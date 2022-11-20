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Биография Джо Байдена

Биография Джо Байдена - РИА Новости, 20.11.2022

Биография Джо Байдена

Сорок шестой президент США Джозеф (Джо) Байден (Joseph (Joe) Biden) родился 20 ноября 1942 года в городе Скрантон (штат Пенсильвания, США). В 1953 году семья... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T03:33

2022-11-20T03:33

2022-11-20T03:34

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Сорок шестой президент США Джозеф (Джо) Байден (Joseph (Joe) Biden) родился 20 ноября 1942 года в городе Скрантон (штат Пенсильвания, США). В 1953 году семья Байденов переехала в Клеймонт, штат Делавэр. В 1965 году получил степени бакалавра в области истории и политологии университета Делавэра, в 1968 году окончил юридическую школу Сиракузского университета (штат Нью-Йорк). В 1969 году Байден начал заниматься юридической практикой в Делавэре. Работал адвокатом в управлении государственных защитников в городе Уилмингтоне (штат Делавэр), затем основал собственную юридическую фирму Biden and Walsh. В 1970-1972 годах был членом местного совета округа Нью-Кастл (штат Делавэр).В 1972 году Джозеф Байден был впервые избран сенатором и стал одним из самых молодых сенаторов в истории США. Переизбирался на пост сенатора в 1978, 1984, 1990, 1996, 2002, 2008 годах. В истории США Джозеф Байден дольше всех занимал пост сенатора от штата Делавэр – 36 лет.В 1987-1995 годах возглавлял судебный комитет сената США, дважды (2001-2003; 2007-2009) был председателем сенатского комитета по международным отношениям.На посту сенатора занимался проблемами ограничения оборота оружия и наркотиков. В частности, продвигал закон об обязательной проверке личных данных покупателей огнестрельного оружия, поддержал введение запрета на гражданский оборот боевого оружия (действовал с 1994 по 2004 год). Был одним из инициаторов принятия закона об усилении ответственности за насилие в отношении женщин, который впоследствии называл одним из главных своих достижений. Поднимал вопрос необходимости борьбы с глобальным потеплением (в 1986 году внес соответствующий законопроект, который так и не был принят).В комитете по иностранным делам занимался вопросами национальной безопасности, ядерного нераспространения и контроля над вооружениями, активно продвигал расширение НАТО. В 1979 году в составе сенатской делегации приезжал в СССР на переговоры об ограничении стратегических наступательных вооружений. Выступал против решения Джорджа Буша-младшего о выходе США из Договора по ПРО. Выступал против войны в Персидском заливе (1990), однако поддержал бомбардировки Югославии (1999), военную операцию в Афганистане (2001), голосовал за начало военной операции в Ираке в 2003 году (позже называл последнее решение ошибкой). В июне 1987 года Байден объявил о намерении участвовать в выборах президента в 1988 году. Однако в ходе праймериз его обвинили в плагиате речи тогдашнего лидера британских лейбористов Нила Киннока, что и подорвало его избирательную кампанию. Во второй раз сенатор объявил о вхождении в президентскую гонку в конце января 2007 года. Однако в январе 2008 года, получив лишь 1% делегатов в штате Айова, объявил о своем выходе из кампании.23 августа 2008 года кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама выбрал Джозефа Байдена в качестве кандидата на пост вице-президента. 4 ноября 2008 года Барак Обама победил на выборах президента США. 20 января 2009 года Джозеф Байден принял присягу и стал вице-президентом США. В сентябре 2012 года съезд Демократической партии США официально провозгласил Джозефа Байдена кандидатом в вице-президенты на очередных президентских выборах. 6 ноября 2012 года Барак Обама вновь победил на выборах президента США. Джо Байден был переизбран вице-президентом США на второй срок и занимал этот пост до января 2017 года. В бытность вице-президентом США курировал внешнюю политику, занимался урегулированием в Ираке, выступал против наращивания американских сил в Афганистане. Был одним из активных участников процесса ратификации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией, поддерживал ее вступление в ВТО. К концу второго срока стал критиком Кремля, сторонником антироссийских санкций, курировал украинское направление и неоднократно посещал Киев. На рубеже 2012 и 2013 годов сыграл ключевую роль в достижении компромисса с республиканцами, и особенно с лидером меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом, по вопросам налогообложения, тем самым избежав так называемого фискального обрыва. В 2017 году Джо Байден занял должность почетного профессора в университете Пенсильвании. 25 апреля 2019 года Байден официально объявил в своем Twitter о намерении участвовать в президентских выборах в США. Первоначально уступал сенатору от Вермонта Берни Сандерсу, но к марту 2020 года сумел опередить его и заручиться поддержкой большинства представителей Демократической партии.19 августа на виртуальном съезде Демократической партии США Джо Байден был официально выдвинут кандидатом в президенты страны. Байден последовательно критиковал 45-го президента США Дональда Трампа и его администрацию по всем ключевым направлениям внутренней и внешней политики (он поддержал импичмент президента в 2019 году). Выступал за скорейший вывод воинского контингента США из Афганистана и активизацию переговоров с талибами (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).При этом считал важным сохранить ограниченное военное присутствие как в Афганистане, так и в других горячих точках. Призывал к возвращению в "ядерное соглашение" с Ираном, но в феврале 2021 года ужесточил свою позицию, предъявив новые условия Ирану. Поддерживал инициативы по усилению противодействия США кибератакам предполагаемых противников. Предвыборная программа Байдена предусматривала изменения налогообложения среднего класса, проведение умеренной иммиграционной политики (в частности, снятие ограничения на въезд граждан из исламских стран), возврат к системе обязательного медицинского страхования (в рамках Obamacare), поддержку американского производителя и ограничение импорта. Байден признавал право на аборт и однополые браки.Выборы состоялись 3 ноября 2020 года. Подсчет голосов проходил сложно, кандидаты обвиняли друг друга в политической нечистоплотности. К 7 ноября американские СМИ, основываясь на предварительных итогах голосования, объявили Джозефа Байдена победителем. Ему отдали предпочтение 81,2 миллиона человек – самое большое число голосов в истории США. Дональд Трамп отказался признавать поражение, заявив, что выборы прошли с многочисленными нарушениями и фальсификациями со стороны демократов. Однако штабу Трампа не удалось одержать в судах ни одной победы, которая могла бы повлиять на исход голосования.14 декабря коллегия выборщиков 306 голосами подтвердила победу Байдена. 20 января 2021 года Джозеф Байден вступил в должность президента США. Он стал самым пожилым президентом США, избранным на первый срок. Вице-президентом при президенте Джозефе Байдене стала Камала Харрис.В первый же день на посту президента США Джо Байден отменил несколько распоряжений Дональда Трампа.В частности, он одобрил возвращение США во Всемирную организацию здравоохранения и в Парижское соглашение по климату. Байден также остановил строительство стены на границе с Мексикой и отменил режим чрезвычайной ситуации на приграничных территориях.Кроме того, Байден подписал указ об отмене ограничений на въезд в Соединенные Штаты жителей ряда стран Ближнего Востока и отозвал разрешение на строительство трубопровода Keystone XL на границе Канады и США, которое поддерживала администрация Трампа. По инициативе Джо Байдена было восстановлено участие США в договоре СНВ-3 (Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписан в 2010). На фоне российской спецоперации на Украине западные страны во главе с США усилили санкционное давление на Россию. Страны Запада во главе с США неустанно накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. При этом западные страны, в том числе и США, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.Джо Байден удостоен высшей награды США – Президентской медали свободы (2017).Среди его иностранных наград – эстонский орден Креста земли Марии (2004), орден Пакистана (2008), украинский орден Свободы (2017), почетная медаль президента Израиля (2022) В декабре 2018 года имя Байдена было присвоено Школе государственной политики и управления Университета Делавэра. Джо Байден женат вторым браком. Его первая супруга Нелия Хантер (Neilia Hunter) и дочь Наоми (Naomi) погибли в 1972 году в автокатастрофе. От этого брака у Байдена остались сыновья – Бо (Beau) и Хантер (Hunter). Бо Байден (1969-2015) занимал пост генерального прокурора штата Делавэр, скончался от рака мозга. Хантер Байден (1970 года рождения) занимал пост директора по электронной коммерции в Министерстве торговли США, в 2006-2009 годах входил в совет директоров государственной железнодорожной компании "Амтрак". В 2014 году он стал членом правления нефтегазового холдинга Burisma, занимающегося добычей углеводородов на Украине.Хантер известен скандалами, связанными с наркотиками и коррупцией. В октябре 2014 года за употребление кокаина Хантер был исключен из резерва ВМС США, в который он вошел в 2013 году.В сентябре 2020 года сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Грассли обнародовали доклад, где утверждается, что сын Джо Байдена Хантер и его партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым. К их числу отнесли вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину, украинского олигарха Миколу Злочевского, казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. Кроме того, говорилось, что Байден получил миллионные прибыли от сотрудничества с гражданами Китая, связанными с властями. В октябре 2020 года New York Post опубликовал ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в его бытность вице-президентом своим работодателям в украинской фирме Burisma. 45-й президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу на "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Вторая супруга Джо Байдена – урожденная Джилл Джейкобс (Jill Jacobs) – преподаватель английского языка. В этом браке у Джозефа Байдена в 1980 году родилась дочь Эшли.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, джо байден, сша