с дороги в канаву. В результате ДТП 10 пассажиров микроавтобуса, в том числе один несовершеннолетний, с различными травмами были госпитализированы.
20 января в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области водитель пассажирского автобуса, управляя общественным транспортом, пересек встречную полосу, съехал с дороги и совершил столкновение с деревом. В результате аварии сам водитель и 12 пассажиров, в том числе шесть несовершеннолетних, получили травмы и были госпитализированы. Автобус следовал по маршруту "Комбинат – Машзавод".
18 января в Кировском районе Волгограда "КамАЗ" столкнулся с маршрутным такси. По данным полиции, погибли трое пассажиров маршрутки, в том числе один ребенок. Девять человек были госпитализированы с травмами различной тяжести.
14 января на 233-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" на территории Топкинского муниципального округа Кузбасса водитель автомобиля ZAZ Sens, двигаясь со стороны города Кемерово, нарушила правила обгона, не справилась с управлением и совершила столкновение со встречным автобусом "Нефаз". В результате водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли на месте. В пассажирском автобусе, следовавшем сообщением "Топки – Кемерово", находились 12 пассажиров, никто из них не пострадал.
13 января на федеральной трассе "Урал" в Нижнеломовском районе Пензенской области столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль Mercedes. В результате ДТП водитель и пассажир микроавтобуса погибли, еще 13 человек пострадали. В региональном управлении СК РФ уточнили, что микроавтобус был не рейсовым, он перевозил работников одной из организаций.
3 января на 217-м километре автодороги А-322 "Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан" вблизи села Поспелиха в Алтайском крае мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2110, двигаясь со стороны Рубцовска в направлении Барнаула, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Lexus RX 300. В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ и его пассажиры – женщина и двое несовершеннолетних детей – 2009 и 2011 годов рождения погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля Lexus RX 300 и двое его пассажиров с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Позднее водитель Lexus скончался.
2 января в районе 30-го километра автодороги "Обход города Кемерово" водитель автомобиля Lada Granta совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся навстречу грузовиком Mercedes-Benz Actros. В результате ДТП погибли пять человек: водитель и четыре пассажира автомобиля Lada.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиДТПРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала