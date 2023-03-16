https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html

Крупные ДТП в России в 2023 году

Крупные ДТП в России в 2023 году - РИА Новости, 16.03.2023

Крупные ДТП в России в 2023 году

16 марта на 132-м километре автодороги Каспий в подмосковной Кашире водитель легкового автомобиля Nissan допустил выезд на полосу встречного движения, где... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T18:12

2023-03-16T18:12

2023-03-16T18:12

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16 марта на 132-м километре автодороги Каспий в подмосковной Кашире водитель легкового автомобиля Nissan допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двумя транспортными средствами. В результате ДТП пять человек погибли и шестеро получили телесные повреждения. 24 февраля на территории Улуг-Хемского района в Туве водитель автомобиля "УАЗ" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем Renault Logan. В результате ДТП погибли пять человек.23 февраля в Нефтегорском районе под Самарой на 83-м километре трассы М-5 "Урал" столкнулись три транспортных средства, в том числе маршрутный автобус. По информации прокуратуры, в аварию попал Ford Transit, следовавший из Самары в Бузулук. В результате ДТП погибли восемь человек, еще восемь пострадали.19 февраля на 31-м километре автодороги Саранск – Сурское – Ульяновск в Мордовии столкнулись LADA Largus и Mercedes в составе полуприцепа. Легковой автомобиль выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с фурой. В результате ДТП погибли пять человек – женщина и четверо несовершеннолетних детей. 21 января на 424-м километре ФАД "Астрахань-Махачкала" в Бабаюртовском районе Дагестана местный житель, управляя автомобилем Mercedes-Benz Sprinter, не справился с управлением и врезался в металлический столб освещения, после чего транспортное средство съехало с дороги в канаву. В результате ДТП 10 пассажиров микроавтобуса, в том числе один несовершеннолетний, с различными травмами были госпитализированы.20 января в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области водитель пассажирского автобуса, управляя общественным транспортом, пересек встречную полосу, съехал с дороги и совершил столкновение с деревом. В результате аварии сам водитель и 12 пассажиров, в том числе шесть несовершеннолетних, получили травмы и были госпитализированы. Автобус следовал по маршруту "Комбинат – Машзавод". 18 января в Кировском районе Волгограда "КамАЗ" столкнулся с маршрутным такси. По данным полиции, погибли трое пассажиров маршрутки, в том числе один ребенок. Девять человек были госпитализированы с травмами различной тяжести. 14 января на 233-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" на территории Топкинского муниципального округа Кузбасса водитель автомобиля ZAZ Sens, двигаясь со стороны города Кемерово, нарушила правила обгона, не справилась с управлением и совершила столкновение со встречным автобусом "Нефаз". В результате водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли на месте. В пассажирском автобусе, следовавшем сообщением "Топки – Кемерово", находились 12 пассажиров, никто из них не пострадал.13 января на федеральной трассе "Урал" в Нижнеломовском районе Пензенской области столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль Mercedes. В результате ДТП водитель и пассажир микроавтобуса погибли, еще 13 человек пострадали. В региональном управлении СК РФ уточнили, что микроавтобус был не рейсовым, он перевозил работников одной из организаций. 3 января на 217-м километре автодороги А-322 "Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан" вблизи села Поспелиха в Алтайском крае мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2110, двигаясь со стороны Рубцовска в направлении Барнаула, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Lexus RX 300. В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ и его пассажиры – женщина и двое несовершеннолетних детей – 2009 и 2011 годов рождения погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля Lexus RX 300 и двое его пассажиров с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Позднее водитель Lexus скончался.2 января в районе 30-го километра автодороги "Обход города Кемерово" водитель автомобиля Lada Granta совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся навстречу грузовиком Mercedes-Benz Actros. В результате ДТП погибли пять человек: водитель и четыре пассажира автомобиля Lada. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, дтп, россия, происшествия